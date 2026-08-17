Colón ganó en un partido que fue más claro en las cifras finales que en el trámite, pero el resultado es clave teniendo en cuenta que sigue a la misma distancia de Deportivo Morón (dos puntos) y Ferro (siete puntos), que son los que están por encima, pero se aprovechó la fecha porque los que vienen abajo no sumaron.
Colón, el desorden que no le gusta a Delfino y el error de ponerlo a Allende
“Cuando un entrenador, al menos yo, saca a un jugador en el primer tiempo sin mediar lesión, es porque se equivocó y debe admitirlo”, dijo el técnico sabalero con relación al cambio de Buosi por Allende en el partido del sábado.
Almirante Brown perdió con el ascendente Tristán Suárez (está puntero en la otra zona); Deportivo Madryn empató con San Martín en Tucumán; Godoy Cruz cayó como local ante Deportivo Maipú, Ciudad Bolívar también perdió (ante Agropecuario en Carlos Casares) y el único que salió airoso fue Estudiantes de Caseros, que derrotó a un Chacarita que no levanta cabeza.
Después del partido, Delfino se hizo cargo de la mala decisión (en su opinión) que tomó con la inclusión de Leandro Allende como titular e hizo mucho hincapié en las cosas que pasaron en un primer tiempo en el que Patronato tuvo todo para ponerse en ventaja pero se encontró con un Budiño salvador y Colón aprovechó para irse al vestuario en ventaja con un gol “de otro partido” de Toledo.
Delfino asume responsabilidad por decisiones
“Los jugadores son los que quieren ganar más que nadie, pero a veces se dejan llevar por la desesperación de la gente y se toman malas decisiones. En el primer tiempo estuvimos muy desordenados y se los dije. No me gusta que se juegue así. Si algo le reprocho a mis jugadores, cuando convierten al equipo en un verdadero desorden. Y el primer tiempo lo ganamos con un gol de otro partido”, señaló Iván Delfino luego de la victoria ante Patronato, que sigue sin levantar cabeza y recibió una incalificable agresión de parte de sus hinchas, luego del partido.
“Con los recambios encontramos un poco más de aire. Ellos tuvieron cero efectividad en el primer tiempo y en el segundo lo definimos porque estuvimos más aplomados”, continuó Delfino, quien luego se refirió a lo que pasó con Allende, su inclusión como titular y el cambio que realizó en el transcurso del primer tiempo, cuando lo sacó y puso a Buosi como titular.
“El plantel no es amplio y hay que estar todos alertas. De acá al final les va a tocar jugar a varios. Respecto de lo de Allende, cuando hago un cambio en ese tiempo de juego, no es por error del jugador sino mío. Tuve una lectura mala y busqué más potencia ofensiva con dos tanques. Me hago cargo del error. Generalmente, cuando los técnicos hacemos un cambio en el primer tiempo sin mediar lesión, es porque nos equivocamos. Al menos, a mi me pasa eso. Si no, de la única forma que cambiaría a un jugador en el primer tiempo es porque está lesionado”, señaló el técnico rojinegro.
Volviendo al partido, dijo que “el jugador necesita tener un poco más de confianza y hacer lo que se le pide. La gente empuja como loco, no se puede ir ganando 2 o 3 a 0 a los 15 minutos. Hay que hacerse cargo de eso porque Colón es un grande. Juega todas finales. Hay que entenderlo que es así”, agregó.
“Se puede hablar de un montón de cosas con los dirigentes respecto de jugadores y sistemas, pero, a la larga, siempre se exigen resultados. En esta categoría hay que ganar. Lo que hicimos de local es muy bueno, hay que ratificarlo ahora de visitante”, dijo Delfino.
En cuanto a los jugadores que están lesionados o recuperándose, confirmó que Bonansea va a llegar al próximo partido. “Lo trabajamos diferenciado en la semana a Alan. Respecto de Darío Sarmiento, es un poco más complicado pero lo estamos trabajando para que pueda estar a la par del resto en el tiempo más breve posible”.
Lesionados y recuperaciones en Colón
“El rival ameritaba que tomara algún recaudo en algunos sectores de la cancha. Risso Patrón venía de cuatro meses sin actividad, lo mismo que Garate. Entonces hay que acomodarlos para que puedan jugar y rendir lo mejor y más rápido posible. A Castet lo conozco desde Sarmiento de Junín, creo que todo pasa por la confianza. La pura verdad es que, luego, la tienen que pelear ellos adentro de la cancha. A mi me ha rendido. Conmigo, Facundo (por Castet) siempre ha estado dentro de los parámetros que uno pretende para un jugador en ese puesto”, agregó un Delfino concreto y preciso en sus declaraciones.
“Todos los fines de semana hay que reafirmar los objetivos con buenos resultados y crecimiento futbolístico. Patronato venía muy mal y no nos embocaron gracias a Budiño. Ganar dos partidos seguidos en el fútbol argentino es complicado. Pero insisto en que esto fue como local, ahora llegó el momento de reafirmarlo como visitante”, expresó el entrenador rojinegro.
También se lo consultó por los goles. Respecto del primero, dijo que fue “de otro partido”, teniendo en cuenta el nivel futbolístico que tuvo Colón en el primer tiempo, donde el equipo no jugó para nada bien pero se fue en ganancia con ese remate de emboquillada, preciso y muy bien efectuado por Toledo. Pero en cuanto al que más le gustó, el entrenador señaló que “el segundo fue el gol más lindo, porque en tres toques estuvimos en el arco rival y eso es lo que a mí me gusta y siempre le señalo a los jugadores. Además, ocupamos la espalda del marcador de punta, que era algo que habíamos planificado en la semana. Salió todo bien en esa jugada”, finalizó.
Colón irá ahora a Los Polvorines y luego a Córdoba para jugar frente a San Miguel y Racing, respectivamente. Son dos rivales a los cuáles hace mucho que no los enfrenta en sus estadios (a pesar de que se habla de una efímera posibilidad de que el encuentro con Racing no sea en Nueva Italia sino en el Kempes) y frente a los que tratará de sacar buenos resultados. Son dos equipos que están fuera de la zona de clasificación. Racing de Córdoba está décimo con 31 (el último que entra es Ciudad Bolívar, con 34) y San Miguel está décimosegundo con 29. Colón tiene 42, por lo que les ha sacado una diferencia importante. No son rivales accesibles, pero las circunstancias se dan para tratar de aprovechar el envión para seguir sumando.
Próximos desafíos para Colón
Al margen de lo que expresó el técnico con relación a Bonansea y Sarmiento, también hay que sumar a Federico Lértora, quien está en condiciones de ser tenido en cuenta para el viaje a Los Polvorines. Ante Patronato, su lugar fue ocupado por Muñoz, quien marcó un gol y formó una buena dupla de contención junto a Toledo.