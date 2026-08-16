Fue una victoria necesaria, con un primer tiempo olvidable y un complemento en el que Colón justificó el triunfo ante Patronato que le permitió mantenerse en esa posición (tercer lugar) expectante en la tabla de la zona A, manteniendo la distancia con Ferro y con Morón, que volvieron a ganar.
Colón, una victoria necesaria con dos tiempos muy distintos
Ganaron Ferro y Morón, por lo que todo sigue igual en la tabla de la zona A. La justicia intervino en la agresión a los jugadores de Patronato, en Paraná.
Ferro le ganó 3 a 1 a Atlanta y Morón hizo lo propio, por 2 a 0, con Almagro, por lo que los sabaleros siguen a 7 de Ferro, líder en la zona y a 2 de Morón. De allí también la importancia de este 3 a 0 logrado por el equipo de Delfino, con puntaje ideal en los dos partidos que disputó hasta ahora.
Los goles convertidos por Toledo (un golazo) y Muñoz, le dieron la derecha al entrenador, quien retocó el equipo con el ingreso de ambos futbolistas en el mediocampo. El otro gol fue marcado por la figura repetida de Colón, que es Ignacio Lago, un futbolista que sigue creciendo en su nivel y que seguramente se convertirá en una fuente de ingreso clave en el futuro, pues ya hay consultas sobre él, inclusive del exterior.
Volviendo al partido, Delfino sacó a Allende – a quien le había ratificado la titularidad – cuando se jugaban menos de 30 minutos de la parte inicial y ordenó allí el ingreso del juvenil Buosi. El primer tiempo de Colón fue muy flojo, pero se maquilló sobre el cierre con el gol de Toledo. En el segundo, el equipo creció, manejó y definió el partido con total holgura y tranquilidad.
Ahora, Colón jugará el sábado que viene ante San Miguel, en Los Polvorines, a partir de las 15.30 y luego volverá a hacerlo de visitante. Será ante Racing de Córdoba, en un partido que posiblemente se lleve a cabo en el Kempes y no en la cancha del barrio Nueva Italia.
Los jugadores de Patronato, como ya informó El Litoral, fueron víctimas, a su regreso a la capital entrerriana, de una descalificadora agresión de parte de la barra, que los esperó a su regreso. Incluso, dos futbolistas recibieron golpes y tuvieron que ser atendidos.
Hubo denuncia y repudio
La denuncia realizada tras el regreso de Patronato a Paraná expuso un grave episodio ocurrido en el predio del club luego de la derrota frente a Colón. De acuerdo con el informe policial, un grupo de integrantes de la barra ingresó por el portón de calle Churruarín detrás del colectivo que trasladaba a la delegación y protagonizó un violento episodio en el playón de estacionamiento.
Según consta en la denuncia, los agresores habrían amenazado y golpeado a integrantes del plantel por cuestiones vinculadas al presente deportivo del equipo, que atraviesa una situación comprometida en la Primera Nacional. El reporte señala que dos jugadores fueron atacados físicamente y que uno de los involucrados habría utilizado un arma de fuego para intimidarlos.
La presentación policial menciona puntualmente a Alan Barrios, a quien se señala como la persona que habría utilizado el arma y golpeado a los futbolistas con la culata. Además, se denunció que los agresores les sustrajeron prendas de vestir antes de retirarse del predio. En el lugar también fueron observados varios vehículos, entre ellos una Renault Express blanca que, según el informe, suele ser utilizada por integrantes de la barra.
Los jugadores identificados como víctimas fueron Alan Sosa y Facundo Díaz. Sosa, de 30 años, presentó un golpe en el pómulo izquierdo, mientras que Díaz, de 25, sufrió una lesión en la zona del cuero cabelludo. Ambos fueron asistidos tras el episodio.
A partir de la denuncia, tomó intervención la Fiscalía de Litigio, a cargo del doctor Abraham Martín, quien dispuso que los futbolistas damnificados realicen las correspondientes denuncias y ordenó avanzar con las tareas necesarias para determinar quiénes participaron del hecho.
Entre las medidas previstas se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad del club, además del trabajo de la División Inteligencia Criminal y personal de la Dirección Investigaciones. También intervino personal policial de distintas áreas de la Departamental Paraná.
La causa fue caratulada inicialmente como amenazas y lesiones calificadas por el uso de arma de fuego, intimidación pública y coacciones agravadas. La investigación buscará establecer cómo se desarrolló el episodio, identificar a los responsables y determinar las eventuales medidas judiciales.
El dato central que surge de la denuncia es que el ataque se produjo dentro del predio de Patronato, mientras la delegación descendía del colectivo tras regresar de Santa Fe. Ahora, la Justicia deberá reconstruir lo ocurrido a partir de los testimonios de los damnificados, las imágenes de las cámaras y el resto de los elementos incorporados a la investigación.
El comunicado oficial emitido por el club repudiando los hechos de violencia sufridos por los jugadores, es el siguiente: “El Club Atlético Patronato repudia enérgicamente los hechos de violencia ocurridos y lamenta profundamente las consecuencias y el momento vivido por el plantel profesional de nuestra institución. La Comisión Directiva repudia todo tipo de violencia, venga de donde venga. Nuestro compromiso es inquebrantable con el respeto y la paz, dentro y fuera de la cancha. Sabemos que el verdadero hincha del Club está muy triste por la actual situación deportiva futbolística. Pero en los momentos difíciles es cuando más unidos debemos estar. Por eso, convocamos a todos el próximo sábado al Grella. Debemos llenar el Grella y, todos juntos, salir adelante”. Lamentable.