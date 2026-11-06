El entrenador de Unión Leonardo Carol Madelón, dijo que “en los últimos partidos vimos un equipo más trabajado y como a nosotros nos gusta. El rendimiento en el torneo fue bajo hasta que encontramos el equipo. En el torneo anterior pasó lo mismo, necesitamos de un resultado para clasificar y tengo mucha fe por lo que puede pasar en Mendoza”.
Madelón: “Soy culón y vamos a clasificar”
El entrenador rojiblanco elogió el rendimiento de su equipo, dijo que le hubiese gustado uno o dos goles más y elogió el trabajo de inferiores. Se tiene fe para entrar en los play off.
En cuanto al por qué Unión mejoró en los últimos partidos, dijo que “encontré una respuesta en los chicos, me gustó lo que hicieron en estos últimos partidos”.
Sobre lo que puede ocurrir este sábado a las 15 en la cancha de Gimnasia, dijo que “Gimnasia de Mendoza bajó el rendimiento. Le pasó lo que nos pasó a todos. Vélez tiene jugadores muy buenos, pibes fantásticos del club que juegan bien. Unión lo neutralizó. Ellos tuvieron un bajón en este final, pero repito, fue lo que le pasó a todos. A nosotros también”.
Volvió a jugar Solari después de más de medio año y así lo explicó Madelón: “Si ustedes vieran el día a día encontrarían explicaciones y razones que, quizás, no comprenden ahora. Solari y Fragapane son pibes fantásticos, suman, son un ejemplo entrenando. Yo estoy con ellos todos los días y ustedes lo ven una vez por semana. El año pasado lo hice con Corvalán, que sirvió como ejemplo”.
Una gran “pegada” de Madelón, fue encontrar en Luna Diale a un doble cinco de muy buen rendimiento en los últimos tres partidos: “Luna Diale se puso bien, encontró ritmo y si el partido duraba quince minutos más, seguía corriendo. Me gustó mucho su rendimiento”.
Sobre la campaña, dijo que “me dolieron mucho los partidos que perdimos de local y también me dolió que estemos entre los que más goles hicimos en el año, pero nos convirtieron mucho.
Y en el caso de hoy, me hubiesen gustado uno o dos goles más. Tuvimos aciertos ofensivos y errores defensivos, esa es la realidad”, señaló el entrenador rojiblanco, que tiene contrato con el club hasta junio del año que viene y que destila optimismo: “Soy culón y nos vamos a clasificar… Se lo dije recién a los muchachos”.
“Cuando vinimos a Unión, había que acomodarlo porque estaba con riesgo en el promedio y en la tabla anual. Luego, el club pudo vender e imagino que con las buenas ventas, se pudo haber acomodado económicamente. Tenemos un vestuario hermoso. Tarragona habló antes del partido y reconoció que nunca estuvo en un vestuario tan sano. Para nosotros, es una caricia a la conducción que un jugador diga una cosa semejante”, agregó Madelón.
Ya en el final, dijo que “el hincha sabe que damos todo y lo reconoce. Tengo contrato hasta junio, habrá que analizar y ver cuáles son los puestos a buscar. Lo muy bueno que tiene Unión es el sustento en inferiores. Ojalá que entremos; y si no, el hincha se ilusionará a partir del 3 de enero, porque siempre pasa eso. Y yo tendré que agudizar el ingenio para ver qué se puede traer y, repito, sustentar el plantel con el muy buen trabajo de inferiores”. Y terminó la charla con la prensa diciendo que “hace un mes no veía la luz de esperanza, pero cambiamos, se notó en los entrenamientos primero y luego en los resultados. Me tengo fe para lo que pueda pasar en Mendoza”.