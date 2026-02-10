Cómo es el meticuloso sistema de "cracking" que usa ASSA para retirar caños de más de 100 años
La prestataria comenzaba con la fase inicial de la primera etapa del recambio de antiguos caños de agua potable, una intervención fundamental para la ciudad capital. Durante décadas no se destinaron las inversiones necesarias.
El sistema de reinserción no es invasivo. Los caños viejos retirados, obstruidos. Crédito: Gentileza
Para este martes estaba previsto el inicio de la fase final de la primera etapa programada, que consiste en el reemplazo de cañerías que tienen más de 100 años de antigüedad.
La intervención estaba prevista en calle Tucumán, desde Rivadavia hasta 4 de Enero, para luego continuar en La Rioja, Mendoza y Francia. Con todo, quedarían abarcados los 12 kilómetros de esta primera etapa: es la fase final, como se dijo.
“Se trata de una intervención fundamental para garantizar la calidad y la presión del suministro, en una red que durante décadas no recibió las inversiones necesarias”, dijeron desde la empresa. Se trata de una obra clave para mejorar el servicio de provisión del vital elemento en Santa Fe capital.
Estado de avance de obra
“La empresa está próxima a completar la primera etapa del plan de renovación de redes de distribución, que presenta un avance del 75%. La obra incluye el recambio de 12 kilómetros de cañerías y más de 1.600 conexiones domiciliarias, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 30.000 usuarios de la capital”, adujeron fuentes oficiales de ASSA.
Luego agregaron que en los últimos trabajos realizados en calle Lisandro de la Torre al 2400, “quedó en evidencia el estado crítico de los antiguos caños, casi totalmente obstruidos (como puede verse en la foto de apertura de este artículo)”.
Se continuará en calle Tucumán, desde Rivadavia hasta 4 de Enero. Crédito: Gentileza
Esta situación “explica muchos de los problemas históricos del servicio y refleja el prolongado abandono de la infraestructura”, subrayaron.
“Gran parte de la red de agua potable de la ciudad fue instalada hace alrededor de un siglo y, durante los últimos 40 ó 50 años, no se impulsó un plan sostenido de renovación. La falta de inversión derivó en cañerías colapsadas, pérdidas, baja presión y riesgos para la calidad del agua”, explicaron desde ASSA.
Cracking o reinserción
Pero lo interesante es el procedimiento técnico que utiliza Aguas Santafesinas para el retiro de caños tan antiguos: se denomina “cracking” o “reinserción”. En diálogo con El Litoral, el vocero de ASSA, Germán Nessier, precisó que este método no invasivo “es sin aperturas de zanjas, a diferencia del método convencional para el tendido de cañerías”.
“Con el cracking, simplemente se hacen aperturas en los extremos de cada cuadra, y ventanas intermedias donde se realizan las conexiones nuevas. Todo esto se ejecuta con un sistema hidráulico por la misma traza del conducto existente”, explicó Nessier.
Primero se pasa un sistema de caños por el interior del conducto existente. Luego se tracciona y se va rompiendo la cañería centenaria existente con el paso del nuevo conducto, “que es polietileno de alta densidad, material sumamente confiable que asegura la perdurabilidad y posibilita evitar pérdidas”, amplió.
El cracking funciona por fuerza de presión hidráulica. Crédito: Gentileza
El propósito prioritario es, primero, “mejorar el servicio; segundo, evitar a futuro pérdidas y aperturas de calzada que también traían consecuencias muy negativas; y tercero, que esta renovación de cañerías se haga sin aplicar el método convencional (donde se rompe mucho). Se trabaja en la zona del macrocentro, porque es allí donde están los caños más viejos”, añadió el vocero.
En las ventanas donde ya se dejaron preparadas las conexiones, el día que se hace esa reinserción o cracking “se afecta el servicio sólo a los frentistas; al final del día ya queda rehabilitado el servicio con las nuevas conexiones. Es una molestia mínima para los usuarios”, adujo luego.
Tiempo de obra
El ritmo de avance es “muy bueno” -recalcó Nessier-, porque “va la curva de avance por encima de lo programado”. “En dos o tres meses estarían terminados estos primeros 12 km de la primera etapa”, estimó. En la ciudad de Rosario ya se completó una primera etapa y ahora se va definiendo la continuidad de la segunda etapa.
Cabe recordar que los trabajos ya se completaron en tramos de calles Salta y Lisandro de la Torre, y actualmente avanzan sobre 1° Junta, entre 25 de Mayo y 4 de Enero. Ahora, será el turno de Tucumán, y después La Rioja, Mendoza y Francia.
En un año
A lo largo de un año se renovaron casi 9 kilómetros de redes, 1.463 conexiones domiciliarias -con instalación de medidores-, además de 24 hidrantes y 33 válvulas de sectorización. “Las tareas se realizan con coordinación municipal para el ordenamiento del tránsito”, explicaron fuentes de la prestataria.
“Tras décadas de abandono, Santa Fe comienza a dejar atrás una red obsoleta para avanzar hacia un sistema de agua potable más moderno, seguro y acorde a las necesidades de sus vecinos”, subrayaron después.
La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, destacó que el gobernador Maximiliano Pullaro “decidió revertir esta realidad y avanzar con obras estructurales largamente postergadas. El recambio de cañerías forma parte de una política que prioriza los servicios básicos y apunta a resolver los problemas de fondo”.
Y agregó: “Estas obras representan una inversión a largo plazo en la salud y la calidad de vida de la ciudad”.