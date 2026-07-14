Los partidos de la Selección argentina no solo generan expectativa en millones de hinchas, también provocan un fenómeno particular en el sistema eléctrico nacional. Durante los encuentros, la demanda de energía cambia de forma abrupta porque gran parte de la población modifica sus hábitos al mismo tiempo: deja sus actividades, se reúne frente al televisor y luego retoma momentáneamente algunas tareas durante el entretiempo.
“Efecto W”: el curioso cambio en el consumo eléctrico que generan los partidos de Argentina
El ingeniero José Stella explicó cómo la concentración de personas frente al televisor durante los encuentros deportivos modifica la rutina diaria, genera variaciones en la demanda energética y obliga al sistema eléctrico a adaptarse a esos cambios.
Este comportamiento es conocido como “efecto W”, una curva característica que permite observar cómo varía el consumo eléctrico durante los grandes eventos futbolísticos.
Por qué baja el consumo
En este contexto, José Stella, ingeniero electricista de la Universidad Tecnológica Nacional, explicó que el mercado mayorista eléctrico, administrado por CAMMESA analiza estas variaciones para prever el funcionamiento del sistema y determinar “la cantidad de generadores debe conectar para abastecer la electricidad a todo el país”.
Según detalló, durante los partidos ocurre un cambio masivo en la rutina de la sociedad. “Dejamos hacer un montón de cosas, dejamos de producir, dejamos de comercializar y nos ponemos frente al televisor. Y este fenómeno hace que disminuya la demanda eléctrica”, señaló.
La baja puede ser significativa y alcanzar niveles equivalentes mínimos de consumo en todo el territorio nacional. “Disminuye casi el equivalente de lo que demanda en su máxima este momento la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que son 2000 megas”, indicó Stella.
El pico aparece en el entretiempo
La pausa entre los dos tiempos genera un comportamiento inverso: muchas personas se levantan, encienden luces, preparan alimentos o realizan otras actividades antes de volver a mirar el partido.
Ese aumento dura pocos minutos, hasta que los espectadores vuelven a concentrarse en el encuentro. Luego, tras el final del partido, la demanda vuelve a crecer cuando la población retoma su rutina.
“Esas bajadas y subidas de demanda de electricidad definen una letra típica que es la W”, afirmó Stella, quien explicó que este fenómeno aparece especialmente durante partidos de fútbol y grandes torneos internacionales.
Un fenómeno que también se registra en otros países
El comportamiento no es exclusivo de Argentina. Según Stella, otras naciones con fuerte cultura futbolística también analizan las modificaciones del consumo energético durante eventos deportivos.
“En Inglaterra también han inventado el término TV pick up justamente en el pico del entretiempo”, explicó. Además, mencionó que situaciones similares ocurren en Francia y España. En cambio, señaló que no todos los países presentan el mismo patrón. “No le va a pasar, por ejemplo, a Estados Unidos, que no es futbolero”, sostuvo.
La energía que abastece al país
Además del impacto en la demanda, estos eventos permiten analizar cómo cada país genera la energía necesaria para responder a esos cambios.
En el caso argentino, Stella destacó el rol del gas y de Vaca Muerta dentro de la matriz energética. “Nosotros fundamentalmente nos está salvando, entonces somos un país con mucho gas en nuestra matriz primaria”, afirmó.
También explicó que otros países dependen más de importaciones y fuentes renovables. “Tienen que importar el gas porque el petróleo que estaban abasteciendo del Mar del Norte empieza a declinar, entonces tienen que importar también GNL de Estados Unidos”, señaló.