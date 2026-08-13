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Perspectiva agroclimática

El frío vuelve a ganar protagonismo y anticipan heladas en varias regiones agrícolas

La Bolsa de Cereales anticipa para esta semana un escenario marcado por tiempo frío y húmedo, nubosidad y precipitaciones ligeras en buena parte del área agrícola. Hacia el final del período avanzará un frente de tormenta y, detrás de él, ingresará aire polar que podría generar heladas, especialmente en zonas serranas y sectores del sur de la Región Pampeana.

Pronostican una semana fría y húmeda, con lluvias puntuales y heladas hacia el finalPronostican una semana fría y húmeda, con lluvias puntuales y heladas hacia el final
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La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales para el período comprendido entre el 13 y el 19 de agosto anticipa una semana con predominio de condiciones frías y húmedas sobre el centro y sur del área agrícola, acompañadas por abundante nubosidad y precipitaciones de escasa magnitud.

Durante buena parte del período, los vientos provenientes del océano dominarán sobre el centro y sur del área productiva, favoreciendo temperaturas frescas y elevada humedad. En contraste, el extremo norte recibirá circulación de aire más cálido, con máximas que podrían superar los 20°C y alcanzar entre 25 y 35°C en algunos sectores.

"Lo importante ahora es acompañar y seguir reclamando obras, para que cuando lleguen lluvias de este tipo, los daños no sean tan graves”, comentó la productora.Tiempo frío, lluvias desiguales y heladas: el escenario agroclimático para los próximos días

Según el informe, el nordeste del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el sudeste de Paraguay, el sur de Misiones y el norte de Corrientes serán las zonas con registros térmicos más elevados.

En el centro del NOA, sur del Chaco, buena parte de la Mesopotamia, Cuyo, la Región Pampeana y Uruguay predominarán máximas de entre 15 y 20°C, mientras que las áreas serranas y cordilleranas tendrán temperaturas inferiores a 15°C.

Lluvias escasas, con un foco de mayor intensidad en Corrientes

Hacia el final de la perspectiva se espera el avance de un frente de tormenta que tendrá una actividad muy desigual. Para la mayor parte del área agrícola, los aportes serían reducidos, inferiores a 10 milímetros, aunque podrían registrarse algunos focos con acumulados moderados.

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Las precipitaciones más importantes se concentrarían en el extremo sudeste de Paraguay, sectores del NOA, el oeste de Cuyo, el norte y centro de la Mesopotamia y el norte de Uruguay, donde los acumulados podrían ubicarse entre 10 y 25 milímetros, con algunos focos superiores a 50 milímetros.

El dato más destacado aparece en Corrientes, donde la Bolsa de Cereales prevé un foco de tormentas que podría dejar precipitaciones superiores a 100 milímetros en sectores del norte y centro de la provincia.

También se esperan precipitaciones moderadas en la Cordillera Sur.

Ingreso de aire polar y riesgo de heladas

Tras el paso del frente de tormenta, ingresará una masa de aire polar que se extenderá sobre el oeste, sur y centro del área agrícola. El descenso térmico favorecerá la aparición de heladas, principalmente en las zonas serranas.

Oscilaciones térmicas y lluvias desparejas marcan la semana agrícolaTiempo frío, lluvias desiguales y heladas: el escenario agroclimático para los próximos días

En el sur de la Región Pampeana y buena parte de Uruguay podrían registrarse heladas localizadas, mientras que las temperaturas mínimas serán más moderadas en el norte del área productiva.

La mayor parte de Paraguay, gran parte del Chaco y el norte y centro de la Mesopotamia tendrán mínimas superiores a 10°C. En sectores del este de Paraguay incluso podrían superar los 15°C.

En cambio, el este del NOA, sudoeste del Chaco, este de Cuyo, norte y oeste de la Región Pampeana y algunos sectores de Uruguay tendrán mínimas de entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas.

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En el centro del NOA, centro de Cuyo, buena parte de la Región Pampeana y gran parte de Uruguay, las mínimas se ubicarán entre 0 y 5°C. Las zonas serranas del NOA y el oeste de Cuyo serán las más expuestas al frío, con temperaturas por debajo de 0°C.

El escenario previsto combina así humedad, escasas precipitaciones y un marcado descenso térmico hacia el cierre de la semana, con especial atención sobre las zonas agrícolas donde las heladas puedan generar impactos sobre los cultivos y las producciones que atraviesan el tramo final del invierno.

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