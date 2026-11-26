La actividad agrícola atravesará una semana marcada por importantes contrastes climáticos.
Calor intenso y lluvias desparejas: el pronóstico agroclimático para los próximos días
La perspectiva de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período del 26 de noviembre al 2 de diciembre anticipa un escenario climático variable sobre las regiones agrícolas. Se esperan temperaturas superiores a los 35 °C en amplias zonas del norte, posibles heladas localizadas en sectores serranos y cordilleranos y precipitaciones de distribución irregular, con focos de tormentas que podrían superar los 100 y 150 milímetros.
La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, correspondiente al período comprendido entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026, anticipa el avance de un frente de tormenta, el retorno de las masas de aire cálido y precipitaciones de intensidad muy variable según las regiones.
El escenario comenzará con el paso de un frente que ingresó durante los días previos y que estará acompañado por vientos del sector sur.
Este sistema provocará un descenso de las temperaturas mínimas sobre buena parte del área agrícola, con registros que podrían generar riesgo de heladas en sectores serranos y cordilleranos del NOA y Cuyo, las Serranías Bonaerenses y el centro de Uruguay.
Posteriormente, se producirá un rápido retorno de los vientos provenientes del trópico, que favorecerán un marcado ascenso térmico, especialmente en el norte del área agrícola.
En paralelo, otro frente de tormenta provocará precipitaciones con una distribución muy desigual, alternando sectores con lluvias abundantes y otros con aportes escasos.
Descenso térmico y riesgo de heladas localizadas
Durante la primera parte del período, los vientos del sur extenderán su influencia sobre gran parte del área agrícola, favoreciendo temperaturas mínimas relativamente bajas para la época en algunas regiones.
En el nordeste del NOA, la mayor parte de Paraguay, gran parte de la región chaqueña y el norte de la Mesopotamia se esperan registros superiores a los 15 °C, aunque podrían presentarse algunos sectores con valores inferiores.
En el este del NOA, el este de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia, el sudeste de Paraguay, buena parte de la región pampeana y sectores de Uruguay, las mínimas oscilarán entre 10 y 15 °C.
Las temperaturas más bajas se concentrarán en el centro del NOA, el centro de Cuyo, gran parte de Buenos Aires y la mayor parte de Uruguay, donde se prevén registros de entre 5 y 10 °C, con posibilidad de heladas localizadas.
En tanto, el oeste del NOA y de Cuyo, las zonas serranas bonaerenses y el centro-norte de Uruguay podrían registrar mínimas inferiores a los 5 °C. En las áreas serranas y cordilleranas existe riesgo de heladas, tanto localizadas como de mayor cobertura.
Retorno del calor con máximas superiores a 35 grados
Luego del ingreso de aire más frío, los vientos provenientes del trópico retornarán con rapidez y favorecerán un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte de las regiones agrícolas.
El ascenso térmico será más intenso en el norte del país, donde se esperan temperaturas máximas superiores a los 35 °C, con registros que podrían alcanzar los 45 °C en algunos sectores.
Este escenario abarcará el este del NOA, el este de Cuyo, gran parte de la región chaqueña, el sudeste de Paraguay, buena parte de la Mesopotamia, el norte y oeste de la región pampeana y el noroeste de Uruguay.
En el centro del NOA y de Cuyo, el norte y centro de la Mesopotamia, la mayor parte de la región pampeana y gran parte de Uruguay, las máximas se ubicarán entre los 30 y 35 °C.
Las temperaturas serán más moderadas en el centro-oeste del NOA y de Cuyo, el sudeste bonaerense y el sudeste de Uruguay, con registros de entre 25 y 30 °C.
Por su parte, el oeste del NOA y de Cuyo presentará máximas inferiores a los 25 °C, con valores todavía más bajos en las zonas serranas y cordilleranas.
La franja próxima al litoral atlántico tendrá un comportamiento diferente, debido al ingreso de vientos marinos que contribuirán a mantener temperaturas cercanas a los promedios estacionales.
Lluvias desparejas y focos de tormentas intensas
En materia de precipitaciones, la perspectiva anticipa el paso de un frente de tormenta que generará lluvias de distribución muy irregular. Los mayores aportes se concentrarían sobre el centro de la región pampeana, la región oriental de Paraguay y sectores del NOA, mientras que otras zonas recibirían acumulados más modestos.
Una amplia franja que comprende gran parte de Paraguay, el este y centro del NOA, la región chaqueña, la Mesopotamia, buena parte de la región pampeana y gran parte de Uruguay podría recibir precipitaciones moderadas a abundantes, con acumulados estimados entre 10 y 75 milímetros.
Sin embargo, el informe advierte sobre la posibilidad de focos de tormentas más intensas, con registros superiores a los 100 y 150 milímetros en sectores del noroeste del NOA, el norte y centro de la región pampeana y el sudeste de Paraguay.
En el otro extremo, el noroeste de Paraguay, el oeste del NOA, el oeste de Cuyo, el sur de la región pampeana y el centro-este de Uruguay recibirían lluvias escasas, con acumulados inferiores a los 10 milímetros.
De esta manera, el cierre de noviembre y el comienzo de diciembre estarán caracterizados por una marcada variabilidad climática: primero, un descenso de las temperaturas mínimas; luego, el regreso del calor intenso y, finalmente, precipitaciones que podrían resultar importantes en algunos sectores, pero insuficientes en otros. Para los productores, la distribución territorial de las lluvias y la intensidad de los fenómenos serán factores determinantes en la evolución de los cultivos y la planificación de las labores de campo.