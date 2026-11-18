¿Tenés que salir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela o realizar trámites? Antes de salir de casa, conviene revisar el pronóstico, conocer las modificaciones en la circulación y comprobar si tu barrio está alcanzado por algún corte de luz. En esta guía reunimos la información disponible para este miércoles 18 de noviembre en Santa Fe, con las principales novedades sobre clima, tránsito y servicios.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 18 de noviembre
La ciudad tendrá una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 29°C y baja probabilidad de lluvias. Además, continúan los desvíos en el Puente Carretero, hay cortes en rutas de la provincia y se interrumpirá el tránsito en una calle del centro por trabajos de ASSA.
En menos de cinco minutos podés conocer qué tener en cuenta para organizar tus recorridos, evitar demoras y anticipar posibles inconvenientes durante la jornada.
Clima en Santa Fe hoy: cielo mayormente nublado y máxima de 29°C
La jornada comenzó en la ciudad de Santa Fe con 17,3°C, cielo algo nublado y una humedad del 96%, según los registros meteorológicos actualizados durante la madrugada.
La presión atmosférica se ubicaba en 1004 hectopascales, el viento soplaba del noroeste a 4 kilómetros por hora y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros. No se dispone de un registro de sensación térmica en los datos consultados.
Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 29°C.
Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 22°C. Por la tarde, el termómetro llegará a los 29°C, con viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 24°C.
La probabilidad de precipitaciones será muy baja: entre el 0 y el 10% durante la mañana y la tarde, y sin lluvias previstas para la noche.
¿Cómo seguirá el tiempo?
Jueves: mínima de 18°C y máxima de 28°C.
Viernes: mínima de 19°C y máxima de 28°C.
Sábado: mínima de 19°C y máxima de 30°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Para las primeras horas de la mañana puede resultar útil llevar una prenda liviana, especialmente por la humedad elevada. Durante la tarde se espera una temperatura de 29°C, por lo que no será necesario utilizar ropa de abrigo.
Tránsito en Santa Fe hoy: Puente Carretero, rutas y calles con cortes
La circulación de este miércoles requiere atención en distintos puntos de la provincia. A las modificaciones que continúan por las obras del nuevo Puente Carretero se suman interrupciones en rutas nacionales y un corte de calle previsto en el centro santafesino.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé
Por la construcción del nuevo Puente Carretero y sus accesos, continúan los cambios en la circulación.
En Santo Tomé, los vehículos que utilizaban el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé opera con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
La recomendación es salir con tiempo adicional, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. También se puede considerar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.
Si viajás por la RN 178
A la altura de Armstrong continúa el corte total de la Ruta Nacional 178 por la reconstrucción de una alcantarilla.
La interrupción afecta el tramo comprendido entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). Los vehículos deben utilizar la Ruta Provincial 15 como alternativa.
Si circulás por la RN A012
Permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos están establecidos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Es importante respetar las indicaciones y prever demoras.
Si viajás por la Ruta Provincial 1
En el norte santafesino se solicita extremar las precauciones por la crecida del río Paraná. En distintos sectores hay personas trasladando ganado hacia zonas más altas debido al avance del agua.
Por ese motivo, pueden aparecer animales sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y mantener una conducción preventiva.
Autopista Santa Fe-Rosario
En el kilómetro 120, a la altura de Desvío Arijón y en sentido hacia Santa Fe, se informó la presencia de un camión balizado en la banquina.
En cuanto a la RN 11, la RN 168 y la Circunvalación, el material disponible no consigna novedades específicas para esta actualización. Esto no garantiza que no puedan producirse inconvenientes durante el día.
Un corte de calle por trabajos de ASSA
Desde las 9, estará interrumpida totalmente la circulación en calle 4 de Enero, entre Salta y Mendoza, debido a trabajos de Aguas Santafesinas (ASSA) para reparar un hundimiento de calzada.
La duración estimada de la intervención es de 21 días. Quienes deban circular por el sector tendrán que buscar recorridos alternativos y prestar atención a la señalización.
Cortes de luz en Santa Fe: qué barrios están afectados este miércoles
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó dos interrupciones programadas para este miércoles 18 de noviembre en la ciudad.
El cronograma publicado por El Litoral contempla los siguientes sectores:
De 9 a 13: zona delimitada por Alvear, Belgrano, Gobernador Candioti y Calchines.
De 10 a 12: sector comprendido por avenida Aristóbulo del Valle, Rivadavia, Cassanello y Pedro de Vega.
Las interrupciones están vinculadas con trabajos programados de la empresa.
Si vivís en alguno de estos sectores, conviene cargar los dispositivos electrónicos con anticipación y organizar las actividades que requieren electricidad teniendo en cuenta los horarios previstos.
Los trabajos pueden estar sujetos a modificaciones. Para consultar las actualizaciones, se puede ingresar al sitio oficial de la EPE.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Un repaso rápido puede ayudar a evitar demoras y contratiempos durante este miércoles:
Clima: cielo mayormente nublado y máxima de 29°C.
Abrigo: una prenda liviana puede ser útil durante las primeras horas.
Lluvia: no se esperan precipitaciones significativas.
Puente Carretero: tener presentes los desvíos por Maciá, Colón y Mitre en Santo Tomé.
Rutas: atención a los cortes de la RN 178 y la RN A012.
Ruta Provincial 1: circular con precaución por la posible presencia de animales sobre la calzada.
Autopista: tener en cuenta el camión balizado en el kilómetro 120, sentido Santa Fe.
Cortes de luz: revisar si el domicilio está dentro de los dos sectores alcanzados por las interrupciones programadas.
Agua y calles: evitar 4 de Enero entre Salta y Mendoza por los trabajos de ASSA.
Qué llevar: celular cargado, documentación personal y SUBE si utilizás el transporte público.
Qué evitar: circular por sectores cortados, realizar sobrepasos riesgosos o ignorar las indicaciones del personal de tránsito.