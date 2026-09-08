La jornada de este martes 8 de septiembre comenzó fresca en la ciudad de Santa Fe y con condiciones meteorológicas estables. Pero el clima no será el único dato que deberán tener en cuenta quienes salgan de sus casas: hay intervenciones en distintas calles, cambios temporales en recorridos de colectivos y cortes programados de energía.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 8 de sptiembre
En menos de cinco minutos, repasá el clima, el estado de la circulación, las calles que tendrán restricciones, los desvíos de colectivos, los cortes de luz y los pagos de ANSES previstos para este martes 8 de septiembre.
Por eso, antes de salir conviene mirar no sólo el termómetro sino también las zonas donde habrá trabajos y restricciones para evitar demoras innecesarias.
Clima: una mañana fría y una tarde agradable
Santa Fe amaneció con 5,8°C, una sensación térmica de 4,2°C, humedad del 91%, presión atmosférica de 1017,2 hPa y viento del Este a 8 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros y el cielo estaba despejado.
Durante la mañana continuará el tiempo estable, con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 5°C. El viento rotará al noreste y tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Por la tarde llegará el ascenso térmico más marcado: la máxima prevista es de 21°C, con cielo despejado y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.
Durante la noche aparecerán algunas nubes y la temperatura bajará hasta unos 12°C. No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada.
El sol salió a las 7:11 y se pondrá a las 18:51.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante la mañana. La diferencia entre los 5°C previstos al comenzar el día y los 21°C de la tarde será importante. Lo más práctico será salir temprano con abrigo y tener en cuenta que durante las horas centrales la temperatura será mucho más agradable.
El pronóstico extendido anticipa 9°C y 21°C para el miércoles, 11°C y 22°C para el jueves y un cambio el viernes, con una mínima de 13°C y una máxima de apenas 16°C.
Tránsito: cortes de calles y desvíos de colectivos
La circulación dentro de la ciudad tendrá varios puntos que pueden generar demoras durante este martes.
Entre las principales restricciones informadas por el área de tránsito se encuentran:
Monseñor Zaspe, entre 4 de Enero y 1° de Mayo: corte total de 9 a 12, por trabajos de ASSA. No habrá desvío de colectivos.
Roque Sáenz Peña 2477, entre Tucumán y 1° Junta: corte de 7 a 12. Habrá desvío de colectivos.
Rotonda de la Mujer, en sentido hacia el Puente Colgante: corte de 8 a 17, previsto por cuatro días. Habrá desvío de colectivos.
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: reducción de calzada.
Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno: reducción de calzada por bacheo municipal.
Urquiza y Bulevar Pellegrini: reducción de calzada por trabajos de ASSA.
25 de Mayo y Bulevar Pellegrini: reducción de calzada.
Laprida y Gutiérrez: reducción de calzada y desvío de colectivos.
25 de Mayo, entre Junín y Suipacha: reducción de calzada entre las 9 y las 14.
Los trabajos también modificarán algunos recorridos de colectivos. La línea 16 tendrá modificaciones por Entre Ríos y Laprida, mientras que la línea 9 cambiará su recorrido por los trabajos en Roque Sáenz Peña.
En la Rotonda de la Mujer, la línea 13 circulará por Puente Oroño, Ruta 168 y la colectora Maestro Alfredo Bravo hacia Alto Verde. Desde las 8 y hasta las 17 no se podrá tomar la rotonda desde Ciudad Universitaria hacia Alto Verde.
Recomendación: si el destino está en el centro, conviene salir con algunos minutos de anticipación. Si el recorrido incluye la zona de la Rotonda de la Mujer, es preferible considerar una alternativa antes de iniciar el viaje.
En cuanto a las principales rutas y accesos regionales, la última actualización disponible en el live blog de tránsito de El Litoral corresponde a la tarde del lunes. Allí se informó sobre trabajos y reducciones de calzada en distintos puntos de la Autopista Santa Fe-Rosario y sobre los desvíos que continúan en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé.
Cortes de luz: dos zonas afectadas
La EPE confirmó dos interrupciones programadas para este martes 8 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.
El cronograma oficial establece:
De 8 a 12: Estrada, Lamadrid, Zeballos y Guanella.
De 9 a 13: Larrea, Beruti, I. Crespo y Diagonal Santa Fe.
Los trabajos corresponden al reemplazo de conductores.
La información oficial de la EPE también aclara que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
Antes de salir: el checklist de este martes
Para organizar la jornada en Santa Fe, conviene tener en cuenta:
✅ Clima: mañana fría y tarde agradable; máxima de 21°C.
✅ Abrigo: sí, especialmente temprano.
✅ Lluvia: no se esperan precipitaciones.
✅ Tránsito: hay varios cortes y reducciones de calzada en la ciudad.
✅ Colectivos: algunas líneas modifican sus recorridos.
✅ Rotonda de la Mujer: habrá restricción entre las 8 y las 17.
✅ Luz: hay dos cortes programados por tareas de la EPE.
✅ Agua: ASSA realiza trabajos que también afectan la circulación.
✅ ANSES: comienzan pagos para determinados beneficiarios según DNI.
✅ Qué llevar: abrigo para la mañana; durante la tarde será suficiente una vestimenta más liviana.
✅ Qué evitar: circular sin prever demoras en las zonas con obras y cortes.
✅ Recomendación del día: si tenés que atravesar el centro o la zona de la Rotonda de la Mujer, revisá el recorrido antes de salir.