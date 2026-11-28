La fisonomía del renovado paseo de avenida Siete Jefes comienza a completarse con algunos detalles que terminarán de definir la circulación y el uso de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Costanera santafesina. A las nuevas veredas del cantero central, los sectores verdes, el mobiliario urbano y la iluminación se sumarán manda peatones y fuentes de agua, dos elementos que están en construcción y aportarán tanto a la funcionalidad como a la estética del lugar.
Avenida Siete Jefes suma manda peatones y fuentes de agua en la etapa final de la obra
Habrá tres cruces elevados y otras tres conexiones mediante isletas. También ejecutan las dos fuentes ornamentales con chorros verticales.
Desde la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia explicaron que, a pedido de la Municipalidad de Santa Fe, se introdujeron modificaciones al proyecto original en cuanto a las conexiones peatonales a lo largo del recorrido.
En concreto, se construirán tres "manda peatones" o cruces elevados. Uno estará ubicado en calle Grand Bourg, a la altura de Castellanos -actualmente en ejecución-, para comunicar el flujo peatonal que llega desde bulevar con la plazoleta. Otro se ejecutará sobre avenida Siete Jefes, en correspondencia con la vereda donde se encuentra el monumento al Brigadier Estanislao López.
El tercer cruce estará en el otro extremo del paseo, a la altura del Faro. Allí permitirá conectar el nuevo corredor peatonal con una isleta ubicada en el centro de la avenida y, desde ese punto, con el paseo costero junto a la laguna Setúbal.
Los mandapeatones son cruces elevados al nivel de las veredas, con pequeñas rampas de hormigón. Su diseño obliga a los vehículos a reducir la velocidad y otorga prioridad de circulación a los peatones, con el propósito de facilitar los desplazamientos entre ambos sectores de la Costanera.
A esas intervenciones se agregarán otras tres conexiones entre el cantero central y el paseo que bordea la laguna. En este caso, los cruces estarán a nivel de calzada (no sobre elevados) y contarán con isletas en el medio de la avenida, que funcionarán como espacios de protección para quienes necesiten atravesarla.
Por qué las modificaciones
Según explicaron desde Obras Públicas, los cambios a los manda peatones que estaban previstos en un principio, fueron incorporados después de la experiencia de los Juegos Suramericanos, con la intención de preservar el sector costero como un corredor apto para actividades deportivas.
Disciplinas como el maratón y el triatlón requieren recorridos sin cruces elevados que interrumpan el trazado. Por eso, el proyecto contempla distintas alternativas de conexión, de manera que los peatones puedan desplazarse con mayor seguridad sin que se pierda la continuidad necesaria para las competencias.
En ese sentido, desde la Provincia destacaron que la conexión con la Costanera Este a través del Puente Colgante configura un circuito de interés para este tipo de pruebas, una posibilidad que fue valorada por atletas y equipos que participaron de los Juegos.
Cómo serán las fuentes ornamentales
Otro de los elementos que terminará de darle identidad al paseo serán las fuentes ornamentales previstas en el proyecto. Se trata de estructuras construidas con planos de hormigón inclinados, que tendrán varios picos desde donde saldrá el agua para generar proyecciones de chorros verticales. Una de ellas está terminada -y se puede ver mampostería desprendida alrededor de uno de los picos-, y la otra recién está en construcción.
El sistema está pensado para que el agua, una vez que cae desde los distintos picos, sea recogida en un reservorio ubicado al pie de cada plano de hormigón. Desde allí se recirculará para volver a salir, en un mecanismo que permite reutilizar el mismo caudal.
Las fuentes se integrarán al diseño del nuevo cantero central y serán parte del equipamiento que acompañará los espacios de circulación y permanencia.
Acuerdo Capital
La renovación integral del cantero central de avenida Siete Jefes forma parte de las cinco intervenciones incluidas en el Acuerdo Capital, impulsado por el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe.
El proyecto comprendió más de 5.500 metros cuadrados de nuevas losetas peatonales, sectores podotáctiles, áreas verdes, forestación, espacios de circulación y juegos. También se intervino la explanada del monumento al Brigadier López, con el objetivo de jerarquizar el entorno de la escultura.
Además, se concretaron aperturas en correspondencia con los ejes de las calles Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe, que permiten reorganizar la circulación vehicular en ese sector de la Costanera.
La obra es una de las intervenciones urbanas previstas en el Acuerdo Capital y apunta a renovar un corredor que combina circulación, recreación, actividad física y disfrute del paisaje de la laguna.