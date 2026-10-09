Salud infantil

Cena solidaria de la Fundación del Hospital de Niños: hasta cuándo se pueden adquirir las tarjetas

La Fundación del Hospital de Niños de Santa Fe prepara una nueva gala solidaria para reunir fondos destinados a acompañar al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Este año, uno de los principales objetivos es continuar fortaleciendo el Centro de Simulación.