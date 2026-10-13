Irá a Alto Verde

Un buque de la Armada llegó a Santa Fe para hacer asistencia sanitaria y monitoreo de El Niño

El Multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” abrió sus puertas este martes en el Puerto local. Este miércoles brindará atención sanitaria en Alto Verde, en un operativo conjunto con profesionales de la ciudad. Luego continuará su navegación por el Paraná río arriba.