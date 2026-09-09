La mañana de este miércoles 9 de septiembre comienza con varios datos que los santafesinos deberán tener en cuenta antes de salir de sus casas. El clima se presenta con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12,3°C, pero existe una posibilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 9 de septiembre
En menos de cinco minutos, toda la información necesaria para organizar la jornada: qué llevar antes de salir, dónde habrá cortes de tránsito, qué líneas de colectivos podrían modificar sus recorridos y en qué barrios se interrumpirá el suministro eléctrico.
A esto se suman cortes de calles por obras, trabajos de ASSA, modificaciones en recorridos de colectivos, tareas municipales y cortes programados de energía eléctrica.
Además, la UTA Seccional Santa Fe realizará asambleas informativas durante la mañana, por lo que el servicio de transporte urbano e interurbano podría verse afectado
Clima: una mañana con posibilidad de lluvias y una tarde agradable
Santa Fe comenzó el miércoles con 12,3°C, cielo parcialmente nublado y 78% de humedad. El viento soplaba del este a 13 km/h y la visibilidad era de 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 22°C.
Durante la mañana existe una probabilidad de lluvias aisladas de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 13°C y el viento soplará del noreste, entre 7 y 12 km/h.
Por la tarde, las condiciones tenderán a mejorar. Se espera cielo parcialmente nublado, una probabilidad de precipitaciones de hasta 10% y una temperatura máxima de 22°C.
Durante la noche continuará parcialmente nublado y ya no se prevén lluvias, con unos 15°C.
El sol salió a las 7:09 y se pondrá a las 18:52.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante la mañana. Una campera liviana puede ser útil para las primeras horas, aunque la temperatura subirá rápidamente durante la jornada y alcanzará los 22°C por la tarde.
También conviene llevar paraguas si la salida es temprano, ya que el pronóstico contempla lluvias aisladas.
El SMN mantiene disponibles sus pronósticos y sistemas de monitoreo oficiales para consultar posibles actualizaciones durante la jornada.
Tránsito: cortes, obras y cambios en los recorridos de colectivos
El tránsito en el área metropolitana tendrá varios puntos que pueden generar demoras durante este miércoles.
Uno de los principales datos para quienes utilizan el transporte público es que la UTA Seccional Santa Fe realizará asambleas informativas durante la mañana. Los horarios serán confirmados y la medida podría afectar el servicio urbano e interurbano.
Por eso, quienes tengan que trasladarse en colectivo deberían prever más tiempo de viaje y consultar el estado del servicio antes de salir.
En la ciudad también habrá distintos cortes y reducciones de calzada:
Monseñor Zaspe, entre 4 de Enero y 1° de Mayo: corte de 9 a 12, por trabajos de ASSA. No habrá desvío de colectivos.
Roque Sáenz Peña, entre Tucumán y 1° Junta: corte de 7 a 13, con desvío de colectivos.
Rotonda de la Mujer: corte de 8 a 17 en el sentido hacia el Puente Colgante, con desvío de colectivos. La restricción tiene un tiempo estimado de cuatro días.
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero: reducción de calzada y desvío de colectivos.
Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno: reducción de calzada por trabajos de bacheo municipal.
Urquiza y Bulevar Pellegrini: reducción de calzada por trabajos de ASSA.
25 de Mayo y Bulevar Pellegrini: reducción de calzada.
Laprida y Gutiérrez: reducción de calzada con desvío de colectivos.
25 de Mayo, entre Junín y Suipacha: trabajos entre las 8 y las 16.
También se realizarán trabajos de pintura de sendas peatonales entre las 8 y las 17 en Corrientes, entre San Martín y Francia, y en Juan de Garay, entre Francia y 25 de Mayo.
En cada intersección, las tareas demandarán aproximadamente 45 minutos de corte total.
Si vas hacia el centro, conviene evitar las zonas con obras y considerar recorridos alternativos. Quienes circulen hacia Alto Verde deberán prestar especial atención a la Rotonda de la Mujer, que tendrá una restricción de 8 a 17.
Cortes de luz: seis zonas tendrán interrupciones programadas
La Empresa Provincial de la Energía confirmó seis interrupciones programadas para este miércoles en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. La información también fue publicada por El Litoral y coincide con el cronograma oficial de la EPE.
Los trabajos previstos son:
8 a 12: Lamadrid, Alberti, Estrada y J. de la Rosa.
8 a 12: Ruta Nacional 168, Carlota Soria, De la Salle y Callejón 3.
9 a 13: avenida Peñaloza, Diagonal Santa Fe, R. Godoy y Lavaisse.
9 a 13: Diagonal Pedro de Mendoza, Hugo Wast, Dr. Gollán y Cafferatta.
13 a 14: Bulevar Pellegrini, entre San Lorenzo y Francia.
13 a 14: Pasaje Lassaga, entre Bulevar Pellegrini y Cándido Pujato.
Las tareas incluyen reemplazo de conductores, trabajos solicitados por terceros y mantenimiento de subestaciones. La EPE advierte que los trabajos podrían suspenderse en caso de mal tiempo.
También puede interesarte: una actividad educativa en La Redonda
Este miércoles se realizará en La Redonda, en Salvador del Carril y Belgrano, la Feria Provincial de Proyectos de la Red de Comunidades de Aprendizajes.
La actividad organizada por el Ministerio de Educación de Santa Fe se desarrollará de 9 a 16 y contará con la participación de unos 800 estudiantes y docentes, que presentarán más de 250 proyectos.
Para quienes deban circular por ese sector, es otro punto a tener presente al momento de organizar los tiempos de traslado.
Antes de salir: el checklist de Santa Fe
Antes de cerrar la puerta de casa este miércoles, conviene revisar:
✅ Clima: 12,3°C durante las primeras horas y máxima de 22°C.
✅ Lluvias: posibilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana.
✅ Abrigo: llevar una campera liviana, especialmente temprano.
✅ Tránsito: revisar los cortes y obras antes de elegir el recorrido.
✅ Colectivos: tener en cuenta las asambleas de UTA durante la mañana.
✅ Rotonda de la Mujer: evitarla entre las 8 y las 17 si se circula hacia Alto Verde.
✅ Cortes de luz: consultar si tu domicilio está dentro de las seis zonas afectadas.
✅ Agua: tener presentes los trabajos de ASSA y eventuales actualizaciones.
✅ Qué llevar: campera liviana y, si salís temprano, paraguas.
✅ Qué evitar: circular sin margen de tiempo por las zonas con obras.