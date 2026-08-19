El viaje a Los Polvorines

Colón y el regreso a un estadio en el que jugó por última vez hace 40 años

Esta será la tercera vez de Colón ante San Miguel como visitante. En una, empató; en la otra, perdió. De todos modos, la estadística lo favorece porque ganó los tres partidos que jugaron en el Brigadier López. Será el sexto enfrentamiento entre ambos clubes.