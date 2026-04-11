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Ni la Bombonera ni el Monumental

La peor cancha del mundo para el Tate: ¡perdió ahí 25 veces!

Apenas ganó en dos ocasiones: 1 a 0 con gol del “Turco” Alí en 1985 y 3-1 hace tres años con el “Kily” González como DT. Parecía que podía dar el golpe, pero otra vez se regaló: del 1 a 0 al 2-1 de Estudiantes.

Unión-Estudiantes | Torneo Apertura Fecha 14 | Estadio UNO La Plata. Foto: El LitoralUnión-Estudiantes | Torneo Apertura Fecha 14 | Estadio UNO La Plata. Foto: El Litoral
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Así como Estudiantes “siempre le gana el clásico a Gimnasia”, también habrá que decir que “siempre o casi siempre le gana a Unión en La Plata”. El historial ante Estudiantes como visitante es contundente: apenas consiguió dos triunfos y, con la de este sábado, sufrió 25 derrotas, una diferencia que refleja lo difícil que le resulta imponerse en el estadio de 1 y 57. Incluso, los números son peores que frente a gigantes como Boca o River, donde logró más victorias fuera de casa.

La última alegría rojiblanca en territorio platense fue en 2023, cuando el equipo dirigido por el Kily González logró dar vuelta el partido y se impuso 3-1 con un doblete de Gonzalo Morales. Ese triunfo fue histórico porque cortó una racha de 38 años sin ganar en La Plata: la anterior había sido en 1985, con el gol del Turco Alí.

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Esta vez, contra suplentes y con gol de Estigarribia, lo ganaba 1 a 0 hasta los 14 minutos del complemento. Pero regaló todo lo que puede regalar un equipo en esa media hora fatal y Estudiantes, con poco, se lo ganó de arrebatada…por las ganas de ganarlo.

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