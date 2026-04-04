El sector agroexportador argentino registró en marzo de 2026 un nuevo hito: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz totalizaron 6.837.585 toneladas, el volumen más alto desde que se tienen registros para ese mes.
Récord histórico: las exportaciones de maíz argentino marcaron un hito en marzo
Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz alcanzaron en marzo un récord histórico, reflejando el dinamismo del sector y la capacidad del complejo exportador argentino para capitalizar las oportunidades del mercado internacional.
El dato, informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, evidencia el fuerte dinamismo del complejo maicero, uno de los pilares de las exportaciones agroindustriales del país.
El volumen alcanzado no solo representa un crecimiento interanual del 134% respecto de marzo de 2025, sino que también supera ampliamente el récord anterior registrado en 2022, cuando se habían declarado 4.725.788 toneladas.
Además, el nivel actual se ubica un 75% por encima del promedio histórico para este mes, lo que da cuenta de un desempeño excepcional en términos de comercialización externa.
Factores detrás del impulso exportador
Desde el Gobierno nacional destacan que este resultado responde a una combinación de factores, entre ellos una mayor previsibilidad en las condiciones del mercado y una mejora en los incentivos a la producción y exportación.
En este contexto, el sector exportador logró aprovechar de manera eficiente las oportunidades del mercado internacional, posicionando al maíz argentino como un producto altamente competitivo a nivel global.
El maíz se consolida así como uno de los cultivos clave dentro del entramado agroindustrial argentino, no solo por su volumen de producción, sino también por su aporte en generación de divisas.
El crecimiento sostenido de las exportaciones refuerza su importancia estratégica, especialmente en un escenario donde la demanda global de granos continúa firme.
Perspectivas y desafíos
Si bien el récord alcanzado en marzo marca un punto alto para el sector, los desafíos continúan. La evolución de los mercados internacionales, los costos internos y las condiciones climáticas serán determinantes para sostener este nivel de desempeño en los próximos meses.
No obstante, el resultado alcanzado confirma la capacidad del complejo maicero argentino para responder con eficiencia a los cambios del contexto global y consolidar su rol como uno de los principales motores de la economía nacional.