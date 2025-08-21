Detección gratuita de psoriasis en Santa Fe: quiénes deben consultar y por qué

En Santa Fe se puso en marcha una campaña gratuita de detección de psoriasis, destinada a concientizar a la población y favorecer un diagnóstico temprano. La propuesta surge del trabajo conjunto entre la Sociedad Argentina de Reumatología, la Sociedad Argentina de Psoriasis y la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO).
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que provoca que las células cutáneas se regeneren de forma acelerada. Como consecuencia, se acumulan en la superficie y forman placas engrosadas, rojas y cubiertas de escamas blancas o plateadas. Si bien no es contagiosa, puede resultar molesta, dolorosa y afectar de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen.
Falta visibilidad
La reumatóloga Gabriela Bortolotto (MP. 3216) explicó que la campaña busca "tratar de concientizar y dar visibilidad a esta enfermedad, la enfermedad psoriática”. En ese sentido, remarcó que la actividad se llevará a cabo en diferentes localidades de la provincia y abarcará tanto centros de salud públicos como privados.
Según detalló la especialista, “hemos formado duplas de médicos, un dermatólogo y un reumatólogo para asistir a los pacientes que quieran consultar”. Este abordaje conjunto busca atender la enfermedad desde sus distintas manifestaciones, ya que la psoriasis puede comprometer tanto la piel como las articulaciones.
Además, Bortolotto destacó la importancia de alcanzar a personas que todavía no cuentan con un diagnóstico, pero que presentan síntomas difusos: “Se cree que afecta al 1,5% de la Argentina. El tema es que es una enfermedad subdiagnosticada, muchos pacientes están dando vuelta en clínicas y consultorios y no saben que tienen esta enfermedad”.
Más que un problema en la piel
Por su parte, la dermatóloga Noelí Forni Marchiori (MP. 5417) advirtió que “la psoriasis no es solo una enfermedad de la piel o de las articulaciones, sino es una enfermedad sistémica”. Por ello, la campaña no solo apunta a detectar lesiones visibles, sino también a educar a los pacientes sobre el carácter integral de la patología.
Diferentes formas clínicas de presentación de la afección.
Forni Marchiori explicó que la severidad de los casos se evalúa según el grado de compromiso del cuerpo: “La superficie corporal es muy grande y si diagnosticamos que hay inflamación en las articulaciones o dolores articulares, pacientes con sobrepeso, con una diabetes que no se puede manejar, porque esto también está asociado a un síndrome metabólico”.
En esa línea, subrayó la necesidad de un enfoque integral: “La psoriasis se abarca desde una forma multidisciplinaria, cardiólogos, clínicos, reumatólogos, dermatólogos, gastroenterólogos, es como un todo y cada paciente es individual, se lo evalúa de forma individual y la gravedad va a depender de qué encontramos en cada uno”.
Señales que no deben pasarse por alto
Los especialistas recordaron algunos de los síntomas más comunes que deben motivar una consulta:
Dolor articular persistente
Hinchazón de alguna articulación
Dolor en los talones
Inflamación en un dedo que se engrosa
Dolor en la columna
Asimismo, Bortolotto enfatizó que “el llamado este año es especialmente a las personas que tienen un familiar con psoriasis. Ellos todavía no, pero sí tienen algunas cosas un poco inespecíficas, algún síntoma o algo que no les cierra, ese es el llamado para empezar a encontrarlos más tempranamente”.
Placas cutáneas típicas de la psoriasis en la piel.
El valor del diagnóstico temprano
La campaña, de carácter gratuito, ofrece turnos a través de la página oficial de AEPSO o por medio de un 0800. Allí se asignará un centro de atención cercano, donde los pacientes serán evaluados por un dermatólogo y un reumatólogo.
Detectar la enfermedad en sus fases iniciales puede modificar la evolución de los pacientes. “Sabemos que el diagnóstico y tratamiento temprano le cambia la historia a esta gente”, afirmó Bortolotto. De igual manera, reconoció que en algunos casos los primeros signos aparecen en las articulaciones antes que en la piel, lo que dificulta llegar a tiempo.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que los avances terapéuticos han mejorado el pronóstico: “Hoy hay un montón de cosas que antaño no teníamos”, señaló la reumatóloga. Aunque la psoriasis no tiene cura definitiva, el tratamiento personalizado permite controlar los brotes y brindar una mejor calidad de vida a quienes la padecen.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.