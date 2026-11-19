En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 19 de noviembre

La jornada tendrá temperaturas de hasta 28°C y posibilidad de chaparrones por la tarde. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, obras en rutas de la provincia, un corte de calle por trabajos de ASSA y dos interrupciones programadas del servicio eléctrico en la ciudad.