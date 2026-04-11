Ni la Bombonera ni el Monumental

La peor cancha del mundo para el Tate: ¡perdió ahí 25 veces!

Apenas ganó en dos ocasiones: 1 a 0 con gol del “Turco” Alí en 1985 y 3-1 hace tres años con el “Kily” González como DT. Parecía que podía dar el golpe, pero otra vez se regaló: del 1 a 0 al 2-1 de Estudiantes.