Hito histórico

La producción agrícola argentina alcanzó un récord de 171 millones de toneladas en la campaña 2025/2026

La cosecha registró un incremento de 30 millones de toneladas respecto del ciclo anterior y alcanzó una superficie sembrada de 44,6 millones de hectáreas. La mejora estuvo acompañada por mayores rindes, inversiones en tecnología y condiciones climáticas favorables.