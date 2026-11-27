"La luz es la dueña de todo. Los colores dependen de la luz. Sin luz, no se ve nada. La luz es incluso las escrituras sagradas: 'y se hizo la luz', dicen. Yo creo que, además, los pintores que yo admiro han trabajado con la luz: Turner, Velázquez, Goya. Es la luz la que comanda todo. También me comanda a mí".
El joven Mario Gurfein en Santa Fe: una historia que vuelve desde el archivo de El Litoral
Hace 55 años, el 27 de noviembre de 1971, un Gurfein de 26 años visitó la ciudad en el marco del ciclo "Expresión de arte contemporáneo". Ante la ausencia de Romulo Macció, otro de los invitados, improvisó un diálogo sobre su vida, la publicidad y la música. Una crónica permite reconstruir ese paso.
La frase anterior pertenece al artista Mario Gurfein. Se la dijo a María Laura Avignolo el 11 de octubre de 2024, según consta en el diario Clarín. Gurfein es un artista singular, cuyas obras tienen tanto de misterio como de depurada técnica. Asomarse a ellas no es fácil para el espectador, que, como afirmó Alberto Bellucci, siente al mismo tiempo "serenidad y zozobra".
Nacido en Buenos Aires en 1945, radicado en París desde la década de 1980, es un creador que suele optar por grandes formatos y se vale de una técnica italiana que se usaba en el Renacimiento, una mezcla de témpera, caseína y óleo. Algo que, según los entendidos, le da un toque especial a sus producciones, en relación a esa luz que tanto lo obsesiona.
De eso también habló en la referida entrevista con Avignolo: "Trabajo con la caseína, que es un derivado de la leche. Se hace un fundido de unas piedritas a ‘baño María’ y eso es lo que se mezcla con pigmentos. No es una técnica fácil. Yo la aprendí hace poco más de 30 años. Antes, me daba muchísimo trabajo hacer transparencias con el óleo y ahora uso esto y óleo también".
Mirar de frente al desamparo
Ese factor, sumado a los temas y a la mirada de Gurfein, dotan a sus trabajos de una carga enigmática que obliga a mirarlos un largo rato para intentar desentrañar, si es que eso fuera posible, aquello que muestra. Pero sobre todo, el abanico de sentimientos que genera al espectador. En cierto modo, como señala Alicia Dujovne Ortiz, lo pone "ante su propio desamparo".
Es como indica la página del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires al aludir a la obra de Gurfein en su página web. "Lo evanescente e intangible de sus imágenes oscila entre la presencia y la reminiscencia. Observamos mundos infinitos, casas iluminadas por vastos cielos y árboles solitarios perdidos en desiertos oníricos".
O como remarca Jordi Batallé. "Las pinturas de Paul Klee y la cueva de Ali Baba han influido fuertemente en su carrera artística. Quizás en estas referencias se pueda encontrar el origen de esa particular fosforescencia que ilumina sus pinturas. La atmósfera de sus cuadros está envuelta en una danza de misterio y velos de luz".
Entre sus más interesantes propuestas figura "Ciudad Gurfein", de 2014, una instalación generada a partir de cajas de cartón, de azúcar, de embalaje y todo tipo de elementos reciclados. Una muestra que la mencionada escritora argentina Alicia Dujovne llamó, según consta en una nota de la revista Ñ de Clarín de 2014 "Mario Gurfein, cartonero".
El joven Gurfein en "la Cordial"
Cuando era apenas un joven de 26 años, Gurfein visitó Santa Fe bajo circunstancias que vale la pena evocar. Para eso, hay que viajar hasta finales de noviembre de 1971, hace 55 años. El 27 de ese mes (según consta en El Litoral) se abrió el ciclo "Expresión de arte contemporáneo", ante un público "inquieto por las actividades estéticas de vanguardia".
Fue en el Museo Municipal de Artes Visuales, donde quedó habilitada una muestra con obras de Rómulo Macció, Marta Peluffo, Miguel Brascó y el citado Gurfein. En la ocasión, ofrecieron recitales Willy Saint Pierre, con bongó y Eduardo Fozzari. Este último, con guitarra, cantó varios temas, entre ellos "Con desesperación", que había resultado ganador del Festival de Miami en 1970.
Por ausencia del plástico Macció, que estaba anunciado, durante el actor se improvisó un diálogo entre Mario Gurfein y algunos asistentes, previa presentación del coordinador de las jornadas. "El artista citado, que confesó ser reacio a mostrarse como charlista, ante la falta inicial de preguntas comenzó hablando de su vida", dice la crónica El Litoral.
Renovar lo viejo
Gurfein reveló que pintaba desde los 9 años, que estudió con Jorge Batlle Planas y que trató de hacer estudios secundarios. Arguyó que no creía que la pintura actual tenga importancia social y que la suya comentaba cosas cotidianas. "Las cosas que hago son viejas; lo que pretendo es que esas mismas cosas sean bastante nuevas", señaló.
Luego fustigó a la publicidad, en la que trabajaba entonces. "No es un arte, sino un negocio bastante camuflado", expresó y dijo que según su experiencia, “la gente que colecciona cuadros lo hace por esnobismo, que a la gente joven no le interesa la pintura y que, en el fondo, es mejor la música que la plástica”.
Tal vez esa última referencia tenga que ver con que Gurfein, cuando era niño, estudió violín con el maestro Ljerko Spiller, aunque luego no se dedicó a eso. "Me considero un músico frustrado pero soy un melómano. Me provoca una emoción muy grande, crea una modificación en el ritmo de la vida", le dijo a Ámbito en 2005.
Como fuere, a Gurfein no le fue mal en la plástica. Después de su visita a Santa Fe, expuso en Europa, Estados Unidos y América Latina. Y obtuvo premios como el Fortabat, el San Fedele di Pittura de Milán, el Braque y el de la Sociedad Hebraica Argentina. Pero, sobre todo, logró consolidar una carrera en una de las capitales del arte.