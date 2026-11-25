Granos, carne, leche y frutas

Argentina se suma a Agriconnect, la iniciativa global del Banco Mundial para transformar la agroindustria

La Secretaría de Agricultura de la Nación y el Grupo Banco Mundial pusieron en marcha la iniciativa en el país, con el objetivo de vincular productores, tecnología, infraestructura y financiamiento para fortalecer las cadenas agroindustriales. En una primera etapa, el plan priorizará granos, carne vacuna, lechería, forestoindustria, frutas y frutos secos.