Antes de salir de casa, conviene revisar cómo estará el tiempo, qué calles evitar y si tu barrio tendrá un corte de luz. En esta guía reunimos la información disponible para organizar los traslados y las actividades de este jueves en Santa Fe. En menos de cinco minutos podés conocer las principales novedades de la jornada.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 19 de noviembre
La jornada tendrá temperaturas de hasta 28°C y posibilidad de chaparrones por la tarde. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, obras en rutas de la provincia, un corte de calle por trabajos de ASSA y dos interrupciones programadas del servicio eléctrico en la ciudad.
Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves
La ciudad de Santa Fe comenzó el jueves 19 de noviembre con 16,7°C, cielo algo nublado y una humedad del 92%, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicados por El Litoral.
A las 6, el viento soplaba del sur a 10 km/h, la presión atmosférica era de 1008,1 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 24°C. Por la tarde, el termómetro llegará a los 28°C, aunque existe la posibilidad de chaparrones aislados. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%.
Por la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado, unos 23°C y una probabilidad de lluvia de entre 0% y 10%.
¿Conviene salir con abrigo? No es imprescindible llevar abrigo pesado. La mañana será templada y la tarde cálida. Sí conviene tener a mano un paraguas por la posibilidad de chaparrones durante la segunda parte del día.
Pronóstico extendido
El SMN anticipa un fin de semana con temperaturas máximas cercanas a los 30°C:
- Viernes 20: mínima de 20°C y máxima de 28°C.
- Sábado 21: mínima de 19°C y máxima de 29°C.
- Domingo 22: mínima de 18°C y máxima de 29°C.
Tránsito en Santa Fe: qué calles y rutas conviene evitar
La circulación de este jueves presenta modificaciones por obras, cortes y desvíos tanto en la ciudad como en distintos corredores de la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Continúan los cambios de circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, quienes circulaban por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre como vías alternativas.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para el tránsito que se dirige hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre ambas ciudades, es importante salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
Ruta Provincial 1: precaución por la crecida del Paraná
En el norte provincial se solicita circular con especial cuidado debido al avance del agua. En distintos sectores hay personas trasladando ganado, por lo que pueden aparecer animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Ruta Nacional A012: corte total en Ricardone
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, continúa interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y la RP 25. Es importante respetar las indicaciones y prever demoras.
Ruta Nacional 178: obras en Armstrong
Permanece cortada la circulación entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9), debido a la reconstrucción de una alcantarilla.
Los vehículos deben utilizar la Ruta Provincial 15 como alternativa.
Autopista Santa Fe-Rosario
Se ejecutan obras en el tercer carril entre los kilómetros 31 y 34. Además, permanece cerrado el ingreso a la autopista desde la RP 91, a la altura del kilómetro 30, en sentido hacia Santa Fe.
Si tenés previsto viajar por este corredor, contemplá posibles demoras y prestá atención a la señalización.
Corte de calle en el centro de Santa Fe
Este jueves permanece interrumpido el tránsito en calle 4 de Enero, entre Salta y Mendoza, debido a trabajos de Aguas Santafesinas (ASSA) por un hundimiento de calzada.
Si necesitás circular por esa zona, buscá un recorrido alternativo.
Cortes de luz en Santa Fe: dos sectores afectados este jueves
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas del suministro eléctrico para este jueves 19 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento y retiro de líneas.
Los trabajos se desarrollarán durante la mañana en los siguientes sectores:
Horario Zona afectada
8 a 12 Avenida General Paz, entre Padilla y Delgado
8 a 12 Avenida Circunvalación, Estrada, Salta y La Rioja
La empresa recomendó tomar las previsiones necesarias mientras duren las tareas.
¿Qué tener en cuenta? Si vivís o trabajás en alguna de estas zonas, conviene cargar previamente los dispositivos electrónicos y organizar las actividades que dependan del suministro eléctrico.
La EPE aclaró que los trabajos pueden suspenderse o reprogramarse si las condiciones climáticas no permiten realizarlos.
Antes de salir de casa: el checklist de este jueves en Santa Fe
Para organizar la jornada, conviene tener presentes estas recomendaciones:
- Clima
Mañana templada, tarde cálida y posibilidad de chaparrones. Llevá paraguas si vas a estar muchas horas fuera.
- Tránsito
Revisá los desvíos del Puente Carretero y evitá las zonas con obras.
- Cortes de luz
Si estás en los sectores afectados, tené en cuenta la interrupción prevista entre las 8 y las 12.
- Agua y calles
Evitá 4 de Enero entre Salta y Mendoza por los trabajos de ASSA.
- Qué llevar: paraguas y agua, especialmente si vas a permanecer fuera de casa durante la tarde.
- Qué evitar: circular por sectores intervenidos, realizar sobrepasos riesgosos en rutas y atravesar zonas con animales sobre la calzada.
- Recomendación del día: salí con tiempo si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé o viajar por la Autopista Santa Fe-Rosario.