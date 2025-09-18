El Gran Premio Argentino Histórico y su impacto turístico en Santa Fe
Funcionarios municipales provinciales resaltaron la relevancia del evento y el movimiento de visitantes, que permite poner en valor la ciudad, potenciar la gastronomía y activar el comercio durante el fin de semana.
La exhibición de vehículos clásicos combina historia automovilística con turismo y cultura local.
El XXII Gran Premio Argentino Histórico tendrá su gran cierre este viernes en la ciudad de Santa Fe, luego de recorrer diferentes provincias del país. Se trata de la única competencia de regularidad que conserva el espíritu de las grandes carreras del siglo pasado y que, año tras año, convoca a pilotos, familias y aficionados de todo el país.
El recorrido de esta edición comenzó en la sede central del ACA en Buenos Aires y atravesó Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Este viernes, los autos llegarán a la costanera este de Santa Fe cerca de las 17 horas.
Según detalló Benito Correnti, del ACA, la llegada promete ser multitudinaria: “Partieron 130 vehículos, aproximadamente se estiman 500 personas con todos los equipos, lo que generará un gran movimiento en la ciudad”.
El dirigente destacó además el espíritu solidario que acompaña a la competencia, ya que cada participante entrega alimentos no perecederos que son donados a Cáritas Argentina: “Cada corredor dona 5 kilos y el Automóvil Club suma una cantidad similar”, explicó.
Santa Fe, ciudad de eventos
La llegada del Gran Premio refuerza la estrategia de la capital provincial de posicionarse como sede de acontecimientos deportivos y culturales de alcance nacional.
Desde la Municipalidad, la secretaria de Producción, Rosario Alemán, remarcó que el desembarco de la carrera se enmarca en la idea de impulsar la economía a través de actividades masivas: “Santa Fe se piensa como Ciudad de Eventos, por eso cuando se nos planteó la posibilidad, la Municipalidad se puso a disposición y gestionó todo lo necesario”.
Equipos de apoyo y organización aseguran el correcto desarrollo de cada etapa del Gran Premio.
Por su parte, la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, valoró la magnitud del acontecimiento y lo relacionó con otros encuentros recientes: “La provincia está preparada y viene mostrando capacidad organizativa con grandes eventos nacionales. Era imposible no decir presente en una cita como esta”.
Impacto económico y social
El Gran Premio Argentino Histórico moviliza a más de 200 vehículos, sumando equipos técnicos y familias que acompañan la competencia. Ese movimiento se traduce en ocupación hotelera, consumo gastronómico y un fuerte dinamismo comercial.
A su turno, el presidente de ADER, Nicolás Cabó, agradeció la confianza del ACA y resaltó el valor que la competencia tiene para la capital provincial: “Es una oportunidad para que Santa Fe muestre su hospitalidad y su belleza. Queremos que quienes lleguen se sientan bien recibidos y que incluso decidan quedarse un día más para disfrutar la ciudad”.
La coordinación entre municipios, provincias y el ACA garantiza un evento seguro.
Además, subrayó el rol de los patrocinadores privados que, según dijo, “creen en nuestra ciudad y se comprometen para que eventos de esta magnitud sean posibles”.
Con más de veinte ediciones consecutivas, el evento organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) combina automovilismo, turismo y acción solidaria. Además, está reconocido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y otorga puntos tanto para el Campeonato Argentino GPA como para el Campeonato CODASUR.
