La mañana de este viernes 24 de julio comenzó con condiciones frescas y húmedas en la ciudad de Santa Fe, pero el clima no será el único dato que deberán tener en cuenta quienes salgan de casa. Hay intervenciones en distintas calles, reducción de calzada, modificaciones en recorridos del transporte público y cortes programados de energía tanto en Santa Fe como en Santo Tomé.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 24 de julio
Clima, tránsito, cortes de calles, desvíos de colectivos, interrupciones de energía y pagos de ANSES. Toda la información de servicio para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana.
Por eso, antes de emprender el viaje hacia el trabajo, la escuela, el centro o cualquier otro destino, conviene revisar las principales novedades para evitar demoras y saber qué zonas pueden presentar inconvenientes durante la jornada.
Clima: una mañana fresca, húmeda y con posibilidad de lloviznas
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes con 11,8°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 94%. El viento sopla del sector este a 6 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 12 kilómetros y la presión atmosférica se ubica en 1014,8 hPa.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana existe una probabilidad de entre 10% y 40% de precipitaciones, por lo que no se descarta la presencia de algunas lloviznas en las primeras horas.
Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias disminuirá hasta ubicarse entre el 0% y el 10%. La temperatura máxima prevista es de 18°C, con viento del noreste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.
Por la noche continuará el cielo mayormente nublado, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura rondará los 14°C y el viento seguirá soplando del noreste.
El pronóstico extendido anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas. Para el sábado se espera una mínima de 10°C y una máxima de 20°C; el domingo, los registros estarán entre 12°C y 22°C; mientras que el lunes podría ser la jornada más cálida del período, con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la temperatura subirá durante la tarde, la mañana se presenta fresca y con mucha humedad. Lo más práctico es salir con un abrigo que pueda quitarse durante las horas de mayor temperatura. Si la salida es temprano, también conviene tener en cuenta la posibilidad de lloviznas.
Tránsito: dónde hay cortes y reducción de calzada
Quienes circulen este viernes por la ciudad deberán prestar especial atención a las intervenciones en la vía pública. Según el informe de tránsito disponible, hay diferentes cortes y reducciones de calzada que pueden generar demoras.
Entre los cortes por intervenciones en la vía pública se encuentran:
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent, por obras de ASSA.
Av. General López entre San Martín y 25 de Mayo, por obras de ASSA y un socavón.
Dr. Zavalla, acceso a la rotonda del Club Atlético Colón: no se podrá acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. La avenida J.J. Paso queda liberada.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero, en barrio El Pozo.
En la intersección de 25 de Mayo y Av. General López se permitirá el giro a la derecha sobre Av. General López.
También se registra reducción de calzada en:
Francia y bulevar Pellegrini, por obras de ASSA.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, por obras de ASSA.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, por trabajos de bacheo municipal.
Urquiza y bulevar Pellegrini, por obras de ASSA.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini, en el sector del cantero central, por obras de ASSA.
Luis Jiménez de Asúa entre Alejandro Greca y Rector Pedro Martínez, por obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
Si vas hacia el centro
Es recomendable evitar las zonas donde se desarrollan trabajos sobre Entre Ríos, Francia, bulevar Pellegrini y General López. Si el destino es el centro, conviene salir con algunos minutos de anticipación y prestar atención a las reducciones de calzada.
Si viajás hacia Santo Tomé
Hay que tener en cuenta la intervención en el acceso a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. La avenida J.J. Paso permanece liberada, por lo que puede funcionar como una alternativa para quienes necesiten desplazarse por ese sector.
Si circulás por barrio El Pozo
Las obras sobre Alejandro Greca generan modificaciones y reducciones de calzada. Es aconsejable circular con precaución y respetar las indicaciones en el lugar.
Colectivos: hay recorridos modificados
Las intervenciones en la vía pública también afectan a algunas líneas de transporte urbano.
Por las obras en Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, la línea 16, en su recorrido de ida, circula por San Jerónimo, 3 de Febrero y 4 de Enero antes de retomar su recorrido habitual.
En tanto, por las intervenciones en Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero, en barrio El Pozo, se modifican los recorridos de las líneas 2 y 9.
La línea 2, en su recorrido de vuelta, y la línea 9, en su recorrido de ida, circulan por Asúa, Rector Cortés Pla, Estévez Boero y Leloir para luego retomar el recorrido habitual.
Por su parte, la línea 2, en su recorrido de ida, y la línea 9, en su recorrido de vuelta, circulan por Asúa, Rector Cortés Pla, Estévez Boero y Laureano Maradona antes de recuperar sus recorridos habituales.
Si utilizás alguna de estas líneas, lo recomendable es prever algunos minutos adicionales para el viaje y prestar atención a las paradas y desvíos.
Cortes de luz: las zonas afectadas este viernes
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó cortes programados para este viernes 24 de julio debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
En la ciudad de Santa Fe, los cortes previstos son:
De 8 a 9: Espora, Aguado, Solís y Hernandarias.
De 8 a 12: avenida F. Zuviría, 4 de Enero, Vieytes y Hernandarias.
De 8.30 a 12.30: Ruta Nacional 168, E. López, Canillitas y Bohanes, en La Guardia.
En Santo Tomé, las interrupciones programadas son:
De 8 a 12: Gaboto, Almirante Brown, Azcuénaga y 4 de Enero.
De 8 a 12: Centenario, Castelli, Obispo Gelabert y Necochea.
De 12 a 14: Mateo Booz, Urquiza, Saavedra y 25 de Mayo.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene organizar con anticipación las actividades que dependan de la electricidad y tener cargados celulares y otros dispositivos antes del horario previsto.
ANSES: quiénes cobran este viernes
Este viernes 24 de julio, según el cronograma de pagos incluido en la información proporcionada, la ANSES abona distintas prestaciones de acuerdo con la terminación del DNI.
Los pagos previstos son:
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: documentos terminados en 2 y 3.
Asignación por Embarazo (AUE): documentos terminados en 9.
Prestación por Desempleo: documentos terminados en 4 y 5.
Para confirmar el lugar y la fecha exacta de cobro, se recomienda consultar el calendario y los canales oficiales de ANSES.
También puede interesarte: qué revisar antes de salir
Además de las situaciones detalladas, quienes tengan que movilizarse este viernes deberían tener en cuenta que las obras de ASSA y los trabajos municipales generan distintos puntos de reducción de calzada.
La combinación de lloviznas durante la mañana, humedad elevada y calles intervenidas puede hacer que algunos desplazamientos sean más lentos de lo habitual. Por eso, si tenés que viajar temprano, conviene salir con tiempo y circular con precaución.
Si el recorrido incluye el área de General López, bulevar Pellegrini, Francia o barrio El Pozo, es recomendable revisar previamente las alternativas de circulación.
Antes de salir: el checklist de Santa Fe
Antes de cerrar la puerta de casa, repasá:
✅ Clima: mañana fresca, húmeda y con posibilidad de lloviznas.
✅ Abrigo: sí, especialmente durante las primeras horas.
✅ Tránsito: hay calles cortadas y sectores con reducción de calzada.
✅ Colectivos: las líneas 2, 9 y 16 tienen modificaciones por obras.
✅ Cortes de luz: hay interrupciones programadas en Santa Fe y Santo Tomé.
✅ Agua: no se informan en el material disponible cortes específicos del servicio.
✅ ANSES: cobran jubilados y pensionados superiores a la mínima, AUE y Desempleo según terminación del DNI.
✅ Qué llevar: abrigo y, por la posibilidad de lloviznas, un paraguas puede ser útil.
✅ Qué evitar: circular sin tiempo de sobra por las zonas intervenidas.
✅ Recomendación del día: antes de salir, revisá tu recorrido y elegí una alternativa si atravesás alguno de los sectores con obras o cortes.