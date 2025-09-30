La economía social tuvo su primer encuentro en Santa Fe con 300 emprendedores
La iniciativa, organizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, reunió a participantes de 153 localidades para debatir en comisiones, compartir experiencias y definir políticas públicas de apoyo a proyectos productivos.
Emprendedores santafesinos presentaron sus productos y oficios como parte de la muestra provincial.
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante este martes en La Redonda de la ciudad de Santa Fe el Primer Encuentro Provincial de Actores de la Economía Social. La actividad reunió a más de 300 emprendedores de 153 localidades santafesinas, todos integrantes del Programa Banco Solidario.
Inversión histórica
La directora provincial de Economía Social, Celeste Ruíz Díaz, remarcó la magnitud de la convocatoria: “Con 19 departamentos que hoy engloban a 4200 emprendedores con una inversión de 1500 millones de pesos. Vamos a estar trabajando en comisiones, emprendedores, promotores y referentes políticos para generar políticas públicas que sigan apostando a todos aquellos que tienen ganas de crecer”.
Más de 300 emprendedores participaron del encuentro de Economía Social.
Ruíz Díaz recordó las dificultades iniciales de la gestión: “No había equipos, ningún antecedente ni estadísticas de ningún programa aplicado. Fue un gran desafío”.
Además, explicó el espíritu del Banco Solidario: “Es un microcrédito a tasa cero en donde los emprendedores pueden devolverlo en hasta 12 cuotas. A medida que los emprendedores van devolviendo la cuota, se vuelve a generar un nuevo fondo que va a nuevos créditos”. También destacó el compromiso de los beneficiarios: “Estamos en el 85% del recupero. Es el porcentaje más alto desde el año 2015”.
Acompañamiento
Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, señaló la necesidad de acompañar a los emprendedores en distintos aspectos: “Muchas veces cuando uno arranca necesita salir con urgencia, pero tenemos que sentarnos a pensar cómo se genera el precio, qué hay que sumar, desde el gas, la energía y al trabajo de uno, el packaging, el marketing”.
Tejeda destacó la importancia de acompañar a los proyectos productivos locales.
Tejeda subrayó además la importancia del acompañamiento humano: “Es importante que podamos acompañar a los emprendedores que a veces no le va bien el fin de semana y es con lo que comen todos los días su familia. La solidaridad que se marca entre los emprendedores es lo que necesita nuestro país: que nos escuchemos, miremos, acompañemos y ayudemos”.
Historias de trabajo y resiliencia
Los protagonistas del encuentro fueron los emprendedores. Entre ellos, un artesano de cuchillos del departamento San Cristóbal contó su experiencia con la cuchillería artesanal: “Me tuve que dejar de trabajar con la pandemia y creí que era la muerte y gracias a Dios me dio más vida a esto. Me perfeccioné en lo que me gusta hacer y acá estoy”.
Otra emprendedora relató su trabajo en cosmética natural: “Hace 4 años que tengo mi emprendimiento, elaboro cosmética natural de manera artesanal. Primero lo empecé como una búsqueda personal porque había muchos productos cosméticos que me causaban alergias. Después empecé a regalar a mis familiares, a amigos y me dicen, ‘¿Por qué no empezás a hacer alguna feria?’”.
El encuentro dejó en claro el rol de la economía social como motor de inclusión, generador de oportunidades y espacio de cooperación entre emprendedores y el Estado provincial.
Dejanos tu comentario
