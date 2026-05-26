La Municipalidad de Santa Fe anunció la realización del 1° Congreso de Salud Mental y Consumos Problemáticos, una propuesta gratuita que reunirá a profesionales, instituciones, trabajadores territoriales, estudiantes y organizaciones sociales en un espacio de debate e intercambio sobre una de las problemáticas más sensibles de la actualidad. El encuentro se desarrollará el 25 de septiembre en la Estación Belgrano y marcará un hito para la gestión local al convertirse en el primer ámbito formal impulsado por el municipio dedicado exclusivamente a estas temáticas.
Santa Fe realizará su primer Congreso de Salud Mental y Consumos Problemáticos
La propuesta es gratuita y está destinada a profesionales, instituciones, equipos de trabajo, estudiantes y público en general. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente para participar como oyentes o expositores.
El dato distintivo del congreso no sólo pasa por su carácter inaugural. La iniciativa busca consolidar un cambio de enfoque en las políticas públicas locales: dejar atrás miradas exclusivamente asistenciales o punitivas para avanzar hacia estrategias comunitarias, interdisciplinarias y con perspectiva de Derechos Humanos. En ese marco, el municipio pondrá en discusión cuestiones que atraviesan hoy a las ciudades argentinas, como el aumento de los consumos problemáticos en jóvenes, la salud mental en contextos de vulnerabilidad y la necesidad de fortalecer redes de cuidado comunitario.
La propuesta es organizada por la Dirección de Abordajes de Consumos Problemáticos y la Subsecretaría de Salud, dependientes de la Secretaría de Políticas Sociales. Desde el Ejecutivo local señalaron que el congreso surge como una ampliación de los espacios de formación y encuentro que se vienen desarrollando en los últimos años, aunque ahora con una estructura formal que permita visibilizar experiencias territoriales y generar producción colectiva de conocimiento.
Amplia participación
Uno de los aspectos más relevantes será justamente la participación de actores comunitarios que habitualmente no tienen lugar en ámbitos académicos tradicionales. Equipos de trabajo barrial, clubes, escuelas, organizaciones sociales y referentes territoriales podrán presentar experiencias y compartir estrategias de intervención desarrolladas en los distintos barrios de la ciudad.
Además, el municipio confirmó que habrá participación de referentes locales, regionales y nacionales vinculados a la salud mental y los consumos problemáticos, aunque todavía no se difundió la nómina completa de especialistas invitados.
Cuatro ejes atravesados por problemáticas actuales
El congreso estará organizado en torno a cuatro grandes ejes temáticos que reflejan debates centrales de la agenda social y sanitaria.
Uno de ellos será “Infancias, Adolescencias y Juventudes”, donde se abordará el impacto de los consumos problemáticos en las nuevas generaciones. Desde el municipio advirtieron que los consumos ya no se limitan únicamente a sustancias psicoactivas, sino que también aparecen ligados a otras formas de consumo asociadas a los malestares contemporáneos y a la fragilidad de los vínculos sociales.
Otro eje estará dedicado a “Género, Disidencias y Consumos Problemáticos”, con foco en las desigualdades estructurales que atraviesan mujeres y diversidades sexuales. Allí se pondrá sobre la mesa cómo muchas veces los dispositivos tradicionales de atención no contemplan necesidades específicas ni las barreras de acceso que enfrentan estos sectores.
También habrá un espacio destinado a “Situación de Calle y Consumos Problemáticos”, una temática que viene cobrando creciente visibilidad en las grandes ciudades. La intención será debatir estrategias de intervención que contemplen la inclusión social y el acceso a la vivienda como parte del tratamiento sanitario, alejándose de perspectivas exclusivamente punitivas.
El cuarto eje estará vinculado a “Legislación y Marco Normativo”, donde se analizará el grado de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. El debate incluirá el rol de los equipos interdisciplinarios, los dispositivos comunitarios y la necesidad de fortalecer la articulación entre distintos niveles del Estado.
Un congreso abierto a la comunidad
La convocatoria estará abierta tanto para oyentes como para expositores. Quienes deseen presentar trabajos podrán hacerlo en grupos de hasta tres integrantes, mientras que también habrá espacios de paneles e intercambio colectivo.
Desde la organización remarcaron que el objetivo es “propiciar un encuadre de trabajo comunitario” y fortalecer herramientas de prevención y promoción de la salud mental en el territorio.
El encuentro se realizará el 25 de septiembre, de 8 a 18, en la Estación Belgrano, ubicada en bulevar Gálvez 1150. La participación será gratuita, aunque requerirá inscripción previa.