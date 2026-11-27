Un total de 369 parejas de la provincia de Santa Fe ya formalizaron -en poco más de tres meses- su unión convivencial a través de internet. Desde que el Registro Civil habilitó esta posibilidad e hizo su primera audiencia el 18 de agosto de este año, el sistema permite realizar el trámite sin que los integrantes de la pareja tengan que trasladarse hasta una oficina y, ni siquiera, conectarse desde un mismo lugar. La audiencia virtual es breve y, una vez completado el procedimiento, la partida queda disponible en formato digital para ser presentado donde se necesite.
Unas 360 parejas ya formalizaron su unión convivencial de forma virtual en Santa Fe
La modalidad es nueva en la provincia y permite que cada integrante se conecte desde su casa o trabajo. En la provincia, las uniones convivenciales superaron en un 9,3% a los matrimonios durante 2025, mientras que los casamientos cayeron un 17,1% en una década.
La herramienta se suma a los cambios en las formas de construir y formalizar los vínculos. En Santa Fe, las uniones convivenciales superaron en un 9,3% a los matrimonios durante 2025, el último año con datos consolidados: se registraron 10.220 uniones frente a 9.348 casamientos ese año.
Además, desde agosto pasado, las parejas de Santa Fe pueden realizar el trámite de unión convivencial de manera completamente virtual. La iniciativa fue desarrollada por el Registro Civil junto con la Secretaría de Innovación Pública de la provincia y busca facilitar el acceso, especialmente en localidades del interior donde no hay oficinas registrales cercanas.
El procedimiento se inicia a través del sitio oficial de la provincia, en el apartado de trámites de uniones convivenciales. Allí se deben completar los datos solicitados y cargar la documentación requerida. Una vez realizado, un oficial público de Santa Fe o Rosario controla que estén cumplidos los requisitos. Si falta algún documento o dato, se comunica con los interesados a través del sistema de atención virtual para indicar cómo completar la presentación.
Cuando la documentación está en condiciones, se acuerda una entrevista virtual. La pareja puede conectarse desde distintos lugares, incluso desde sus respectivos trabajos o domicilios: no es necesario que ambos estén juntos frente a una misma pantalla ni que concurran personalmente al Registro Civil.
La audiencia se realiza mediante la plataforma utilizada por la provincia y, durante el encuentro, el oficial público verifica nuevamente las identidades y recoge el consentimiento de los integrantes de la pareja. “El procedimiento dura entre 5 y 8 minutos. Luego se envía digitalmente el acta para que ambos la firmen mediante el firmador web provincial. Una vez incorporada también la firma del oficial público, la partida queda disponible en formato digital”, explicó Sergio Duarte, director provincial del Registro Civil.
Uno de los aspectos que destacó es que Santa Fe adoptó un criterio de acreditación sencillo: la convivencia se declara mediante una declaración jurada que se completa y firma en la plataforma digital de la provincia. De esta manera, no se exige la presentación de testigos ni una serie de certificaciones adicionales que sí se solicitan en otras provincias.
“El sistema también resuelve situaciones que antes requerían traslados y permisos laborales. Una pareja que vive o trabaja en localidades diferentes puede completar el procedimiento sin tener que viajar hasta una misma oficina en otra ciudad”, explicó el funcionario.
Diferencias con el matrimonio
La unión convivencial tiene consecuencias jurídicas diferentes a las del matrimonio. Su inscripción permite acreditar formalmente la relación ante organismos que pueden solicitarla, por ejemplo, para acceder a una obra social o realizar determinados trámites vinculados con programas de vivienda y créditos. Sin embargo, no genera las mismas obligaciones patrimoniales que el matrimonio.
También su disolución es más sencilla: la baja de una unión convivencial constituye un trámite administrativo que actualmente puede realizarse de manera virtual, mientras que la disolución de un matrimonio requiere un procedimiento judicial.
En 2025 se registraron 10.220 uniones convivenciales en toda la provincia, frente a las 15.382 de 2016. En lo que va de 2026, hasta el 26 de noviembre, se habían formalizado 10.009, apenas 211 menos que en todo el año anterior, por lo que el cierre anual podría modificar esa diferencia.
La figura de la unión convivencial fue incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto de 2015. Está contemplada en los artículos 509 a 528 y permite reconocer legalmente una relación de pareja basada en una convivencia pública, notoria, estable y permanente, con independencia de que sus integrantes estén casados.
Menos matrimonios
Los números provinciales también muestran una disminución de los matrimonios en la última década. En 2015 se celebraron 11.275 casamientos, mientras que en 2025 fueron 9.348. La diferencia representa una caída del 17,1%, con 1.927 matrimonios menos.
No obstante, el comportamiento no fue lineal. Después del desplome registrado durante la pandemia -en 2020 hubo apenas 4.002 casamientos, como consecuencia de las restricciones y el cierre temporal de oficinas-, las celebraciones comenzaron a recuperarse. En 2021 se contabilizaron 7.060; en 2022 y 2023, alrededor de 9.800; y en 2024 hubo 8.457. El año pasado, en tanto, se registró una recuperación, con 9.348 matrimonios, unos 200 más que en 2024.
En lo que va de 2026, hasta el 26 de noviembre, se contabilizaron 7.920 casamientos. Es un registro todavía incompleto: resta una semana de noviembre y todo diciembre, uno de los períodos de mayor actividad para este tipo de celebraciones. La estimación del Registro Civil es que el número final se acerque al del año pasado, aunque posiblemente quede algo por debajo.
Cambios culturales y económicos
Para Duarte, la disminución de los matrimonios debe leerse dentro de un fenómeno social más amplio y no como una caída sostenida y uniforme. “Los casamientos se mantienen estables en los últimos años. Si se lo compara en una década, sí hay menos, pero no es como la natalidad, donde sí hay una caída sostenida”, explicó.
En ese sentido, recordó que durante 2025 hubo alrededor de 200 matrimonios más que en 2024 y que las cifras presentan oscilaciones de un año a otro.
Duarte vinculó estos comportamientos con múltiples factores socioeconómicos y culturales. Entre ellos mencionó el crecimiento de los hogares unipersonales, especialmente en los grandes centros urbanos, y una mayor elección de vivir solo, en lugar de hacerlo en pareja o en familia.
"Seguramente hay muchos factores que desalientan la constitución de un matrimonio, que van desde lo económico, pero también lo cultural", sostuvo. A eso se suman las dificultades para acceder a una vivienda y las condiciones económicas que atraviesan las parejas al momento de tomar decisiones sobre su futuro.