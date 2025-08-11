La Sociedad Rural de Santa Fe se manifiesta por una sanidad eficiente

La actividad viral del Virus de la Fiebre Aftosa (VFA) es nula en el territorio nacional. Esto lo demostró el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que llevó adelante un muestreo serológico para demostrar la ausencia de transmisión (actividad viral) del Virus en ciertos planes.
Dichos planes fueron elegidos en base a indicadores epidemiológicos, como ser la relación de novillos-vacas, planes con demoras en la finalización de las campañas sistemáticas, con inmunidad relativamente baja e involucrados en la Resolución N° 28/2023 (Plan de Frontera).
"Desde la Sociedad Rural de Santa Fe insistimos en la necesidad de replantear los esquemas actuales de vacunación", celebra el comunicado.
El objetivo del trabajo fue demostrar la ausencia de transmisión del VFA en bovinos/bubalinos de 6 a 12 meses en la “Zona libre de Fiebre aftosa con vacunación”. En dicho muestreo, no se detectaron animales reactivos a Elisa 3ABC-EITB.
Por este motivo, desde la Sociedad Rural de Santa Fe insistimos en la necesidad de replantear los esquemas actuales de vacunación. Sobre todo, en un escenario que se ve enrarecido por varios aspectos: la principal empresa proveedora de la vacuna que envía una carta documento intimando al ahora ex titular del organismo, y la consecuente renuncia de Pablo Cortese a la conducción de la institución sanitaria nacional.
Desde nuestra entidad, una vez más apelamos al sentido común y al diálogo como herramientas de construcción, y queremos transmitir a la nueva titular del SENASA, María Betriz “Pilu” Giraudo nuestro total apoyo y predisposición para trabajar juntos detrás de una mayor producción y sistemas sanitarios eficientes y adecuados a los contextos actuales.
(*) Fuente: SENASA – Informe final del muestreo de fiebre aftosa – actividad viral 2024
