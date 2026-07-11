Colón cerca de la punta, su rival de turno a un punto del descenso. Es que así como el Sabalero llega a cinco unidades del líder Ferro, al que visitará este viernes antes de la final del Mundial en Caballito, el equipo de Sciacqua está apretado.
Colón juega y “Salta” buscando su “Norte”: vuelve a casa este domingo
Después de la gran victoria en Madryn 2-1, dando vuelta el resultado, el equipo de Medrán pisa el Cementerio de los Elefantes, la fortaleza sabalera. Antes de arrancar la fecha, está a cinco de la punta y juega con el líder Ferro el viernes que viene.
Colón, con el aliento de su gente
Los salteños de Central Norte tienen apenas 19 unidades: los que se van al descenso son Mitre de Santiago del Estero con 18 y Chaco For Ever con 13. Estas dos realidades opuestas chocan este domingo, desde las 15.30, en Santa Fe.
El Sabalero, después de un mes afuera y con tres visitas al hilo (Defensores de Belgrano en el Bajo, el propio Chaco For Ever en su cancha y el Deportivo Madryn en el lejano sur argentino), volverá a jugar en su cancha y con el aliento incondicional de su gente. Pasó más de un mes de ese cruce con el Club Ciudad de Bolívar.
Con 6 sumados sobre 9, el equipo de Ezequiel Medrán mantiene una posición expectante para pelear por el ascenso: cerca del líder. Hoy, antes de arrancar la fecha, está a cinco puntos. Y este mismo viernes que viene lo visita a Ferro en Caballito desde las 19.30, con una fecha que fue modificada por la final del Mundial de la FIFA 2026.
Se espera, como siempre, un marco multitudinario desde las 15.30 en el Brigadier López, después de una actuación que ilusionó a todos en Madryn: se ganó de visitante, dio vuelta un 0-1, jugó bien y mostró muy buenas condiciones uno de sus tres refuerzos, el “Wachi” García. Garate y Risso Patrón, son las otras dos caras nuevas para este semestre decisivo.
Las señales, a priori, son positivas en todo sentido: recupera atrás a la muralla de Rasmussen y arriba a su mejor jugador, figura y goleador (7 tantos) como es Ignacio Manuel Lago.
En consecuencia, los once guerreros de Ezequiel Medrán serán: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.
El rival quiere gambetear el descenso
En cuanto al rival, que llegó en micro con 15 horas de viaje como contó el ex sabalero Marito Sciacqua, Central Norte terminó de darle forma a su plantel para la segunda parte de la temporada.
En las últimas horas, el club confirmó la incorporación de Patricio Vidal, quien se convirtió en el cuarto y último refuerzo del mercado de pases y ya tuvo su primera práctica bajo las órdenes del entrenador Mario Sciacqua.
Con la llegada del delantero, el cuervo agotó los cuatro cupos de incorporaciones permitidos y cerró definitivamente el libro de pases. Vidal se suma a Érik Bodencer, Tomás Castro y Sergio Quiroga, quienes también arribaron para reforzar al conjunto de Barrio Norte de cara al tramo decisivo del campeonato.
Pero las buenas noticias no terminaron allí para el cuerpo técnico. Durante las últimas horas llegaron los transfers internacionales de Bodencer y Quiroga, por lo que ambos quedaron oficialmente habilitados para vestir la camiseta azabache.
De esta manera, los dos futbolistas integrarán la delegación que viajará este viernes por la noche, vía terrestre, rumbo a Santa Fe para quedar concentrados de cara al compromiso del domingo.
El equipo dirigido por Mario Sciacqua visitará a Colón desde las 15.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, con la expectativa de comenzar la segunda rueda con caras nuevas y la ilusión de seguir creciendo en la Primera Nacional.
Con el plantel completo y los cuatro refuerzos incorporados, Central Norte bajó las persianas del mercado y ahora pondrá toda su atención en el desafío de sumar fuera de casa ante uno de los equipos protagonistas de la categoría.
Cerrado el mercado de pases de la AFA, hubo un nombre que le quitaba el sueño a los sabaleros. En Mendoza, el Presidente del Deportivo Maipú, Hernán Sperdutti, habló de la ida de Marcelo Eggel a Palestino de Chile.
"Marcelo está desde el 2022 está en Maipú. Tuvo un paso por Orense de Ecuador. Volvió. No es fácil extender los vínculos de los jugadores y cuando entendimos el vínculo de él que vencía a fin de año, pusimos una cláusula dónde él podía irse a préstamo a un club de Primera o el exterior por un monto y que había una rescisión de contrato por otro monto.
"En este caso si bien el jugador tenía intenciones de ir a Chile, se hizo uso de esa cláusula en el contrato y está a préstamo en Palestino. No lo hemos vendido. Hubiésemos preferido venderlo porque el club vive de las ventas, de los préstamos. No hay otro ingreso que tengamos. No hay sponsors grandes, acá no apoya nadie. Necesitamos auto sustentarnos y vender jugadores para subsistir".