La Copa del Mundo inició una recorrida itinerante por escuelas de Santa Fe, en el marco de una iniciativa impulsada por el Concejo Municipal con el objetivo de acercar el trofeo a la comunidad educativa y aprovechar el interés generado por el Mundial 2026 como herramienta pedagógica.
La Copa del Mundo recorre escuelas santafesinas con proyectos educativos integrados
La iniciativa impulsada por el Concejo Municipal busca acercar el trofeo a instituciones educativas de la provincia, con actividades pedagógicas que integran distintas áreas y la participación de docentes y alumnos.
La propuesta articula a instituciones educativas, el Ministerio de Educación y el Concejo santafesino, con el objetivo de integrar contenidos escolares a partir del evento deportivo más importante del planeta.
En diálogo con CyD Noticias, Pablo Crippa destacó el sentido del proyecto y su impacto en el aula. “La idea es acercarla en este momento donde toda la sociedad está revolucionada por la Selección argentina”, explicó detallando que la visita permite el desarrollo de proyectos integrados en las escuelas: “Los chicos van a trabajar los partidos, horarios, países, intervienen muchas materias”
Además, remarcó el valor pedagógico del material entregado a las instituciones: los fixtures, que funcionan como herramienta para el trabajo interdisciplinario en distintas áreas.
Experiencia cercana para los estudiantes
El trofeo exhibido tiene características similares al original, con un peso de 6,250 kilos, y se encuentra bajo estrictas medidas de cuidado durante su recorrido. Solo personal autorizado puede manipularla, debido a su valor simbólico y su condición de réplica del máximo trofeo del fútbol mundial.
Crippa también destacó la fuerte participación de las escuelas y la planificación de actividades paralelas, como fan fest y transmisiones de partidos. “Lo próximo que tenemos es la escuela de Barrio Los Troncos realizar un fan fest el día 22 de junio”, señaló. El objetivo, según explicó, es aprovechar el contexto del Mundial como un recurso educativo
Proyectos integrados
Desde el ámbito escolar, la vicedirectora de la Escuela Falucho, Natalia Delfino, valoró la iniciativa y el trabajo previo realizado con los estudiantes. “La escuela desde comienzo de año, sabiendo que se venía el Mundial, ya se ha comenzado con los proyectos educativos en cada uno de los grados”, indicó.
Delfino explicó que más de 300 alumnos participan de propuestas que integran distintas áreas curriculares: “Desde plástica, música, cada área participa de forma integrada”.
La docente también destacó la participación de la comunidad educativa: “Estaban reentusiasmados tanto los chicos como los padres, los docentes y vecinos del barrio que se acercaron”.
Finalmente, remarcó el carácter abierto de la institución y el impacto de la propuesta: “La escuela es una escuela de puertas abiertas, la comunidad siempre participa”.