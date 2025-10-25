El municipio de Santa Fe busca reparar las veredas para tres centros educativos del norte de la ciudad
Están en barrio Las Delicias. Hoy se dificulta la accesibilidad de los alumnos, sumado a la conectividad con Av. Gorriti. El gobierno local busca subsanar estos problemas. La inversión es de $46 millones. El detalle de las obras.
2015. Fachada de la Escuela Esperanza Solidaria. Sufrió el derrumbe de- techo. Crédito: Archivo Flavio Raina
Se trata del Jardín Nº 317 “María Elena Walsh”; Escuela Nº 1341 “Esperanza Solidaria” y la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 597 "José Alberto Tur". Dicho jardín se encuentra ubicado dentro del Complejo Educativo "Esperanza Solidaria": las tres entidades se encuentran en Av. Gorriti al 2.900.
El presupuesto oficial (los fondos provienen del Fondo de Asistencia Educativa, FAE) es de $46.167.635,50. Y el día de apertura de sobres será el martes 18 de noviembre a las 11 horas en la Escuela Nº 1341 “Esperanza Solidaria” en Av. José Gorriti 3902.
En síntesis, se proyecta intervenir primero las demoliciones de las veredas viejas y el retiro de los restos de materiales; la ejecución de nuevos contrapisos de hormigón, y las veredas propiamente dichas, que tendrán losetas podotáctiles; y finalmente, la instalación de mobiliario urbano.
Detalle de los trabajos
Dentro del plan de trabajo que consta junto al pliego de bases y condiciones, se explica que la propuesta de la obras es “mejorar y poner en valor todo el entorno escolar". Los trabajos deberán ejecutarse “cumpliendo con todas las ‘reglas del buen arte’, sin omitir tareas ni encubrir defectos existentes”.
En primer lugar, y luego de las demoliciones correspondientes, se plantea la ejecución de nuevos contrapisos para nivelar el área donde se colocarán las nuevas losetas que conforman la vereda proyectada, “con el fin de recomponer la circulación horizontal, respetando la cinta verde, la arboleda y los elementos urbanos existentes”.
El ingreso al jardín “María Elena Walsh”. Fue saqueado varias veces. Crédito: Archivo El Litoral
Los nuevos contrapisos serán de hormigón con un espesor de 8 centímetros. En cuanto al tipo de solado las circulaciones principales se resolverán mediante losetas graníticas de 40 por 40 centímetros de 8 vainillas. Se busca incorporar “un diseño accesible a través de losetas podotáctiles de igual medida”.
Asimismo, las cintas verdes serán delimitadas por un cantero que será reconstruido y limitado mediante bordillos. Además, se prevé la parquización de la cinta verde colocando césped y plantas. Sobre la misma calle de este sector de Santa Fe se localizará un ingreso vehicular, donde se realizará una nueva rampa de hormigón armado.
Gorriti y cruce seguro
Con la intención de resolver la problemática del cruce seguro en Avenida Gorriti, se prevé la apertura del cantero central existente y la construcción de rampas accesibles que garanticen la circulación peatonal y el acceso adecuado a las escuelas, “priorizando la seguridad y la inclusión de todos los usuarios”, dice la descripción técnica.
En concreto, se procederá a ejecutar dos aperturas en el cantero central, con una losa de hormigón armado de 12 centímetros de espesor. En el centro de la apertura se colocará un bolardo de hormigón armado “destinado a impedir el uso indebido del cruce por parte de los vecinos”.
Esta intervención contempla la ejecución de nuevos contrapisos para nivelar el área donde se colocarán las losetas, garantizando la construcción de una vereda continua y accesible al peatón, mejorando así las condiciones de circulación en el frente de las instituciones educativas.
El mapa muestra qué se hará y dónde estará cada intervención. Crédito: El Litoral
Las cintas verdes serán delimitadas por un cantero que sería reconstruido y limitado mediante bordillos. Además se prevé la parquización de la cinta verde, con la colocación de césped y parquización.
Sobre la misma calle se localizará un ingreso vehicular, donde se realizará una nueva rampa vehicular de hormigón armado, según planimetría teniendo en cuenta las pendientes planteadas para su correcto escurrimiento.
Bancos cilíndricos
Además, se adquirirán cuatro unidades materializadas en hormigón armado de forma cilíndrica. La terminación de todos los componentes premoldeados será de hormigón visto acabado encofrado metálico. Sobre todas las superficies vistas se aplicará como terminación impregnante acrílico transparente de base acuosa.
Los bancos cilíndricos funcionarán como mobiliario urbano complementario. Estos elementos se ubicarán en el sector de cinta verde y tienen por objetivo “generar un espacio de permanencia y espera confortable en el entorno inmediato al acceso principal de las instituciones”.
Los árboles existentes, postes de tendido de servicio y señalética, deberán mantenerse y en caso que algunos obstaculicen o interfieran con el desarrollo del proyecto, deberán reubicarse en caso de ser posible o en su defecto, la inspección de obra dictará cómo proceder a exclusivo costo de la contratista.
El diseño de las veredas deberá ser replanteado en obra y deberá ser aprobado por la Inspección. Tanto la ubicación de las rampas como la disposición de las losetas podotáctiles, deberán ser consensuado por los distintos organismos municipales intervinientes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.