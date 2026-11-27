Un pintor fascinado por la luz

El joven Mario Gurfein en Santa Fe: una historia que vuelve desde el archivo de El Litoral

Hace 55 años, el 27 de noviembre de 1971, un Gurfein de 26 años visitó la ciudad en el marco del ciclo "Expresión de arte contemporáneo". Ante la ausencia de Romulo Macció, otro de los invitados, improvisó un diálogo sobre su vida, la publicidad y la música. Una crónica permite reconstruir ese paso.