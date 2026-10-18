Con tres obras ya inauguradas de las cinco comprendidas en el marco del Acuerdo Capital, las gestiones del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Juan Pablo Poletti encaran la etapa final de dos obras estratégicas: la renovación integral del cantero central en Avenida 7 Jefes y la pavimentación de Avenida Peñaloza en el norte de la capital santafesina.
Dos avenidas clave de Santa Fe entran en la recta final: qué falta terminar en 7 Jefes y Peñaloza
La renovación del cantero central de la Costanera está casi finalizada, mientras que la pavimentación de avenida Peñaloza alcanzó el 70% de avance. Ambas obras forman parte del Acuerdo Capital entre la Provincia y el municipio.
Sobre la fuerte inversión que viene realizando el Gobierno Provincial para la ejecución de los proyectos del Acuerdo Capital, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que “estas obras son otra demostración de que la gestión del gobernador Pullaro invierte los recursos provinciales en intervenciones que impactan directamente en la vida cotidiana de los santafesinos”.
Para la renovación integral del cantero central de la Costanera que ya disfrutan las familias santafesinas, el proyecto contempló más de 5.500 metros cuadrados de nuevas losetas peatonales, sectores podotáctiles, áreas verdes, forestación y nuevos espacios de circulación y juegos. También fue intervenida y renovada toda la explanada donde está ubicado el monumento al Brigadier López, jerarquizando el espacio y escultura.
Además, la obra incluyó el cierre de las dos calles conectoras de la Avenida Almirante Brown con 7 Jefes para darle lugar a las aperturas en correspondencia con los ejes de calle Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe.
La inversión de la Provincia para la transformación de uno de los principales espacios públicos con los que cuenta la capital santafesina superó los 3.200 millones de pesos.
Av. Peñaloza: infraestructura para mejorar la conectividad del norte
Por su parte, la renovación de Avenida Peñaloza ya alcanzó un 70 % de avance y la Provincia trabaja actualmente en los últimos tramos de una intervención que transformará aproximadamente 1.300 metros de la avenida desde Gorriti hacia el norte.
La obra contempla la pavimentación integral, nuevas bicisendas, iluminación LED, garitas para el transporte público, rampas y nuevos cruces peatonales, además de trabajos de forestación con más de 150 árboles y desagües pluviales.
La obra no sólo representa una mejora en la calzada sino también una transformación integral del espacio público y de las condiciones de movilidad para peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas.
La intervención beneficiará directamente a vecinos de varios barrios del norte de la ciudad, mejorando las condiciones de circulación y conectando distintos sectores de la capital provincial con una infraestructura vial moderna y segura.
Además, mejorará el entorno y acceso al nuevo edificio de la Escuela “Esteban Echeverría”, otra de las obras educativas más importantes que desarrolla el Gobierno Provincial en la ciudad.
Para la transformación de Avenida Peñaloza en el norte de Santa Fe capital, la Provincia realizó una inversión superior a los 3.675 millones de pesos.
El Acuerdo Capital, cada vez más cerca de completarse
Cabe recordar que el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santa Fe ya completaron la pavimentación de calle Larrea entre Blas Parera y Peñaloza, además de las renovaciones integrales en los canteros centrales de Av. J.J. Paso y de Aristóbulo del Valle, entre Av. Galicia y Gorriti.
Con las tres obras ya inauguradas, más las intervenciones de 7 Jefes y Peñaloza atravesando sus últimos trabajos, el Acuerdo Capital entra en su etapa definitiva.
De esta manera, la Provincia cumple los compromisos asumidos no sólo para mejorar calles y avenidas sino también hacer una ciudad más conectada y accesible, recuperando espacios públicos como lugares de encuentro.