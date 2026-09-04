Las II Jornadas Agropecuarias Binacionales se realizaron en la ciudad de Santa Fe con una agenda centrada en los desafíos que atraviesa el sector. En la previa del encuentro, Hernán Perotti, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, dialogó con CyD Noticias y adelantó algunos de los principales temas que formaron parte de la propuesta.
Desafíos y oportunidades sector agropecuario: Santa Fe y Uruguay intercambiaron experiencias
Profesionales de ambos países intercambiaron miradas sobre las transformaciones productivas, las condiciones económicas, los fenómenos meteorológicos y las nuevas herramientas que modifican la toma de decisiones dentro de las empresas rurales.
El dirigente destacó la importancia de generar espacios que permitan analizar la actividad agropecuaria no solamente desde una perspectiva técnica, sino también a partir de la realidad cotidiana de productores y empresas.
Enfoque en la actividad agropecuaria
Antes de la realización de las jornadas, Perotti explicó que se trataba de la segunda edición del encuentro con carácter binacional, aunque el Consejo ya había organizado 14 jornadas agropecuarias a nivel nacional en Santa Fe “destinadas a profesionales en Ciencias Económicas, contadores, administradores, economistas y profesiones”.
El programa contempló cuestiones relacionadas con impuestos, administración, economía y el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo de los profesionales.
Pero uno de los objetivos fue también incorporar la mirada de quienes forman parte directamente de la actividad. “Nos gusta tener un espacio, una mesa redonda donde forman parte productores, representantes gubernamentales, representantes del sector gremial agropecuario para de esa forma tener una inversión real en el negocio desde adentro”, explicó Perotti.
En ese sentido, remarcó que el conocimiento técnico debe complementarse con una comprensión concreta de cada actividad. “Más allá de la cuestión técnica para asesorar y acompañar bien es importante conocer la cuestión central de cada uno de los negocios de las actividades agropecuarias”, sostuvo.
El vínculo entre Santa Fe y Uruguay
Otro de los aspectos destacados por Perotti fue la relación con Uruguay y las similitudes que existen entre ambos países en materia productiva. “Compartimos realidades productivas similares, y nos afectan cuestiones como por ejemplo los fenómenos climáticos de igual manera”, explicó.
Aunque existen diferencias en materia de políticas económicas y tributarias, consideró que los desafíos compartidos permiten establecer puntos de contacto. “Podemos decir que los desafíos nos permiten tener una agenda de trabajo común”, afirmó.
El presidente del Consejo también señaló que existen profesionales que trabajan de manera conjunta a ambos lados del Río de la Plata, además de empresarios argentinos con explotaciones agropecuarias en Uruguay y situaciones similares en sentido inverso.
Para Perotti, esta vinculación contribuye a fortalecer la colaboración y a generar oportunidades tanto comerciales como de asesoramiento profesional.
El clima y la incertidumbre para el sector
Durante la entrevista previa, Perotti también se refirió al impacto de los fenómenos climáticos sobre la actividad agropecuaria. Entre ellos mencionó al fenómeno de El Niño como uno de los factores que pueden sumar incertidumbre al negocio.
El dirigente explicó que, aunque estos fenómenos no pueden controlarse, sí existe la posibilidad de anticiparse a sus consecuencias mediante estrategias de planificación.
En ese contexto, señaló que las consecuencias pueden incidir en decisiones vinculadas con el financiamiento y las cuestiones comerciales y productivas. Por eso, consideró necesario que los profesionales cuenten con herramientas para acompañar a las empresas y reducir los riesgos.
Inteligencia artificial y cambios en la profesión
La inteligencia artificial también ocupó un lugar entre los temas que Perotti anticipó para las jornadas. Para el presidente del Consejo, el avance de estas herramientas genera desafíos, pero también nuevas posibilidades. “Como todo trabajo, es innegable el impacto de las herramientas que hay disponibles”, comentó.
Perotti reconoció que puede existir una mirada vinculada con el posible desplazamiento de determinadas tareas, aunque destacó especialmente las oportunidades para quienes trabajan con información y datos.
“Nosotros que trabajamos con datos, somos profesionales de la información, nos permite las herramientas disponibles trabajar con mayor volumen de datos y hacer un mejor aprovechamiento”, explicó.
Finalmente, sostuvo que la incorporación de estas tecnologías puede ampliar los servicios que los profesionales están en condiciones de ofrecer. “Quizás servicios que antes no podíamos prestar ahora están disponibles gracias a las herramientas”, concluyó.