“No se va Madelón, se queda, no hay renuncias, no lo echaron”, fue el final del monólogo de Leo Madelón, quien habló durante cinco minutos, sin preguntas por parte de la prensa. Desde lo informativo, fue lo más informativo porque, seguramente, lo que quería saber todos era qué pasaba con la continuidad del técnico.
“Madelón no se va, no renuncia ni lo echaron”
El entrenador rojiblanco habló por espacio de cinco minutos y sin preguntas, se reunió con el plantel, le planteó que si ellos pensaban que un paso al costado suyo podía ser beneficioso para ellos, encontró respaldo y sigue al frente del equipo.
“Voy a hablar porque sé que me van a preguntar si voy a seguir. Lo primero que tengo es dolor, porque el hincha se ha manifestado y lo he escuchado. Yo también quiero un equipo protagonista como lo quiere el hincha. Planteamos un partido cortando y saliendo rápido. Era un partido muy difícil y quisimos trabajarlo. Vinieron los cinco minutos de esos que tenemos siempre y nos metieron dos goles y ahí se terminó todo”, señaló el técnico rojiblanco en una alocución, sin preguntas, de algo más de cinco minutos.
“Necesitamos limpiar la cabeza, les dije a los muchachos que tienen el fin de semana libre, faltan diez días para jugar con Riestra, no busco excusas, es la peor seguidilla en este club, junto a una de 2018 si mal no recuerdo. Pero debemos salir adelante”, agregó.
Luego volvió a referirse al hincha y dijo que “entiendo al hincha que me pide que me vaya, pero esto es tan viejo como el fútbol. Les dije a los jugadores que si creen que otro puede solucionarlo, doy el paso al costado y me dijeron que no, que se van a juntar y que tenemos que salir todos juntos. El grupo está bien”, dijo el entrenador rojiblanco, quien también tiene la “banca” del presidente y de la comisión directiva.
“Tengo vergüenza, pido disculpas, no me gusta lo que pasó hoy, no estoy enojado con el hincha porque hoy puteó, está caliente y lo entiendo perfectamente. Si el hincha me acepta las disculpas me quedo tranquilo y si no, lo entiendo, pero le digo que lo vamos a necesitar y sé que nos van a acompañar”, continuó.
Por último, destacó que “la convivencia está muy bien con el plantel, eso lo pudo asegurar. Y vamos a salir adelante. Este es un club especial para mí, llevo más de 700 partidos dirigidos, tengo un camino transitado y me duele perder partidos en cualquier club, pero mucho más en éste, porque Unión es muy especial para mí, todos lo saben, y no voy a dejar que esto se caiga”, agregó el técnico, quien volvió a destacar lo que la gente quería saber: “No se va Madelón, se queda, no hay renuncias, no lo echaron”, fueron sus últimas palabras.