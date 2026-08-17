Lo que dejó la victoria ante Patronato

Colón, el desorden que no le gusta a Delfino y el error de ponerlo a Allende

“Cuando un entrenador, al menos yo, saca a un jugador en el primer tiempo sin mediar lesión, es porque se equivocó y debe admitirlo”, dijo el técnico sabalero con relación al cambio de Buosi por Allende en el partido del sábado.