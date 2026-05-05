Santa Fe ciudad

Familiares de víctimas de la inseguridad reclamaron justicia en Plaza 25 de Mayo

En el marco del acto conmemorativo, Catalina Narváez, familiar de una víctima, y Marina Pieretti, secretaria de víctimas del MPA, expusieron sus miradas contrapuestas sobre el rol del sistema judicial y las políticas de acompañamiento estatal, en una jornada marcada por el pedido de respuestas y la necesidad de mayor empatía institucional.