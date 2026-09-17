Si estás por salir de casa, hay varios datos que conviene revisar antes de arrancar. En menos de cinco minutos, esta guía reúne el pronóstico, el estado de las principales vías de circulación, las obras y desvíos, los cortes de energía y otras situaciones que pueden modificar la rutina de los santafesinos durante este jueves 17 de septiembre.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 17 de septiembre
Clima estable, varios puntos con modificaciones en el tránsito, cortes programados de luz y trabajos que pueden generar demoras forman parte de la agenda de este jueves. Toda la información para organizar la jornada en la ciudad y sus principales accesos.
Clima: una mañana fresca que dará paso a una tarde agradable
Santa Fe comenzó este jueves con 12,9°C, cielo despejado, 87% de humedad, presión atmosférica de 1018,1 hPa, viento del este a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.
El pronóstico oficial anticipa una jornada estable. Durante la mañana se mantendrá el cielo despejado, mientras que hacia la tarde aparecerá algo de nubosidad. Para la noche se espera cielo algo nublado.
La temperatura mínima prevista es de 12°C y la máxima llegará a 23°C. No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada.
El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
El sol salió a las 6.59 y está previsto que se oculte a las 18.56.
Para quienes ya están pensando en el fin de semana, el pronóstico marca un ascenso progresivo de las temperaturas: 24°C el viernes, 26°C el sábado y 29°C el domingo.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, al menos durante las primeras horas. Los 12°C previstos para la mañana hacen recomendable llevar una prenda de abrigo liviana, aunque durante la tarde la temperatura subirá y alcanzará los 23°C.
Tránsito: los puntos que pueden complicar el viaje
Este jueves hay varios sectores donde conviene salir con tiempo y prestar especial atención a la señalización.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Las obras del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé mantienen modificaciones en los accesos al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En sentido hacia Santo Tomé, la mano funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si vas a cruzar entre ambas ciudades, la recomendación es salir con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. Como alternativa, puede utilizarse la Autopista Rosario-Santa Fe.
RN A012: corte total y restricciones
Continúa el corte total de la RN A012 en el tramo comprendido entre la RP 25, conocida como Camino de la Cremería, y la vieja RN 9, en sentido hacia Ricardone.
También se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Allí habrá cortes progresivos a medida que avance la obra.
El sector está señalizado con vallas, cartelería y banderilleros.
Además, continúa la restricción para el tránsito pesado entre la RN 1V 09 y la RN 34, salvo para los camiones que tengan como destino el Parque Industrial de Roldán.
Autopista Santa Fe-Rosario
En la Autopista Santa Fe-Rosario se registra una reducción de calzada entre los kilómetros 119 y 122, a la altura de Desvío Arijón, en sentido hacia Santa Fe, debido a trabajos.
La recomendación es circular con precaución y prever posibles demoras.
RP 2: circulación alternada
En la RP 2, a la altura de Campo Garay, departamento 9 de Julio, se detectó el hundimiento de una alcantarilla que atraviesa la calzada.
La circulación se realiza de manera alternada mientras Vialidad Provincial trabaja en la reparación.
Cortes por un triatlón
También están previstos cortes vinculados con un triatlón.
Entre las 11 y las 12, habrá una interrupción en la zona de Bajada Alem/Laprida y bulevar Gálvez por el reconocimiento del circuito en bicicleta.
El recorrido incluye Costanera Este, Puente Colgante y avenida de los Siete Jefes.
Además, desde las 17 de este jueves hasta las 17 del viernes 18, permanecerá afectada la avenida Costanera Este, mano oeste, por el armado de la zona de llegada. La mano este funcionará con doble sentido.
Si vas hacia Santo Tomé: contemplá los desvíos por Macia, Colón y Mitre.
Si viajás hacia Paraná: revisá el estado del Puente Carretero antes de salir y considerá las modificaciones en las cabeceras.
Si utilizás la Autopista Santa Fe-Rosario: prestá atención a la reducción de calzada en el sector de Desvío Arijón.
Si circulás por Costanera: evitá los sectores afectados por el reconocimiento y armado del circuito del triatlón en los horarios indicados.
Cortes de luz: seis sectores de Santa Fe afectados
La EPE programó interrupciones del suministro eléctrico para este jueves por tareas de mantenimiento y mejoras en distintos puntos de la ciudad. La información también fue publicada por El Litoral.
Los cortes previstos son:
08:00 a 12:00: Padre Genesio, Pasaje Quiroga, Pavón y Pasaje Vías.
08:00 a 12:00: JJ Paso, 3 de Febrero, San Juan y Saavedra.
09:00 a 13:00: avenida Blas Parera, Gorostiaga, Zeballos y Lamadrid.
09:00 a 13:00: avenida Peñaloza, Regimiento 12 de Infantería, Boneo y Estrada.
09:00 a 13:00: Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe.
09:00 a 13:00: Pavón, Zeballos, 4 de Enero y Ricardo Sánchez Peña.
Si trabajás desde casa o necesitás utilizar dispositivos eléctricos durante esos horarios, conviene anticipar tareas y cargar previamente celulares, notebooks y otros equipos.
La EPE señala además que los trabajos programados pueden suspenderse ante condiciones meteorológicas adversas.
También puede interesarte
Para este jueves, la información relevada para esta guía concentra las principales novedades en clima, tránsito, obras, transporte, energía y agua.
No se incorporan datos específicos sobre PAMI, escuelas, SUBE, bancos o nuevos cortes de servicios porque no fueron incluidos en las notas de El Litoral relevadas para esta actualización y no corresponde completar esos apartados con información no verificada.
✅ Antes de salir de casa: el checklist de este jueves
Antes de cerrar la puerta, conviene revisar:
Clima: 12°C durante las primeras horas y hasta 23°C por la tarde. Sin lluvias.
Abrigo: sí, especialmente durante la mañana.
Tránsito: atención especial en Puente Carretero, RN A012, Autopista Santa Fe-Rosario y RP 2.
Puente Carretero: hay desvíos y doble sentido en uno de los sectores.
Costanera: habrá cortes vinculados con el triatlón.
Luz: seis sectores de la ciudad tienen cortes programados.
Agua: corte total en Rector Cortes Pía, barrio El Pozo, de 8 a 16.
Colectivos: la situación gremial continúa en negociación.
Qué llevar: una prenda de abrigo liviana para la mañana.
Qué evitar: circular sin necesidad por las zonas afectadas por obras y cortes.
Recomendación del día: si tenés que cruzar hacia Santo Tomé o utilizar alguno de los accesos con obras, salí con tiempo y verificá los desvíos antes de arrancar.