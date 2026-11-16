Alerta meteorológica

Avanza un frente de tormenta hacia Santa Fe con ráfagas de más de 110 km/h e incidentes en la Ruta 34

Una línea de turbonada ingresó desde Córdoba con fuertes vientos que provocaron el despiste de camiones y el vuelco de acoplados a la altura de Casas, departamento San Martín. El sistema se desplaza hacia Santa Fe capital y Paraná, mientras rigen advertencias de nivel naranja y amarillo del SMN.