Unión visita a Cruzeiro en Belo Horizonte: seguilo en vivo

Desde Rosario, “Toto” y Fernando llevaron su bandera al Mineirão y también su visión del proceso electoral. “Luis no llevó adelante un buen proyecto deportivo, espero que cambie. A Pipo no lo conocía como dirigente, pero confío en que apueste fuerte”, dijo Toto. Su compañero fue más tajante: “A Madelón lo amo como ídolo, pero no era el DT para este momento. Ojalá me equivoque”.