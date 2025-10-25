Licitación pública

El municipio de Santa Fe busca reparar las veredas para tres centros educativos del norte de la ciudad

Están en barrio Las Delicias. Hoy se dificulta la accesibilidad de los alumnos, sumado a la conectividad con Av. Gorriti. El gobierno local busca subsanar estos problemas. La inversión es de $46 millones. El detalle de las obras.