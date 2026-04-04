En ese cambio de enfoque, el especialista Albert De Vries, quien brindará una conferencia en las Jornadas Lecheras Nacionales de TodoLáctea, plantea una transformación profunda e incluye el modelo Beef on Dairy al negocio.
Del descarte intuitivo al negocio estratégico: cómo maximizar el valor en el tambo con genética
En los tambos modernos, el descarte de vacas tiene que dejar de ser una decisión operativa basada en la experiencia cotidiana para convertirse en una herramienta clave de gestión económica.
“Durante mucho tiempo, las decisiones se tomaron mirando la vaca y confiando en la experiencia del operario. Hoy eso no alcanza”, advierte el experto en Ciencia Animal de la Universidad de Florida (USA), Albert De Vries, quien formará parte del panel de conferencistas en las Jornadas Lecheras Nacionales 2026, a desarrollarse durante los días 12 y 13 de mayo por la mañana, en la Sociedad Rural de San Francisco.
En su enfoque, el eje está en cuantificar el valor económico de cada animal, integrando variables productivas, reproductivas y genéticas, planteando una transformación más de fondo: pasar de la intuición a un modelo estratégico sustentado en datos, genética y proyecciones financieras.
Plantea que uno de los aspectos fundamentales para trabajar con esta lógica es el uso del Mérito Neto (Net Merit) como índice de selección.
Según explica De Vries, “la selección no debería depender de percepciones, sino de indicadores que reflejen el valor económico esperado del animal”.
En la práctica, esto permite identificar qué vacas deben generar reemplazos y cuáles no, acelerando el progreso genético del rodeo. El uso estratégico de semen sexado en vaquillonas y vacas de primera lactancia —las de mayor potencial— garantiza que las futuras generaciones sean superiores.
“El progreso genético se logra cuando concentramos la reproducción en los mejores animales”, sostiene, remarcando que esta decisión impacta directamente en la rentabilidad futura por vaca.
Beef on Dairy: transformar un subproducto en ingreso
Uno de los conceptos más disruptivos es la incorporación del Beef on Dairy como herramienta económica al modelo de producción lechera. Aquí, la clave está en la diferencia de valor entre un ternero macho lechero y uno cruzado con genética de carne.
“Esa brecha de precio es uno de los principales motores del sistema”, explica De Vries.
En ese sentido, recomienda utilizar semen de carne en vacas de menor mérito genético, donde no tiene sentido producir reemplazos lecheros. Así, lo que antes era un subproducto de bajo valor se convierte en una fuente adicional de ingresos, mejorando el resultado global del tambo.
Fertilidad y costo de oportunidad
La elección del tipo de semen no puede basarse únicamente en genética. La fertilidad de cada vaca juega un rol determinante en la ecuación económica.
“Si una vaca tiene baja probabilidad de concebir, el costo de fallar con semen sexado es demasiado alto”, advierte. En esos casos, el uso de semen de carne —con mayor tasa de concepción— puede ser la decisión más eficiente.
Este enfoque introduce el concepto de costo de oportunidad en la reproducción, donde cada servicio debe evaluarse no solo por su potencial genético, sino por su probabilidad de éxito.
Otro de los puntos críticos es el control del inventario de reemplazos. “Muchos sistemas producen más vaquillonas de las que realmente necesitan, y eso tiene un costo significativo”, señala el especialista.
El exceso de animales en recría impacta negativamente en el flujo de caja, al inmovilizar recursos en categorías que no generan ingresos inmediatos. Por eso, propone calcular con precisión cuántas terneras se requieren, considerando todas las pérdidas del sistema.
En este sentido, advierte que no basta con proyectar nacimientos: “hay que contemplar abortos, mortandad neonatal y animales que no llegan al parto”. Solo así se puede definir cuántas preñeces lecheras buscar.
Un cambio de lógica productiva
El planteo de De Vries marca un punto de inflexión en la gestión del tambo. Integrar genética, reproducción y economía permite transformar el descarte en una herramienta estratégica, capaz de mejorar tanto la eficiencia como la rentabilidad.
En un escenario donde cada decisión cuenta, el desafío ya no es solo producir leche, sino gestionar información. Y en ese camino, dejar atrás la intuición como único criterio se vuelve una condición necesaria para competir y ser más rentables tranqueras adentro.
Sobre estos conceptos, y otros como el ajuste del sistema en tiempo real, el impacto oculto de la consanguinidad y flujos de caja, serán abordados por el experto en el marco de las Jornadas Lecheras Nacionales, evento que propone el siguiente programa de charlas, con presencia de conferencistas nacionales y extranjeros, a desarrollarse durante las dos primeras jornadas de TodoLáctea en el auditorio principal “Jorge Chemes”.