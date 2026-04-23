Incidente menor

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: qué pasó con la viga y cómo avanza la obra

El incidente ocurrió durante la colocación del tablero cuando una máquina impactó una estructura, lo que provocó la caída de una viga sin afectar el desarrollo general. Mientras tanto, la obra continúa con el pilotaje casi completo y varios frentes de trabajo activos.