A las 15.30 recibe al equipo de Marito Sciacqua

Colón juega y “Salta” buscando su “Norte”: vuelve a casa este domingo

Después de la gran victoria en Madryn 2-1, dando vuelta el resultado, el equipo de Medrán pisa el Cementerio de los Elefantes, la fortaleza sabalera. Antes de arrancar la fecha, está a cinco de la punta y juega con el líder Ferro el viernes que viene.