La Fundación del Hospital de Niños de Santa Fe prepara una nueva gala solidaria a beneficio del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, con una convocatoria abierta a padrinos, colaboradores y a toda la comunidad.
Cena solidaria de la Fundación del Hospital de Niños: hasta cuándo se pueden adquirir las tarjetas
La Fundación del Hospital de Niños de Santa Fe prepara una nueva gala solidaria para reunir fondos destinados a acompañar al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Este año, uno de los principales objetivos es continuar fortaleciendo el Centro de Simulación.
Bajo el lema “Una red de pequeñas acciones multiplica esperanzas”, la institución busca sumar nuevos apoyos para continuar con su trabajo y, particularmente este año, acompañar el crecimiento y equipamiento del Centro de Simulación del hospital. Las tarjetas para participar de la cena estarán disponibles hasta el 20 de noviembre.
La propuesta fue presentada por integrantes de la Fundación, quienes destacaron la importancia que tiene el acompañamiento de la comunidad para sostener proyectos vinculados con la atención y capacitación en salud infantil.
Adriana Bassi, vocal titular, invitó a participar de la gala no solamente a quienes ya conocen el trabajo de la institución, sino también a personas de toda la provincia interesadas en realizar un aporte.
El Centro de Simulación, uno de los principales objetivos
La doctora Mariela Alassia, vicepresidenta de la Fundación, explicó que uno de los objetivos para el próximo año es mantener el nivel de capacitación que se desarrolla en el Centro de Simulación y continuar incorporando equipamiento que permita ampliar las posibilidades de entrenamiento.
El espacio está pensado para capacitar y entrenar al personal del Hospital de Niños, pero también comenzó a recibir a residentes de otros hospitales de la provincia. De esta manera, el Centro de Simulación amplió su alcance y se convirtió en un espacio de formación que trasciende al propio hospital.
El objetivo central está relacionado con la calidad y la seguridad en la atención de los pacientes pediátricos. Según explicó Alassia, el entrenamiento permite que los profesionales puedan practicar situaciones que no necesariamente se presentan con frecuencia en una guardia o en un centro de salud.
La posibilidad de entrenarse previamente permite llegar mejor preparados ante determinadas situaciones. Entre las prácticas que ya se realizan se encuentran la reanimación cardiopulmonar, emergencias, convulsiones y situaciones de shock, además de entrenamientos con simuladores que reproducen pacientes con asistencia respiratoria.
Ahora, la Fundación busca sumar nuevas posibilidades de capacitación mediante simuladores de mayor complejidad. Entre los objetivos mencionados se encuentran equipos que permitan practicar procedimientos como traqueotomías y colocación de sondas, además de situaciones relacionadas con niños que atraviesan cirugías y requieren atención por ostomías o colostomías.
La intención es que el Centro pueda abarcar cada vez más áreas vinculadas con la atención de los niños.
Alassia remarcó que el alcance del hospital excede a una ciudad en particular, ya que niños de distintos puntos de la provincia y de la región utilizan sus servicios. Por eso, el fortalecimiento de la capacitación también busca contribuir a una atención segura para los pacientes pediátricos.
El doctor José Serruya, vocal de la Fundación, destacó que llevan 10 años trabajando en el desarrollo del Centro de Simulación y que el espacio se fue equipando progresivamente gracias al aporte de padrinos y de la comunidad.
Serruya señaló además que el Hospital de Niños es, según explicó, el único hospital de la provincia que cuenta con un Centro de Simulación. Para la Fundación, este aspecto constituye uno de los principales motivos de orgullo y también implica un desafío permanente.
“Siempre aparece algo más, un pedido más de los instructores”, resumió el profesional al referirse a la necesidad de continuar incorporando equipamiento y sosteniendo el proyecto.
Una gala con cena, shows y sorpresas
Además del objetivo solidario, la Fundación prepara una noche pensada para que quienes participen puedan compartir una experiencia diferente.
Viviana Molinas, event planner de la gala, explicó que la propuesta fue diseñada teniendo en cuenta distintos detalles para recibir tanto a los padrinos que acompañan habitualmente a la Fundación como a quienes se sumen por primera vez.
La cena se realizará en Salones del Puerto y contará con un catering a cargo de una de las empresas de Santa Fe, según adelantaron durante la entrevista. También habrá shows en vivo y sorpresas a lo largo de la noche.
La organización busca que la gala funcione como un punto de encuentro entre quienes ya colaboran con la Fundación y quienes quieran incorporarse a esta red de apoyo.
Bassi explicó que el lema elegido para esta edición apunta justamente a ampliar esa comunidad: “Una red de pequeñas acciones multiplica esperanzas”. La invitación está dirigida a toda la población y no solamente a los padrinos que acompañan habitualmente el trabajo de la institución.
La Fundación también puso a disposición canales de contacto para quienes necesiten información sobre la gala. De lunes a viernes, Gisela atiende consultas en el teléfono 342 556 8818.
Además, la institución brinda información a través de sus redes sociales. En Instagram se encuentra como Fundación del Hospital de Niños, sin la letra “ñ”, mientras que también cuenta con presencia en Facebook como Fundación del Hospital de Niños de Santa Fe.
La tesorera de la institución, Liria de Salemi, insistió en la convocatoria y destacó el trabajo que realizan desde hace años quienes integran la comisión directiva para acompañar al hospital.
En ese sentido, señaló que el objetivo es que la gala permita reunir a muchas personas dispuestas a colaborar, especialmente con el Centro de Simulación, un proyecto que la Fundación viene impulsando desde hace una década.
Las tarjetas para participar de la gala estarán disponibles hasta el 20 de noviembre. Desde la Fundación invitaron a quienes quieran formar parte de la propuesta a comunicarse con la institución para conocer los detalles y sumarse a la cena solidaria.