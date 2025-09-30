“Escribir la Ciudad”: este miércoles comienza la 31ª Feria del Libro en Santa Fe

La edición número 31 de la Feria del Libro de Santa Fe se desarrollará del 1 al 5 de octubre en la Estación Belgrano y contará con una programación que reunirá a escritores, editoriales, lectores y público en general. El evento es organizado por el Ministerio de Cultura de la provincia, la Municipalidad de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral junto a Ediciones UNL.
La secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, destacó el espíritu de esta edición que lleva como lema “Escribir la Ciudad”. “Es uno de los eventos más importantes a nivel cultural de la región que nos invita a pensar, a repensar nuestra ciudad desde la narrativa, desde la literatura, desde la escritura”, expresó.
Además, confirmó que habrá más de 70 stands de libreros y editoriales, con actividades en la Estación Belgrano como sede central, junto con la Casa de la Cultura y el Mercado Editorial.
Feria con identidad renovada
Por su parte, el rector de la UNL, Enrique Mammarella, celebró la incorporación de la Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe como organizador invitado y valoró el trabajo conjunto de las instituciones. “Felicitar y agradecer también a la editorial porque por primera vez se suman como editorial invitada a esta feria”, afirmó.
La 31ª Feria del Libro se desarrollará en la Estación Belgrano.
Al mismo tiempo, destacó el rediseño visual del evento y su integración con Argentina de Literatura: “Esta edición prevé una agenda muy nutrida que empieza el miércoles y se extiende hasta el domingo. Queremos invitar a todos a participar y a vivir esta feria del libro no solo para venir a saber lo que pasa, sino para venir a construir la cultura de la ciudad”.
Autores destacados
Finalmente, la ministra de Cultura, Susana Rueda, adelantó la presencia de importantes figuras literarias nacionales. “Juan José Becerra, un periodista, escritor y ensayista muy prestigioso a nivel nacional, va a tener la responsabilidad de la apertura de la feria, pero después va a haber otros escritores notables”, señaló.
Escritores compartirán sus obras y experiencias con el público santafesino.
Entre ellos mencionó a María de los Ángeles “Chiqui” González, Martín Cohen e Hinde Pomeraniec, quienes participarán de un homenaje a los 20 años del fallecimiento de Juan José Saer. “Esperamos que puedan participar de esta feria en este momento donde es imprescindible que el Estado y las instituciones más importantes sigan apoyando la cultura y sobre todo el libro”, concluyó.
La programación
Viernes 3, 16 h, Estación Belgrano (Auditorio 3): Panel “Derecho a leer: accesibilidad y convivencia”. Exponen Pablo Lecuona, Evelyn Safón y Rodrigo Gil Mateo. Organiza: Subsecretaría de Personas con Discapacidad, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
Viernes 3, 19 h, Estación Belgrano (Auditorio 1): Presentación del libro «Josefa Díaz y Clusellas, Pintura reunida 1868-1902», Ediciones Ministerio de Cultura de Santa Fe. Presenta Raquel Garigliano junto a las autoras Magdalena Candioti y Teresa Suárez.
Viernes 3, 20, Estación Belgrano (Auditorio 1): Presentación del libro «Mujeres de mi tierra. Nuevos relatos», antología ganadora del 1er Concurso Literario Provincial Eufrasia Cabral. Presentan Alicia Tate y Susana Bartolomé. Organiza: Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
Sábado 4, 16 h, Estación Belgrano (Sala 5): Presentación del libro «Retazos de guerra» de Leandro Ríos (EMR). Presentan Leandro Ríos y Juanjo Conti. Organiza: Editorial Municipal de Rosario.
Sábado 4, 16 h, Estación Belgrano (Auditorio 3): Presentación del libro «Una estrella en camino» de Florencia Alifano (Editorial Del Fondo). Presentan Florencia Alifano y M. Julia Ferrero (ilustradora) junto a Judith Galletti. Acompaña: Defensoría de niñas, niños y adolescentes
Sábado 4, 18 h, Estación Belgrano (Auditorio 3): Presentación del libro «Débiles, anormales, higiénicos y civilizados. La medicalización de la niñez escolarizada en Buenos Aires 1884-1945» de Adrián Camarotta (Editorial Imago Mundi). Presentan Adrián Cammarota y Juan Cruz Giménez. Organiza: Defensoría de niñas, niños y adolescentes.
