Gestión municipal y control vial

Error y cuenta nueva

Un cartel de velocidad mal señalizado en la costanera santafesina generó confusión y el intendente Poletti debió aclarar la situación.

 12:44

Llamó la atención a la prensa la instalación del cartel de anillo digital en la costanera de Santa Fe con la inscripción de velocidad máxima 60 km/h siendo que en esa zona lo habilitado es 50 km/h, incluso con radar de fotomulta de por medio. Fue el intendente Poletti quien se encargó de aclarar que fue un error, siguiendo los diseños de otra cartelería del mismo sistema. "La velocidad sigue siendo la misma. Fue un error, nada más que eso", dijo.

