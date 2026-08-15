Colón derrotó 3-0 a Patronato este sábado en el estadio Brigadier López, por la fecha 25 de la Primera Nacional. El equipo sabalero construyó la victoria con un gol sobre el cierre de la etapa inicial y otros dos en el complemento.
Reviví la goleada de Colón ante Patronato en el Brigadier López
Toledo abrió el marcador con una gran volea, Lago amplió tras una corrida desde mitad de cancha y Muñoz selló de cabeza el 3-0 del Sabalero.
El golazo que abrió el partido
Cuando se terminaba el primer tiempo, Agustín Toledo recibió afuera del área y sacó una espectacular volea de derecha para vencer al arquero visitante y establecer el 1-0.
En el arranque del complemento, Nacho Lago controló la pelota desde la mitad de la cancha, avanzó con decisión y definió con precisión para ampliar rápidamente la diferencia.
Lago asistió y Muñoz sentenció la goleada
A los 13 minutos del segundo tiempo, Lago volvió a ser determinante. El delantero envió un centro al área chica y Matías Muñoz conectó de cabeza para convertir el tercero de Colón.
El 3-0 le permitió al Sabalero sumar otros tres puntos en el certamen y celebrar una contundente victoria ante su gente. Así quedó la tabla de la Primera Nacional.