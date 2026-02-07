A una semana del debut en Santa Fe

Atento Colón: Deportivo Madryn empató con Olimpo en su último amistoso de pretemporada

El equipo de Cristian Díaz igualó 1 a 1 con la formación que jugará en la próxima temporada del Federal A. El colombiano Mauricio Cuero, de penal, marcó el único gol del elenco patagónico. Los suplentes ganaron 1 a 0 con gol de Juan Peinipil.