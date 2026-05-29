La discusión por el futuro del transporte urbano volvió a tensar la relación entre el Ejecutivo municipal y el Concejo de Santa Fe. Luego de que ingresara un proyecto para que los aumentos del boleto deban debatirse y aprobarse en el cuerpo legislativo, el intendente Juan Pablo Poletti respondió con dureza y advirtió que una demora en las actualizaciones tarifarias podría poner en riesgo la continuidad del sistema.
“Si cada aumento del boleto debe pasar por una discusión larga en el Concejo, nos quedamos sin servicio en Santa Fe”
En medio del debate por un proyecto que busca que los aumentos del boleto pasen por el Concejo, el mandatario defendió las facultades del Ejecutivo para actualizar la tarifa y advirtió sobre la delicada situación del sistema. “Sin subsidios nacionales, el transporte está sostenido por un hilo”, afirmó.
“El Concejo aún está tratando la emergencia en el transporte. Sin subsidios nacionales y con el aumento constante del combustible y las paritarias, el sistema está sostenido por un hilo”, sostuvo el mandatario local, en relación a la iniciativa que busca limitar las facultades delegadas al Ejecutivo para definir incrementos del boleto.
Poletti remarcó que “si cada aumento debe pasar por una discusión larga en el Concejo, nos vamos a quedar sin servicio”, y defendió la política implementada por el municipio en un contexto marcado por la quita de subsidios nacionales al interior del país.
“Gestión”
“Yo no hago política, hago gestión”, lanzó el intendente, al tiempo que recordó que “recibimos un sistema subsidiado por 27 años que desapareció de un día para el otro”. En ese sentido, enumeró algunas medidas impulsadas por su administración: “Creamos la línea 22, la entrada al puerto, la línea de boliches y logramos que la empresa renueve el 30% de la flota con vehículos 0 km”.
El debate surge en medio de una fuerte crisis del sistema de transporte urbano en Santa Fe y otras ciudades del interior, luego de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte por parte del Gobierno nacional. Desde entonces, distintos intendentes vienen reclamando una distribución “federal” de los subsidios, en contraposición al esquema que mantiene aportes para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Concejo prorrogó la emergencia en movilidad hasta 2026, otorgándole al Ejecutivo amplias facultades para sostener el funcionamiento del sistema. Sin embargo, ahora algunos ediles buscan volver a intervenir directamente en la discusión tarifaria.
La tarifa
Poletti defendió además los incrementos aplicados en la tarifa durante su gestión y relativizó las críticas opositoras. “Algunos dicen que fue del 870%, pero en Santa Fe fue del 770%, mientras que en el AMBA, aun con subsidios, aumentó más del 1.900%”, afirmó.
El intendente insistió en que la actualización de tarifas responde a una ecuación económica compleja, marcada por la inflación, el precio del combustible y las paritarias del sector. Semanas atrás, ya había explicado que el municipio intenta sostener el servicio “con acuerdos y consensos” con las empresas prestatarias.
En paralelo, destacó medidas implementadas para amortiguar el impacto sobre los usuarios frecuentes. “Gestionamos el boleto frecuente para que el usuario habitual pague un 15% menos, basándonos en la tabla polinómica”, indicó.
La gestión municipal sostiene que, pese a las dificultades financieras, el sistema incorporó mejoras en los recorridos y en la conectividad. Entre ellas se encuentran la creación de la Línea 22 —que ya superó los 725 mil pasajeros transportados en su primer año—, la modificación del recorrido de la Línea 9 para ingresar al puerto y el regreso del servicio nocturno conocido como “línea de boliches”.
Advertencia
En ese marco, Poletti volvió a marcar diferencias con quienes proponen congelar el boleto. “Si el debate en el Concejo ayuda a buscar alternativas reales a la crisis, bienvenido sea, pero congelar el boleto no es la solución si la nafta aumenta todos los días”, señaló.
Y concluyó con una advertencia sobre el escenario a futuro: “No queremos aumentos indiscriminados, pero si congelamos ahora, el problema en diciembre será mucho peor”.