En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 18 de noviembre

La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 29°C y baja probabilidad de lluvias. Además, continúan los desvíos en el Puente Carretero, hay cortes en rutas de la provincia y se interrumpirá el tránsito en una calle del centro por trabajos de ASSA.