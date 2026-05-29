Respuesta de Poletti

“Si cada aumento del boleto debe pasar por una discusión larga en el Concejo, nos quedamos sin servicio en Santa Fe”

En medio del debate por un proyecto que busca que los aumentos del boleto pasen por el Concejo, el mandatario defendió las facultades del Ejecutivo para actualizar la tarifa y advirtió sobre la delicada situación del sistema. “Sin subsidios nacionales, el transporte está sostenido por un hilo”, afirmó.