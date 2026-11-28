La obra de avenida Peñaloza, en el norte de la ciudad de Santa Fe, ingresó en su etapa final. Después de la habilitación de gran parte de la nueva calzada, el 25 de noviembre, todavía quedan intervenciones sobre la mano oeste y distintos sectores que requieren trabajos complementarios.
Avenida Peñaloza: qué falta para terminar la obra y cuándo estará habilitada toda la traza
La intervención tiene un avance contractual del 82% y ya habilitó gran parte de la nueva calzada. Brian Zicarelli explicó qué trabajos restan y cuándo finalizarían.
El avance informado del contrato es del 82%, aunque ese porcentaje no representa exactamente el nivel de ejecución física de la obra. Así lo explicó a El Litoral Ing. Brian Zicarelli, jefe de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de Santa Fe, quien detalló las tareas pendientes y los plazos previstos para completar la intervención.
El contrato tiene un monto actualizado cercano a los $4.200 millones. Según precisó el profesional, no hubo modificaciones presupuestarias ni pedidos de adicionales de obra. Incluso, se prevé finalizar con una pequeña reducción respecto del monto contractual vigente.
Qué significa el 82% de avance y qué trabajos faltan
Zicarelli aclaró que el porcentaje informado corresponde al avance contractual y no necesariamente refleja la proporción de obra física terminada.
En ese cálculo intervienen también tareas que no son estrictamente constructivas, como la elaboración de planos conforme a obra, las aprobaciones de las reparticiones, las recepciones y la desmovilización. Además, hay trabajos ejecutados que no se certifican completamente hasta contar con los resultados de ensayos o realizar correcciones y terminaciones.
El ingeniero también explicó que se trata de un contrato por unidad de medida, una modalidad en la que se paga lo efectivamente ejecutado y medido. Por esa razón, este tipo de contratación no necesariamente concluye con una certificación del 100%.
Entre los trabajos pendientes, mencionó tres cruces peatonales elevados sobre la antigua traza de la avenida, en la mano oeste. La ejecución se organizó en etapas para evitar cortes totales y desvíos de tránsito.
El esquema acordado con la Municipalidad permite canalizar la circulación hacia el norte por la nueva calzada, mientras se interviene sobre el antiguo carril. Una vez que fragüe el hormigón y pueda habilitarse el paso hacia el sur, se completará la otra mitad de los cruces.
Cada etapa requiere entre 15 y 20 días de espera para que el hormigón alcance la resistencia necesaria antes de permitir la circulación.
También está pendiente la intervención en la bocacalle de callejón Aguirre, donde se ejecutarán las aletas de hormigón y la reconstrucción de los cordones cuneta. Los trabajos se realizarán primero en el sector sur y luego en el norte, con circulación vehicular restringida.
Bicisenda, señalización y la ermita de la Virgen de Fátima
Otro de los puntos que resta completar es la bicisenda del cantero central. Según detalló Zicarelli, quedan aproximadamente 200 metros lineales y se evalúa, junto con el área de proyecto municipal, una solución diferente para el sector ubicado frente a los edificios de UPCN.
A esto se suman tareas de señalización horizontal en la bicisenda y las paradas de colectivos, la readecuación de la puntera del cantero central al sur de avenida Gorriti y la reubicación de la ermita de la Virgen de Fátima.
La forestación y los macizos vegetales del cantero central también forman parte de los trabajos previstos. En este caso, el ingeniero explicó que su ejecución debe programarse para una época del año más adecuada, ya que el período estival no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la supervivencia de las plantas.
Cuándo estará habilitada toda la avenida
Actualmente, el tramo habilitado se extiende desde avenida Gorriti hasta callejón Roca. La apertura de la nueva calzada permitió avanzar con las intervenciones pendientes sobre la mano oeste sin interrumpir completamente la circulación.
Respecto del cronograma, Zicarelli estimó que la totalidad de los trabajos podría estar habilitada durante diciembre, con una previsión que depende de las condiciones climáticas y de la posibilidad de avanzar con las tareas que requieren apertura de caja y ejecución de hormigón.
La habilitación integral permitirá completar la circulación en toda la traza intervenida, con dos carriles por mano y una nueva distribución del tránsito en sentido norte-sur.
Qué pasó con las fisuras en las placas de hormigón
Uno de los aspectos que generó inquietud entre los vecinos durante la ejecución de la obra fueron las grietas y fisuras observadas en algunas placas de hormigón.
Sobre ese punto, Zicarelli explicó que se identificaron fisuras superficiales y otras de carácter estructural. Las primeras no representan inconvenientes para el funcionamiento del pavimento, mientras que las losas con fisuras estructurales fueron demolidas y ejecutadas nuevamente.
El profesional indicó que el equipo municipal participa en la inspección y aprobación de los trabajos realizados. Además, precisó que el contrato contempla un plazo de garantía de seis meses.
En cuanto a la vida útil, estimó que los pavimentos de hormigón pueden durar entre 25 y 50 años, siempre que reciban el mantenimiento adecuado para conservar sus condiciones.
La obra amplió un 25% su extensión sin aumentar el contrato
La intervención sobre avenida Peñaloza también tuvo una modificación en su extensión respecto del proyecto inicial, aunque no implicó un aumento del presupuesto contractual.
De acuerdo con lo detallado por Zicarelli, el contrato contemplaba originalmente la duplicación de 1.250 metros de avenida. Durante el desarrollo del proyecto ejecutivo y la ejecución de los trabajos, ese alcance se amplió un 25% y llegó a los 1.550 metros.
La traza prevista inicialmente llegaba hasta callejón El Sable, mientras que la intervención ejecutada alcanzó calle Diez de Andino.
El ingeniero destacó que esa ampliación se consiguió dentro del mismo monto contractual, sin necesidad de solicitar adicionales de obra.
La intervención busca aliviar la circulación sobre las avenidas Blas Parera y Aristóbulo del Valle, al incorporar un corredor alternativo que amplía las opciones de desplazamiento en el norte de la ciudad.
El proyecto incluye además un cantero central con espacios verdes, mobiliario y un corredor para bicicletas y peatones. La intervención apunta a mejorar los accesos a las viviendas, ordenar la circulación y acompañar el crecimiento urbano de un sector que continúa expandiéndose.