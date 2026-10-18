Obras públicas

Dos avenidas clave de Santa Fe entran en la recta final: qué falta terminar en 7 Jefes y Peñaloza

La renovación del cantero central de la Costanera está casi finalizada, mientras que la pavimentación de avenida Peñaloza alcanzó el 70% de avance. Ambas obras forman parte del Acuerdo Capital entre la Provincia y el municipio.