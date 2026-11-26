La producción agrícola argentina alcanzó un nuevo récord histórico durante la campaña 2025/2026, con un total de 171 millones de toneladas de granos y una superficie sembrada de 44,6 millones de hectáreas, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía.
La producción agrícola argentina alcanzó un récord de 171 millones de toneladas en la campaña 2025/2026
La cosecha registró un incremento de 30 millones de toneladas respecto del ciclo anterior y alcanzó una superficie sembrada de 44,6 millones de hectáreas. La mejora estuvo acompañada por mayores rindes, inversiones en tecnología y condiciones climáticas favorables.
De acuerdo con el análisis de las series estadísticas elaboradas por la Dirección Nacional de Agricultura, el volumen cosechado representó un crecimiento de 30 millones de toneladas en comparación con la campaña anterior, cuando la producción había alcanzado los 141 millones de toneladas.
El resultado marca un salto significativo para el sector agrícola, tanto por el volumen obtenido como por la expansión de la superficie destinada a los principales cultivos. Además, refleja una mejora en la productividad, ya que el crecimiento porcentual de la producción superó al registrado en el área sembrada.
Un crecimiento impulsado por distintos factores
Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que el incremento de la producción responde a una combinación de factores económicos, comerciales, tecnológicos y climáticos.
Entre los elementos mencionados se encuentran las condiciones macroeconómicas, las perspectivas de mercado, la inserción internacional de la Argentina y las inversiones realizadas por los productores en sus establecimientos.
También destacaron el acompañamiento de las condiciones climáticas durante el ciclo agrícola, que contribuyó a alcanzar los resultados productivos registrados.
La combinación de estos factores permitió ampliar el volumen de granos obtenido y consolidar una campaña que se ubicó por encima de los registros históricos anteriores.
Mayores rindes y más tecnología en el campo
Uno de los aspectos destacados del informe es que el crecimiento de la producción fue superior al aumento de la superficie sembrada. Esta diferencia evidencia una mejora en los rendimientos promedio de los cultivos.
En ese sentido, el organismo nacional vinculó la evolución de la productividad con la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de manejo en los sistemas agrícolas.
Entre los avances mencionados se encuentran la agricultura de precisión, el desarrollo y utilización de organismos genéticamente modificados (OGM), las tecnologías AgTech, la modernización de la maquinaria agrícola y la incorporación de sistemas de riego.
Estos recursos permiten optimizar el uso de los insumos, mejorar la eficiencia de las labores y aprovechar el potencial productivo de cada ambiente.
Un nuevo techo para la producción agrícola
Los 171 millones de toneladas obtenidos en la campaña 2025/2026 representan un nuevo máximo para la agricultura argentina y marcan una diferencia significativa respecto de las 141 millones de toneladas del ciclo previo.
El resultado también pone de relieve el peso de la inversión tecnológica y de la mejora de los rindes en la expansión de la producción, en un contexto en el que la superficie sembrada alcanzó los 44,6 millones de hectáreas.
De esta manera, la campaña cerró con indicadores históricos y consolidó un crecimiento de la producción de granos que posiciona al sector agrícola como uno de los principales motores de la actividad económica y exportadora del país.