En la ciudad de Santa Fe se realizó un acto por el Día de las Víctimas de la Inseguridad en la Plaza 25 de Mayo, un espacio simbólico elegido por familiares y organizaciones para visibilizar los casos de homicidios impunes y exigir respuestas del sistema judicial.
Familiares de víctimas de la inseguridad reclamaron justicia en Plaza 25 de Mayo
En el marco del acto conmemorativo, Catalina Narváez, familiar de una víctima, y Marina Pieretti, secretaria de víctimas del MPA, expusieron sus miradas contrapuestas sobre el rol del sistema judicial y las políticas de acompañamiento estatal, en una jornada marcada por el pedido de respuestas y la necesidad de mayor empatía institucional.
La jornada estuvo marcada por testimonios cargados de dolor, críticas a la Justicia y también por la exposición de políticas de acompañamiento a víctimas por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Memoria y visibilización
En diálogo con CyD Noticias, Catalina Narváez, familiar de una víctima, explicó la elección del lugar y el sentido de la convocatoria: “Estamos en la Plaza 25 de Mayo porque acá están las partes principales del Estado, Casa de Gobierno y el Poder Judicial, que lamentablemente es lo que nos ha arrastrado hasta acá”, indicó.
Narváez fue contundente al referirse al concepto de justicia en su experiencia personal: "Te diría que no existe justicia”. También cuestionó la duración de las penas y su posible reducción: “la justicia se arregla para ir bajando las penas, dentro de un par de años ellos están sueltos, pero están vivos y nosotros tenemos que ir a llevar una flor al cementerio”, sostuvo.
El rol del MPA
Por su parte, Marina Pieretti, secretaria de víctimas del MPA, destacó el trabajo institucional en los últimos años: “Desde el Ministerio Público de la Acusación lo que hemos logrado es poder establecer un criterio priorizado por parte de la fiscal general que tiene que ver con dar un abordaje integral de acompañamiento a las víctimas”.
En ese sentido, detalló herramientas de acceso a la información: “hemos diseñado una plataforma para acceso de las víctimas desde sus casas, que puedan acceder y tener diálogo con los fiscales a través de esta plataforma, se llama plataforma Muninn”.
Pieretti también señaló el crecimiento del sistema. “Tenemos unas 960 víctimas inscriptas que hacen su consulta con una mesa de apoyo que está constantemente colaborando”, remarcó.
Finalmente, remarcó un aspecto clave en el vínculo con las víctimas. “Creo que lo primero que hace falta es empatía en cada uno de los funcionarios, ponernos en el lugar del otro y brindarles muchas veces el oído o un abrazo, porque lo que más necesitan de parte del Estado es empatía”.