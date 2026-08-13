Perspectiva agroclimática

El frío vuelve a ganar protagonismo y anticipan heladas en varias regiones agrícolas

La Bolsa de Cereales anticipa para esta semana un escenario marcado por tiempo frío y húmedo, nubosidad y precipitaciones ligeras en buena parte del área agrícola. Hacia el final del período avanzará un frente de tormenta y, detrás de él, ingresará aire polar que podría generar heladas, especialmente en zonas serranas y sectores del sur de la Región Pampeana.