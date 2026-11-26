Las condiciones climáticas volvieron a marcar el ritmo de la actividad agrícola en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Las precipitaciones registradas por quinta semana consecutiva, acompañadas por elevados porcentajes de humedad ambiente, condicionaron el avance de la cosecha de trigo y la implantación de los principales cultivos de la campaña gruesa 2026-2027.
Las lluvias condicionaron la cosecha de trigo y el avance de la siembra en el centro norte santafesino
El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe señaló que las precipitaciones por quinta semana consecutiva regularon las tareas agrícolas. El 94% de los lotes de trigo presentó condiciones buenas a muy buenas, aunque el granizo y las fuertes ráfagas provocaron daños puntuales en cultivos de Castellanos y Las Colonias.
De acuerdo con el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de Santa Fe, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe, correspondiente al período comprendido entre el 18 y el 24 de noviembre, las condiciones ambientales limitaron las tareas de campo, aunque durante cuatro o cinco jornadas se mantuvo un ritmo constante de recolección de trigo en los departamentos del área de estudio.
El reporte también advirtió sobre los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos del viernes 20 de noviembre. El granizo y las intensas ráfagas de viento provocaron pérdidas parciales o totales en lotes puntuales de trigo, girasol y maíz temprano, principalmente en sectores de los departamentos Castellanos y Las Colonias.
El trigo mantiene buenas condiciones y avanza la cosecha
La recolección de trigo continuó en toda el área de estudio, aunque estuvo condicionada por la humedad ambiente. Los resultados obtenidos hasta el momento fueron calificados como buenos y muy buenos.
Según el relevamiento, el 94% de los cultivares que permanecían en pie presentaba condiciones buenas a muy buenas, con algunos lotes en estado excelente. El 6% restante se encontraba en estado regular, principalmente en el noroeste del área evaluada, como consecuencia de las precipitaciones irregulares registradas durante el ciclo del cultivo.
El informe destacó que, a lo largo de la campaña fina, se mantuvo una muy buena disponibilidad de agua útil tanto en la cama de siembra como en las reservas de los perfiles de los suelos. Las lluvias recientes incidieron en la etapa final de los cultivos y contribuyeron a sostener el desarrollo de la campaña, con excepciones en sectores puntuales.
Por otra parte, los fenómenos del 20 de noviembre provocaron daños en lotes de trigo de los departamentos Castellanos y Las Colonias. Entre las zonas afectadas se mencionaron los distritos Presidente Roca y Rafaela, en Castellanos, y Cululú, en Las Colonias.
En cada establecimiento se evaluaron las pérdidas para determinar las alternativas productivas, entre ellas la posibilidad de implantar maíz tardío o soja temprana o tardía.
La humedad demora la implantación de los cultivos de verano
Las precipitaciones y los elevados niveles de humedad ambiente también regularon el avance de la siembra de los cultivos correspondientes a la campaña gruesa 2026-2027.
En soja temprana, las tareas de implantación estuvieron condicionadas por la quinta semana consecutiva con lluvias. En el centro del departamento Castellanos ya se observaron lotes en estadios vegetativos Vc (cotiledón) y V1 (primer nudo).
Una situación similar se registró en arroz y algodón, donde las condiciones ambientales limitaron el ritmo de siembra. En el caso del algodón, además, continuaron los monitoreos y controles a campo.
La implantación de sorgo granífero y forrajero también avanzó durante la semana, aunque con interrupciones vinculadas a las precipitaciones y la humedad de los suelos.
En maíz temprano, en tanto, se relevaron lotes en pleno desarrollo vegetativo en el centro de Castellanos, con condiciones calificadas como excelentes. Sin embargo, algunos sectores sufrieron daños parciales o totales por los eventos meteorológicos.
Girasol en floración y daños por granizo y viento
El girasol mostró diferentes estadios de desarrollo en el norte del área relevada. En el centro norte del departamento General Obligado se identificaron lotes en etapa de antesis R5-5, correspondiente a la mitad de floración, y otros que alcanzaron R6, es decir, el final de la floración.
En estos últimos se observaron daños importantes provocados por aves, principalmente palomas y cotorras. A esa situación se sumaron los perjuicios ocasionados por el granizo y las fuertes ráfagas de viento en sectores localizados.
Los eventos del viernes 20 de noviembre constituyeron uno de los principales factores de preocupación del período, debido a que ocasionaron destrucción parcial o total de lotes puntuales de trigo, girasol y maíz temprano.
En términos generales, el informe destacó que la disponibilidad de agua en los perfiles de los suelos continúa siendo favorable para los cultivos, aunque la persistencia de las precipitaciones y la humedad ambiental condiciona la planificación y ejecución de las labores agrícolas. La evolución del clima será determinante para recuperar el ritmo de cosecha y avanzar con la implantación de los cultivos de verano.