Atento Colón: Deportivo Madryn empató con Olimpo en su último amistoso de pretemporada
El equipo de Cristian Díaz igualó 1 a 1 con la formación que jugará en la próxima temporada del Federal A. El colombiano Mauricio Cuero, de penal, marcó el único gol del elenco patagónico. Los suplentes ganaron 1 a 0 con gol de Juan Peinipil.
Los titulares jugaron 90 minutos y empataron 1 a 1. Foto: Prensa Deportivo Madryn.
Deportivo Madryn disputó este sábado su último partido amistoso de pretemporada, enfrentando a Olimpo de Bahía Blanca en el estadio de Huracán de Trelew, como parte de la puesta a punto final de cara al inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional.
En el primer choque, donde se jugaron dos tiempos completos, el juego finalizó 1 a 1. El colombiano Mauricio Cuero de penal anotó el único tanto de la formación chubutense. Posteriormente, en el cotejo entre equipos alternativos fue triunfo del Deportivo por 1 a 0 con gol de Juan Peinipil.
De esta manera, el equipo dirigido por Cristian Díaz continuó ajustando detalles antes del debut oficial, previsto para el próximo sábado 14 de febrero ante Colón en Santa Fe.
Fútbol para todos
La jornada incluyó dos partidos amistosos entre Deportivo Madryn y Olimpo. El primero se disputó en dos tiempos de 45 minutos. El segundo también se jugó bajo la misma modalidad, pero con tiempos reducidos de 25 minutos. Esta dinámica le permitió al entrenador probar distintas formaciones y darle minutos a todo el plantel, pensando en llegar con el mejor ritmo posible al inicio del campeonato.
En el primero de los dos cotejos, Madryn formó con Bonnin; Sosa, Giacopuzzi, Ortiz, D. Martínez, Recalde, Cosi, Barrientos, Cuero, Bonacci y Montagna. Posteriormente ingresaron A. Martínez, Yossen, Jara, Solís, Peinipil y Ospitaleche.
Mauricio Cuero, de penal, anotó el gol del Deportivo. Foto: Prensa Deportivo Madryn.
En el segundo juego, Díaz mandó a la cancha a Montero; Dionisio, Gutiérrez, Godoy Milessi, R. Ayala, Calleros, E. Ayala, Ospitaleche, Solís, Jara y Peinipil. Durante el desarrollo del juego entraron Fuentes, A. Martínez y Sastre.
Balance positivo
Más allá de los resultados obtenidos en los encuentros, el objetivo principal del cuerpo técnico fue afianzar la idea futbolística y darle rodaje a la mayor cantidad de jugadores posibles, evaluando variantes y el estado general del plantel en la recta final de la preparación.
El de esta mañana fue el cuarto amistoso de Madryn en la pretemporada. En la gira por Buenos Aires, el aurinegro había sumado minutos de acción contra la reserva de Argentinos Juniors, Argentino de Quilmes y Acasusso.
Este último amistoso ante el conjunto bahiense permitió seguir observando el funcionamiento colectivo y el rendimiento individual de los futbolistas de cara a un torneo exigente como el que se viene. De esta manera, el “Aurinegro” cerró su etapa de amistosos y entró en la cuenta regresiva para el debut oficial en la Primera Nacional 2026.
El aurinegro cerró su preparación con 4 amistosos. Foto: Prensa Deportivo Madryn.