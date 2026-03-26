Simoniello destacó la venta pública de terrenos: “Impulsa el empleo y el desarrollo para Santa Fe y la región”

El concejal Lucas Simoniello valoró la decisión del Gobierno Provincial de avanzar con la venta de terrenos públicos en desuso ubicados en el Parque Industrial de Sauce Viejo, una iniciativa que apunta a promover inversiones privadas, generar empleo y fortalecer el desarrollo productivo.
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“Esta medida, anunciada por el ministro Gustavo Puccini, es una muestra clara de cómo el Estado puede transformar recursos que hoy no están siendo utilizados en recursos que vuelven para los santafesinos en oportunidades concretas de desarrollo, inversión y generación de empleo”, sostuvo Simoniello.
Se trata de 51.600 metros cuadrados distribuidos en ocho lotes, que comenzaron su proceso licitatorio a mediados de marzo. Los fondos obtenidos serán destinados a infraestructura energética, especialmente al plan de gasoductos que impulsa la Provincia, “como el que precisamos de aproximación, para conectar el Gasoducto Metropolitano con el norte de nuestra ciudad, el cual permitirá brindar 20.000 nuevas conexiones”, indicó el concejal.
A su vez, puso en valor el trabajo conjunto del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini: “Hay una decisión política de acompañar al sector productivo, generar condiciones para que lleguen inversiones y, al mismo tiempo, reinvertir esos recursos en infraestructura clave como el gas, que es fundamental para el crecimiento de nuestra región”.
La iniciativa contempla beneficios fiscales y condiciones específicas para garantizar que los proyectos se concreten en un plazo determinado, y así evitar la especulación inmobiliaria y asegurar que las tierras se destinen efectivamente a actividades productivas. Tal es así que quienes adquieran esos lotes tendrán la obligación de tener operativo el proyecto productivo en el término de dos años.
Obra y desarrollo
El anuncio de la venta de terrenos públicos en desuso ubicados en el Parque Industrial de Sauce Viejo se suma a la reciente inauguración de la obra de infraestructura energética en el parque industrial Los Polígonos, en la ciudad de Santa Fe, como decisiones estratégicas para potenciar la producción en Santa Fe.
Esta obra, con una inversión superior a los $3.200 millones, permitió resolver una demanda histórica y mejorar sustancialmente las condiciones para la producción de más de 40 empresas.
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Referentes industriales coincidieron en que este tipo de intervenciones marcan un camino a seguir: el trabajo conjunto entre el sector público y privado no solo permite concretar obras estratégicas, sino también sentar las bases para nuevas inversiones, ampliar capacidades productivas y generar empleo en un contexto desafiante.
En esa línea, Simoniello vinculó estas medidas con una de sus principales iniciativas: Teniendo en cuenta que los Polígonos I y II nos va a quedar chico para los desafíos que tenemos como ciudad, desde nuestro proyecto de Parque Ambiental Productivo venimos impulsando esta misma lógica para la ciudad de Santa Fe, donde debemos generar oportunidades para la industria y el empleo y, a su vez, brindar herramientas ante la problemática del relleno sanitario”.
Al mismo tiempo agregó: “El Parque ambiental productivo es una iniciativa para aprovechar suelo disponible, promover inversiones y apostar a un desarrollo sostenible que combine producción y cuidado del ambiente”, y concluyó: “El desarrollo productivo necesita planificación, reglas claras y un gobierno presente que acompañe. Este tipo de medidas van en ese camino y son muy positivas para Santa Fe y su área metropolitana”.