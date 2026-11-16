Un severo frente de tormenta avanza sobre el territorio santafesino tras ingresar desde la provincia de Córdoba.
Avanza un frente de tormenta hacia Santa Fe con ráfagas de más de 110 km/h e incidentes en la Ruta 34
Una línea de turbonada ingresó desde Córdoba con fuertes vientos que provocaron el despiste de camiones y el vuelco de acoplados a la altura de Casas, departamento San Martín. El sistema se desplaza hacia Santa Fe capital y Paraná, mientras rigen advertencias de nivel naranja y amarillo del SMN.
Se trata de una imponente línea de turbonada cuya organización en forma de arco le otorga potencial para generar ráfagas destructivas que superan los 110 kilómetros por hora, desplazándose directamente hacia las ciudades de Santa Fe y Paraná, a las que arribaría en aproximadamente una hora.
El impacto del temporal ya se hizo sentir con fuerza en el departamento San Martín, donde las violentas ráfagas sorprendieron a quienes circulaban por las rutas de la región. A unos cinco kilómetros al norte de la localidad de Casas, sobre la Ruta Nacional 34, el viento provocó que varios vehículos de gran porte terminaran despistados y volcaran parte de su carga.
El dramático relato en la Ruta 34
Un vecino de Casas que transitaba por el corredor vial registró las consecuencias inmediatas del fenómeno y relató la magnitud del viento que azotó la zona.
"La tormenta que vino fue impresionante. Yo justo paré cuando vi que empezó el viento; me movía todo el auto, me pegué un susto bárbaro, pero detuve la marcha", describió el automovilista sobre el momento en que la turbonada irrumpió en la traza.
Respecto a los transportistas que continuaban circulando al momento del impacto, el testigo detalló los daños provocados por las ráfagas: "A estos los agarró andando en medio de la ruta. Son tres o cuatro camiones a los que el viento los hizo ir hacia la banquina y a dos les tumbó el acoplado de atrás".
El mapa de alertas en la provincia de Santa Fe
El avance del sistema de mal tiempo se da en el marco de las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte del territorio provincial.
Rige un alerta de nivel naranja por fenómenos meteorológicos peligrosos para los departamentos Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín, donde se esperan eventos con capacidad de riesgo para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
En paralelo, el organismo oficial mantiene vigente un alerta de nivel amarillo que abarca a los departamentos La Capital, Caseros, General López, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo, advirtiendo sobre posibles daños materiales e interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan permanecer en lugares cerrados y evitar la circulación en rutas y calles anegadas.