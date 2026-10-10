El monólogo del DT

“Madelón no se va, no renuncia ni lo echaron”

El entrenador rojiblanco habló por espacio de cinco minutos y sin preguntas, se reunió con el plantel, le planteó que si ellos pensaban que un paso al costado suyo podía ser beneficioso para ellos, encontró respaldo y sigue al frente del equipo.