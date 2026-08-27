Enfrenta a Sarmiento, este viernes a las 19

Unión quiere contagiarse del segundo tiempo en Mar del Plata

Será el choque de dos técnicos –Madelón y Sava- que no especulan. Sarmiento está prendido arriba y en racha. Unión llega entonado por la victoria en la Feliz y con un solo cambio (Cuello por Palacios).