El río Paraná es el escenario de un despliegue preventivo de la Armada Argentina ante la posible incidencia del fenómeno de El Niño. En ese marco, el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” llegó al Dique I del Puerto de Santa Fe, junto con la lancha patrullera “Punta Mogotes”, con la misión de reforzar la asistencia a las comunidades ribereñas y la capacidad de respuesta frente a eventuales inundaciones y otras emergencias. Estaba
Un buque de la Armada llegó a Santa Fe para hacer asistencia sanitaria y monitoreo de El Niño
El Multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” abrió sus puertas este martes en el Puerto local. Este miércoles brindará atención sanitaria en Alto Verde, en un operativo conjunto con profesionales de la ciudad. Luego continuará su navegación por el Paraná río arriba.
Este martes, el buque realizó una jornada de puertas abiertas para que los santafesinos pudieran conocer sus instalaciones y las tareas que desarrolla. Aunque el clima no acompañó, algunos vecinos de la ciudad se acercaron para recorrer la embarcación, observar su equipamiento y conocer de cerca el trabajo de la fuerza naval.
El capitán de corbeta Agustín Cerqueiro explicó que el despliegue en Santa Fe -y su derrotero posterior- fue planificado con anticipación por la conducción de la Armada para brindar asistencia sanitaria y apoyo en los ríos Paraná y Paraguay.
El operativo continuará este miércoles con una jornada de asistencia sanitaria, en acuerdo con la Provincia de Santa Fe. El buque se ubicará frente a Alto Verde para atender a los habitantes de ese sector ribereño, principalmente a aquellas familias con dificultades para trasladarse hasta los centros de salud.
La embarcación está preparada -en dos contenedores- con el equipamiento necesario para brindar atención primaria, con prestaciones clínicas y odontológicas. El trabajo se realizará de manera conjunta entre profesionales de la salud de la ciudad y médicos de la Armada Argentina.
"El operativo contará también con medicamentos donados por laboratorios privados, a los que se sumará la colaboración del Hospital José María Cullen. Asimismo, el municipio aportará combustible para contribuir con la logística del despliegue", aportó la Municipalidad.
Cerqueiro explicó a El Litoral que el equipo evaluará las necesidades de los pobladores para determinar cómo organizar la atención. En los casos en que las personas no puedan llegar hasta el buque, la tripulación cuenta con personal para trasladarlas y facilitar su acceso a la consulta. También se contempla el desplazamiento de profesionales hacia los sectores donde resulte necesario.
Prevención y capacidad de evacuación
La asistencia sanitaria es una de las funciones previstas para este despliegue, pero no la única. El ARA “Ciudad de Zárate” también cuenta con capacidad para evacuar personas ante una emergencia y colaborar en operativos vinculados con inundaciones u otros fenómenos naturales como El Niño.
El capitán de corbeta aclaró que hasta este martes no habían recibido reportes de situaciones puntuales de crecida río arriba que requirieran una intervención urgente. "El despliegue tiene, por ahora, un carácter preventivo: la intención es que los recursos estén disponibles para intervenir con rapidez si se presenta una emergencia", dijo el capitán de corbeta.
El buque continuará su navegación hacia el norte por el Paraná, con tareas de patrullaje, custodia de la soberanía y asistencia a otras embarcaciones que puedan necesitar apoyo. La Armada también trabaja de manera coordinada con la Prefectura Naval Argentina.
“En caso de haber alguna emergencia nosotros estamos equipados para evacuar a todos los que podamos”, sostuvo Cerqueiro, al ser consultado sobre la cantidad de personas que podría trasladar el buque ante una eventual inundación y población aislada. Según indicó, el operativo se organizaría de manera coordinada con las demás unidades desplegadas, que podrían colaborar en el traslado de los evacuados hacia lugares seguros.
Una visita que despertó curiosidad
Mientras la tripulación organizaba la logística para continuar viaje hacia el norte, la jornada de puertas abiertas permitió que los santafesinos conocieran el buque por dentro.
Claudio y Paulina llegaron casi por casualidad, mientras tomaban unos mates en la zona del Dique I del Puerto de Santa Fe, y se entusiasmaron con la posibilidad de subir a una embarcación que “solo se ve en las películas”, según dijeron. “La verdad que estamos muy entusiasmados por cómo es la embarcación por dentro”, destacaron.
Noel y Gastón, en tanto, fueron con el pequeño Fermín para que conociera el barco y aprendiera sobre las Fuerzas Armadas. “Si bien somos una ciudad portuaria, no suelen venir buques así”, destacaron, y valoraron la oportunidad de acercarles a los chicos experiencias que no se ven todos los días en Santa Fe.
50 tripulantes
La dotación del ARA “Ciudad de Zárate” está integrada por 40 tripulantes, mientras que la lancha patrullera “Punta Mogotes” cuenta con otros 10. En total, el grupo de tareas reúne a 50 personas.
A ese despliegue se suma el apoyo terrestre del Batallón de Infantería de Marina Nº 3, con asiento en el área naval fluvial de Zárate, que dispone de personal y vehículos para colaborar con las operaciones.
El buque es multipropósito y está equipado para realizar distintas tareas en el ámbito fluvial. En su proa cuenta con una grúa y guinches que permiten manipular boyas, levantar embarcaciones y recuperar elementos del agua, entre otras funciones.
Su diseño también facilita el embarque de personas desde sectores de poca profundidad, incluso cuando tienen dificultades de movilidad. Esa característica resulta importante para asistir a habitantes de las islas que no pueden acceder con facilidad a los puntos habituales de atención.
De acuerdo con Cerqueiro, esta es la primera unidad que se despliega en el marco del operativo por El Niño, mientras que otros dos buques se encuentran en preparación para incorporarse si la situación hidrológica continúa empeorando.