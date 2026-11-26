En todo el territorio provincial

Calor intenso y lluvias desparejas: el pronóstico agroclimático para los próximos días

La perspectiva de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período del 26 de noviembre al 2 de diciembre anticipa un escenario climático variable sobre las regiones agrícolas. Se esperan temperaturas superiores a los 35 °C en amplias zonas del norte, posibles heladas localizadas en sectores serranos y cordilleranos y precipitaciones de distribución irregular, con focos de tormentas que podrían superar los 100 y 150 milímetros.