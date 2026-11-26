Informe SEA

Las lluvias condicionaron la cosecha de trigo y el avance de la siembra en el centro norte santafesino

El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe señaló que las precipitaciones por quinta semana consecutiva regularon las tareas agrícolas. El 94% de los lotes de trigo presentó condiciones buenas a muy buenas, aunque el granizo y las fuertes ráfagas provocaron daños puntuales en cultivos de Castellanos y Las Colonias.