El estadio de San Miguel, en Los Polvorines, fue poco visitado por Colón en su historia. La primera vez fue en 1985 y la segunda en 1986. Punto y aparte. Allí están los dos partidos que los sabaleros jugaron en ese estadio. Luego, San Miguel descendió a la tercera categoría, nunca jugó en Primera (Colón lo hizo a partir de 1995) y el historial entre ambos se reduce a apenas cuatro partidos, de los cuáles Colón ganó los dos en Santa Fe, empataron uno de los jugados en Los Polvorines y el otro fue ganado por San Miguel.
Colón y el regreso a un estadio en el que jugó por última vez hace 40 años
Esta será la tercera vez de Colón ante San Miguel como visitante. En una, empató; en la otra, perdió. De todos modos, la estadística lo favorece porque ganó los tres partidos que jugaron en el Brigadier López. Será el sexto enfrentamiento entre ambos clubes.
El primero de los partidos en cancha de San Miguel fue con empate en uno. Lo ganaba Colón con gol de Aldo “Pichón” Rodríguez y lo empató San Miguel con tanto de Acuña. Fue el 7 de julio de 1985, un año muy particular en el que Colón hizo una gran inversión y armó un equipo de figuras, bajo la conducción técnica de Federico Sacchi, que venía de hacer una gran campaña en Tigre. Con la chequera de Joaquín Peirotén, vinieron jugadores consagrados como Puentedura, Carnevali, Victorino (cuatro años antes había sido campeón del mundo con Nacional de Montevideo), el citado “Pichón” Rodríguez, Hugo Zavagno, el “Negro” López (venía de ascender con San Lorenzo primero y con Gimnasia y Esgrima La Plata después), Lazlo (fue figura en Talleres de Remedios de Escalada el año anterior) y el “Caña” Belén, entre otros.
El primer encuentro en 1985
Ya por ese entonces –del enfrentamiento con San Miguel- al equipo lo dirigía el profesor Carlos Hurtado, que era uno de los “pilotos de tormenta” que había en el club, luego de haber sido el preparador físico, entre otros, del Gitano Juárez. Colón formó ese día con Puentedura; Roma, Belén, Godano y Juncos; Rodríguez, Carmona y Acosta Silva; Héctor López, Chena y Balbuena. Luego entraron Victorino y el “Gallego” Díaz. En San Miguel, el técnico era el “Hueso” Glaría, recordado defensor de San Lorenzo en los años 70.
Al año siguiente volvieron a jugar y a Colón le fue mal en Los Polvorines. Perdió 4 a 1 en un partido que, posiblemente, haya sido de lo peor de un equipo que se armó a través de los buenos contactos que acercó Italo Giménez, sobre todo por su amistad con el escribano Vesco, por entonces presidente de Rosario Central.
Como los rosarinos habían ascendido a fines de 1985 y justamente se dio el cambio de calendario del fútbol argentino para “adecuarlo” a los torneos europeos y permitir que los equipos puedan realizar giras (que nunca hicieron) o participar de los torneos que se organizaban en España (en contados casos acudieron a partir de ese momento), los jugadores de Rosario Central se quedaban medio año sin jugar. Entonces, fueron distribuidos entre los equipos de la “B”. Y a Colón llegó el mejor de todos (Omar Palma), además de Di Leo y Doroni. Ese equipo estuvo cerca de clasificar a la fase final y no lo hizo por lo ocurrido en la última fecha: Colón le ganó 3 a 0 a El Porvenir en el Centenario y Lanús goleó a Almirante (le hizo 6). El partido de Colón terminó antes y Lanús consiguió, en los minutos finales, los goles que necesitaba para clasificar. Fue el día en que se inició el Mundial de 1986.
Colón, ante San Miguel, formó con Puentedura; Di Leo, Wermer, Belén y Gugnali; Di Gregorio, Godano y Bachino; Héctor López, Palma y Gamarra. En el banco estuvieron Carnevali, Zuttión, Balbuena y Javier López, en tanto que Chena ingresó en reemplazo de Wermer, en el equipo que dirigía el "Conejo" Tarabini. El partido terminó 4 a 1 a favor de San Miguel. El gol de Colón lo hizo Bachino cuando estaba 4 a 0. Anteriormente, Vidic y un hat trick de Sergio Sánchez le dieron la victoria a San Miguel, con una casualidad: tanto el partido de 1985 como el de 1986, en cancha de San Miguel, fueron dirigidos por Luis Pasturenzi.
Los triunfos de Colón en Santa Fe
Claro que hubo tres encuentros en Santa Fe en el historial y los tres fueron ganados por Colón. En 1985, la victoria sabalera fue por 1 a 0 con gol convertido por Juan Alberto “Cachito” Vera a los 44 minutos del segundo tiempo. Al año siguiente, el triunfo fue más holgado: 3 a 0 con goles de “Cototo” Balbuena (2) y Héctor Raúl López. Por último, este año Colón derrotó a San Miguel por el mismo marcador (3 a 0), con dos goles de Ignacio Antonio y uno de Lago, en un partido que los sabaleros definieron rápidamente en el Centenario.
Colón y San Miguel tienen una historia corta y volverán a jugar este sábado en Buenos Aires después de 40 años. Esas historias a las que Colón se tuvo que acostumbrar en estos tiempos, como por ejemplo ocurrió cuando le tocó visitar la de Acassuso. Y en muchos de los casos que se mencionan, un común denominador: el “Bicho” Godano presente en sus tiempos de jugador. El ex presidente fue uno de los baluartes que tuvieron aquellos equipos que lidiaron en una categoría extremadamente complicada y en la que Colón, con años de penurias económicas, tuvo varios intentos por volver, hasta que lo consiguió en 1995.