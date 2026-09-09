En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 9 de septiembre

En menos de cinco minutos, toda la información necesaria para organizar la jornada: qué llevar antes de salir, dónde habrá cortes de tránsito, qué líneas de colectivos podrían modificar sus recorridos y en qué barrios se interrumpirá el suministro eléctrico.