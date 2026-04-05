La Municipalidad de Santa Fe, a través del decreto N° 00036/2026, llamó a licitación pública para la obra de remodelación y ampliación del Centro de Salud de Cándido Pujato 2943 -Etapa 2-. Este espacio de atención primaria se encuentra en un lugar neurálgico del barrio Mariano Comas de la ciudad capital.
El municipio de Santa Fe proyecta remodelar un centro de salud en un sector neurálgico de la ciudad
Es el centro de atención primaria de Cándido Pujato 2943. La inversión es de casi 150 millones de pesos: será la segunda etapa de trabajos. Se busca ampliar el inmueble para poder ofrecer más servicios de salud.
El presupuesto oficial es de $149.364.600,00, y lo que se proyecta es continuar con la segunda etapa de los trabajos -que comenzaron a mediados del año pasado-, los cuales involucran una puesta en valor edilicia integral. La apertura de propuestas será el próximo 15 de abril, en el Palacio Municipal.
Primera etapa
El Centro de Salud Cándido Pujato N° 2943 es de propiedad municipal, y allí funcionan distintas dependencias. Como se dijo, el edificio se encuentra en un proceso de remodelación y ampliación, proceso que comenzó con la Licitación Pública Nº 14/2025, para mejorar su infraestructura tras años de deterioro.
Esa licitación tuvo lugar en julio de 2025. La inversión en ese entonces fue de unos 147 millones de pesos. Se habían presentado tres oferentes.
Fuentes municipales subrayaban la importancia de reacondicionar el lugar, por tratarse de un inmueble antiguo que estaba padeciendo años de abandono. “El edificio necesitaba una remodelación y sobre todo una refuncionalización interna”, explicaban.
El proyecto de obra contemplaba una intervención integral del efector, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y ampliar la capacidad de atención, en un plazo de 90 días desde su ejecución.
En esa primera etapa, los trabajos estuvieron orientados a optimizar espacios, renovar instalaciones y brindar mejores condiciones tanto para el personal de salud como para los vecinos y vecinas de Santa Fe capital que asisten diariamente.
La obra demandó mucho movimiento por demoliciones, ejecuciones de partes nuevas, montajes de estructura de techo y de todas las instalaciones eléctricas. "Será una obra completamente nueva”, aducían las fuentes del gobierno local.
Las nuevas intervenciones
Según el pliego licitatorio de bases y condiciones, en el anexo de las especificaciones técnicas se puntualizan las intervenciones que la actual administración a cargo del intendente Juan Pablo Poletti proyecta hacer.
Entre las obras de mayor envergadura, se pueden destacar la demolición de un sector de pisos y contrapisos, "resguardando el tendido de los servicios existentes en la traza de la obra, poniendo especial cuidado en la cañería de desagües pluviales".
Está prevista la demolición de la mampostería de ladrillo común del muro exterior adosado a la medianera Este; la remoción de revoques exteriores de los tapiales existentes -en ambos casos, en el sector del patio-; el recambio de aberturas y la colación de toda la mampostería nueva.
Además, se ejecutarán tabiques interiores de placa de yeso -incluyendo las terminaciones, que serán divisorios de las nuevas oficinas-; y se harán todos los revoques impermeables.
"En los muros exteriores y reservorios pluviales (tapas y laterales) del sector de la galería y de los patios de luz, sobre el revoque grueso se aplicará un revestimiento plástico texturado tipo 'Romano' o de superior calidad", especifica luego el pliego.
Se hará además un contrapiso con Relleno de Densidad Controlada (RDC) de 10 centímetros de espesor, "para rehacer el solado de la vereda del inmueble, exceptuando el sector reparado en la etapa anterior de la obra, por donde pasaron las instalaciones pluviales y cloacales".
Se colocarán en la vereda losetas graníticas tipo adoquín recto de 64 panes, y baldosas podotáctiles. Se restaurarán las actuales ventanas (muy antiguas), y se colocarán rejas de seguridad. Se reparará también la puerta principal de madera de la fachada principal del edificio.
Como en toda obra de esta magnitud, se procederá a realizar todos los trabajos de pintura en paredes interiores y muros exteriores, carpintería y de red eléctrica.
Sobre el lugar
Aunque funciona como centro de salud de primer nivel, en el Centro de Salud de Cándido Pujato 2943 también operan diversas áreas administrativas y de gestión sanitaria municipal.
Se realiza a su vez atención primaria de la salud (es un espacio de proximidad para consultas básicas y territoriales), y actividades de prevención y promoción de la salud, como asi también de salud mental (vinculación con redes de abordaje de consumos y cuidados comunitarios).
En línea con esto último, en la misma calle y muy cerca de allí (Cándido Pujato 2724) funciona el primer Centro Terapéutico Público ambulatorio para consumos problemáticos, con atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas.