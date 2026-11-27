Nuevas formalizaciones

Unas 360 parejas ya formalizaron su unión convivencial de forma virtual en Santa Fe

La modalidad es nueva en la provincia y permite que cada integrante se conecte desde su casa o trabajo. En la provincia, las uniones convivenciales superaron en un 9,3% a los matrimonios durante 2025, mientras que los casamientos cayeron un 17,1% en una década.