La iniciativa global Agriconnect comenzó a implementarse en Argentina a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y el Grupo Banco Mundial. El programa apunta a fortalecer las cadenas agroindustriales, mejorar la productividad y facilitar la integración de los productores a los mercados nacionales e internacionales.
Argentina se suma a Agriconnect, la iniciativa global del Banco Mundial para transformar la agroindustria
La Secretaría de Agricultura de la Nación y el Grupo Banco Mundial pusieron en marcha la iniciativa en el país, con el objetivo de vincular productores, tecnología, infraestructura y financiamiento para fortalecer las cadenas agroindustriales. En una primera etapa, el plan priorizará granos, carne vacuna, lechería, forestoindustria, frutas y frutos secos.
Bajo el lema "Cultivar alimentos. Crear empleos. Conectar productores con mercados", la propuesta forma parte de una estrategia global que busca apoyar a más de 300 millones de productores y duplicar la inversión anual del Grupo Banco Mundial en agroindustria, hasta alcanzar los 9.000 millones de dólares.
El objetivo es aprovechar el potencial del sector agropecuario para generar empleo, incrementar la producción de alimentos y promover oportunidades económicas a través de una mayor articulación entre productores, industrias y mercados.
Seis cadenas productivas entre las prioridades iniciales
El plan de acción argentino busca convertir las mejoras de productividad en oportunidades concretas de comercialización. Para ello, propone articular productores, infraestructura, tecnología, financiamiento e industria, con el propósito de integrarlos en cadenas de valor competitivas, sostenibles y orientadas a la demanda.
En una primera etapa, se definieron como prioritarias las cadenas de granos, carne vacuna, forestoindustria, lechería, frutas y frutos secos.
La estrategia contempla trabajar junto con los distintos sectores involucrados para identificar necesidades de inversión, fortalecer los vínculos comerciales y ampliar la participación de productores en las cadenas de valor.
El diseño del plan recoge las prioridades establecidas por la Secretaría de Agricultura y los aportes de entidades técnicas, productivas y empresariales, con la intención de consolidar el acceso a nuevos mercados y mejorar la competitividad de las actividades agroindustriales.
Articulación público-privada y acceso al financiamiento
La Secretaría de Agricultura tendrá un rol articulador para convocar a productores, cooperativas, empresas, provincias y entidades técnicas y productivas. Entre sus principales funciones estará identificar las inversiones necesarias y trabajar en la eliminación de obstáculos que dificultan la integración de los productores a los mercados.
El trabajo se desarrollará junto con el Grupo Banco Mundial y otros organismos internacionales que acompañan Agriconnect: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Uno de los ejes centrales será vincular los proyectos productivos con aseguradoras y entidades financieras, para facilitar el acceso a herramientas de financiamiento y promover inversiones que permitan mejorar la infraestructura, incorporar tecnología y agregar valor a la producción.
En paralelo, distintos países de América Latina avanzan en la elaboración de sus propios planes de acción dentro de esta iniciativa global, con estrategias adaptadas a las características y necesidades de sus sectores agroindustriales.
Tecnología e innovación para mejorar la competitividad
La presentación de Agriconnect en Argentina estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el director de Agricultura y Agronegocios del Grupo Banco Mundial, Anup Jagwani.
También participaron funcionarios de las subsecretarías de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional; Producción Agropecuaria y Forestal; y Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, además de representantes de entidades agroindustriales, empresas, organismos internacionales y del sector financiero.
Durante el encuentro se compartieron experiencias empresariales vinculadas con la innovación, la agregación de valor y la inserción internacional. En ese espacio participaron Las Quinas, Veracruz y Agricultores Federados Argentinos (AFA).
Asimismo, se presentaron desarrollos tecnológicos orientados a mejorar la productividad y optimizar los procesos agropecuarios, a través de los casos de Aristalabs, Glocal y DeepAgro.
Con su implementación en Argentina, Agriconnect busca promover una mayor integración entre los distintos eslabones de las cadenas agroindustriales, movilizar inversiones y generar condiciones para que más productores puedan acceder a mercados de mayor valor agregado.