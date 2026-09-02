La mañana de este miércoles 2 de septiembre arrancó con varios datos que conviene tener en cuenta antes de salir. La ciudad de Santa Fe presenta neblina y una visibilidad de 9 kilómetros, mientras que la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó presencia de bancos de niebla y neblinas en distintos sectores de la provincia.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 2 de septiembre
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de clima, tránsito, servicios, transporte y pagos que puede ayudarte a decidir cómo salir de casa y anticipar posibles demoras o interrupciones durante la jornada.
A esto se suman cambios recientes en el acceso al Puente Carretero, obras en rutas y autopistas y cortes programados de energía en diferentes barrios.
La idea de esta guía es concentrar en un solo lugar la información que puede modificar la rutina de los santafesinos durante este miércoles.
Clima: mañana fresca, tarde templada y sin lluvias
Santa Fe comenzó el miércoles con 12,1°C, cielo algo nublado y neblina. El viento sopla del noreste a 12 km/h, la presión atmosférica es de 1014,4 hPa y la visibilidad alcanza los 9 kilómetros. El reporte disponible no consignó el porcentaje de humedad ni la sensación térmica.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias. Durante la mañana se espera neblina y una temperatura cercana a los 13°C; por la tarde el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura llegará hasta los 24°C. Hacia la noche se mantendrá algo nublado, con unos 19°C.
El viento tendrá predominio del norte y velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada.
El pronóstico extendido marca un descenso progresivo de las temperaturas: el jueves se esperan 14°C de mínima y 22°C de máxima; el viernes, 10°C y 20°C; y el sábado, 9°C y 17°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí, especialmente durante las primeras horas. La tarde será templada, pero la mañana comienza fresca y con neblina. Si la jornada se extiende hasta la noche, también será recomendable contar con algo de abrigo.
Tránsito: máxima precaución por la niebla y atención al Puente Carretero
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que las rutas y accesos de las regiones sur, centro y norte presentan bancos de niebla y neblinas que reducen la visibilidad. El organismo recomendó extremar las medidas de precaución y, si es posible, postergar los viajes hasta que las condiciones mejoren.
Por eso, quienes tengan que circular temprano por rutas o autopistas deberán reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.
Uno de los puntos que requiere especial atención es el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé. Desde este martes rige un nuevo esquema de circulación debido a las obras del nuevo puente.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina funciona además un desvío para la mano hacia Santa Fe a la altura del distribuidor de CILSA. Allí, durante unos 200 metros, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido.
Se recomienda prever demoras superiores a las habituales y respetar las indicaciones del personal policial y la señalización. Como alternativa, para quienes puedan hacerlo, está la Autopista Rosario-Santa Fe.
¿Y las otras rutas?
También continúan obras y restricciones en diferentes corredores de la provincia.
En la RN AO12, hay trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires, con cortes progresivos y presencia de banderilleros. Además, continúa el corte total en la intersección con la RN 34 por las obras entre Ricardone y Roldán.
El tránsito pesado tiene restricciones específicas y solamente puede acceder al Parque Industrial de Roldán por la AO12 y la RN 1V 09, mientras que los vehículos livianos cuentan con desvíos determinados.
Si viajás en colectivo
El sistema de transporte urbano de Santa Fe utiliza la tarjeta SUBE como medio vigente para abonar el boleto. La Municipalidad dispone además de la aplicación Cuándo Pasa, que permite consultar recorridos, paradas, desvíos y el paso de las unidades.
Si vas hacia Santo Tomé, conviene contemplar los cambios en el Puente Carretero antes de salir. Si ingresás al centro de Santa Fe, es recomendable consultar el estado del transporte antes de comenzar el viaje, especialmente durante la mañana.
Cortes de luz: qué barrios tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía programó para este miércoles interrupciones en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón debido a trabajos de mantenimiento, reemplazo de conductores y postes y tareas solicitadas por terceros.
En la ciudad de Santa Fe, el cronograma informado es:
8 a 10: Zeballos, JP López, Pasaje Paraná y Estrada.
8 a 10: Colodrero, Huergo, Mitre hasta Laguna Setúbal.
8 a 12: E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y JP López.
8 a 12: avenida F. Zuviría, Hernandarias, 4 de Enero y Vieytes.
8.30 a 12.30: Alberti, Zeballos, Viera y avenida Circunvalación.
9 a 13: Beruti, Chiclana, Larrea y Grandoli.
12.30 a 14.30: avenida Circunvalación, Cibils, Pavón y Cafferata.
En Santo Tomé, habrá una interrupción de 9 a 13 en un sector sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, hacia el este y oeste, entre Ejército Argentino y España.
En San José del Rincón, el corte está previsto de 11 a 12 por Callejón Pintos, entre Ruta Provincial 1 e ingreso al Complejo Ubajay.
Si trabajás desde casa o tenés algún equipo eléctrico indispensable, conviene revisar el horario correspondiente a tu zona y tomar las previsiones necesarias.
Antes de salir de casa: el checklist de este miércoles
Antes de cerrar la puerta, estas son las cuestiones que conviene revisar:
Clima: mañana fresca, neblina y máxima de 24°C.
Visibilidad: atención a los bancos de niebla en rutas y accesos.
Tránsito: especial precaución en el Puente Carretero.
Santo Tomé: tener en cuenta los nuevos desvíos por avenida 7 de Marzo.
Rutas: consultar el estado de la AO12 y las principales vías antes de viajar.
Luz: revisar si tu barrio está incluido en los cortes programados de la EPE.
Agua: no hay un corte general confirmado para incorporar a esta guía.
ANSES: cobran PNC con DNI terminado en 2 y 3.
Transporte: llevar la SUBE y consultar recorridos o demoras antes de viajar.
Qué llevar: abrigo liviano por la mañana y algo para protegerse del fresco durante la noche.
Qué evitar: circular rápido con niebla o realizar maniobras bruscas.
Recomendación del día: si vas a viajar por ruta temprano, revisá primero la visibilidad y, si es muy reducida, postergá la salida.