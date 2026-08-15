#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Videos

Reviví la goleada de Colón ante Patronato en el Brigadier López

Toledo abrió el marcador con una gran volea, Lago amplió tras una corrida desde mitad de cancha y Muñoz selló de cabeza el 3-0 del Sabalero.

Gol de Lago para el 2-0. Foto: Carolina NiklisonGol de Lago para el 2-0. Foto: Carolina Niklison
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Colón derrotó 3-0 a Patronato este sábado en el estadio Brigadier López, por la fecha 25 de la Primera Nacional. El equipo sabalero construyó la victoria con un gol sobre el cierre de la etapa inicial y otros dos en el complemento.

Galería BICA: Colón-Patronato

Galería BICA: Colón-Patronato

El golazo que abrió el partido

Cuando se terminaba el primer tiempo, Agustín Toledo recibió afuera del área y sacó una espectacular volea de derecha para vencer al arquero visitante y establecer el 1-0.

En el arranque del complemento, Nacho Lago controló la pelota desde la mitad de la cancha, avanzó con decisión y definió con precisión para ampliar rápidamente la diferencia.

Lago asistió y Muñoz sentenció la goleada

A los 13 minutos del segundo tiempo, Lago volvió a ser determinante. El delantero envió un centro al área chica y Matías Muñoz conectó de cabeza para convertir el tercero de Colón.

El 3-0 le permitió al Sabalero sumar otros tres puntos en el certamen y celebrar una contundente victoria ante su gente. Así quedó la tabla de la Primera Nacional.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Primera Nacional
Patronato
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro